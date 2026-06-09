Andrea Semprini morto a Tenerife, caduto in un canyon nell'escursione con gli amici: il dolore della compagna

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia a Tenerife, dove il 48enne italiano Andrea Semprini è morto. L’incidente è avvenuto il 31 maggio. Semprini, originario di Rimini, viveva sull’isola spagnola da circa dieci e lavorava come consulente immobiliare. La notizia della sua morte si è diffusa solo pochi giorni fa a Rimini, dove la sua famiglia è molto conosciuta.

Andrea Semprini morto a Tenerife

Andrea Semprini avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 16 luglio. Ha perso la vita nella tarda mattinata del 31 maggio nel Barranco Bujame de Teno, una gola montuosa particolarmente impervia situata nel comune di Buenavista del Norte, nella parte nord-occidentale dell’isola di Tenerife.

L’incidente è avvenuto mentre Semprini stava facendo canyoning – ovvero la discesa di torrenti e gole attraverso sentieri, rocce e cascate – insieme a tre amici.

La dinamica dell’incidente

In base a quanto ricostruito dalla polizia spagnola, Andrea Semprini avrebbe perso la presa in un punto molto complicato del percorso ed è precipitato nella gola. La caduta, da un’altezza piuttosto elevata, non gli ha lasciato scampo. L’allarme ha fatto scattare immediatamente una complessa macchina dei soccorsi, coordinata dalla centrale d’emergenza delle Canarie.

Sul luogo dell’incidente sono convogliati gli elicotteri del Gruppo di Emergenza e Soccorso e del servizio sanitario, supportati dai vigili del fuoco di Tenerife, dalla Guardia Civil e dalla polizia locale.

Le operazioni sono state tuttavia fortemente rallentate dalle caratteristiche impervie del canyon, che hanno reso il punto dell’impatto particolarmente difficile da raggiungere.

Il complicato recupero del corpo

Per raggiungere l’uomo, i soccorritori si sono dovuti calare dall’alto con i verricelli, ma una volta toccato il fondo della gola il quadro clinico è apparso subito disperato. Semprini, in arresto cardiocircolatorio a causa di un grave trauma cranico, è stato sottoposto a lunghi tentativi di rianimazione sul posto.

Ogni sforzo dei sanitari si è però rivelato vano: le lesioni riportate nella caduta erano troppo severe. Dichiarato il decesso sul luogo dell’incidente, la salma è stata recuperata dall’elicottero e trasferita all’eliporto di La Guancha.

La notizia della morte di Andrea Semprini ha lasciato senza parole chi lo conosceva nel quartiere Borgo San Giuliano di Rimini. Semprini viveva a Tenerife insieme alla sua compagna, che ha scritto sui social un commovente messaggio di ricordo.