Andrea Stroppa critico con Giorgia Meloni, uomo di Musk contro la premier con un video con l'AI come Vannacci
Da Andrea Stroppa arriva una critica a Giorgia Meloni. Il braccio destro di Elon Musk in Italia ha postato un video, realizzato con l’intelligenza artificiale, in cui la premier, a Palazzo Chigi in uno scenario cupo, si specchia vedendo una versione giovane di se stessa che le dice: “Giorgia, come ti hanno trasformata questi palazzi”. “Il potere mi ha logorata”, risponde la versione AI della presidente del Consiglio.
- Andrea Stroppa critico con Giorgia Meloni
- L'uomo di Musk contro la premier
- "Il potere mi ha logorata"
- Il significato del video
Andrea Stroppa critico con Giorgia Meloni
Alle prese con la rottura con la sospensione temporanea di Shengen con la Spagna, Giorgia Meloni incassa una durissima critica da parte di Andrea Stroppa.
Il braccio destro di Elon Musk in Italia, infatti, ha condiviso sui social un video realizzato dall’intelligenza artificiale che è un vero attacco alla premier.
Il video condiviso su X, infatti, mostra una versione AI di Giorgia Meloni “logorata dal potere”, per sua stessa ammissione.
L’uomo di Musk contro la premier
Il video è ambientato tra le stanze di Palazzo Chigi, in un’atmosfera cupa. La Meloni arriva nel suo studio e guardandosi alla specchio vede una versione giovane di se stessa.
“Giorgia come ti hanno trasformata questi palazzi?”, dice la versione giovane della premier.
“Sono la giovane Giorgia, quella che parlava di Dio, patria e famiglia. Guardati, non dici nulla ai censori europei di Bruxelles”, continua la figura allo specchio, mentre alla Meloni di adesso scendono le lacrime.
“Il potere mi ha logorata”
“Fai accordi con i paesi arabi che ci inondano di clandestini e ti allei con chi vuole la fine dell’occidente“, prosegue la giovane Giorgia.
“Il potere mi ha logorata”, ribatte la versione AI della presidente del Consiglio che si sente poi dire: “Smettila di piangere, non è troppo tardi”.
La giovane figura nello specchio poi conclude: “Ricordati cosa diceva quel saggio: non è nostra competenza dominare tutte le maree del mondo, ma fare ciò che è in nostro potere per il soccorso di quelli che vivono nei giorni concessi a noi”.
Alla fine del video, Giorgia Meloni in versione premier si asciuga le lacrime e dice: “Hai ragione, lo devo a chi ha creduto in me”.
Il significato del video
Ma cosa significa un simile video e quale vuole essere il messaggio?
La prima considerazione è che questo video con AI arriva dopo gli appelli di Giorgia Meloni contro l’uso dell’intelligenza artificiale per attaccare l’avversario politico.
Questa presa di posizione della premier arrivò dopo il video di Roberto Vannacci in cui, in un’ambientazione da Antica Roma, il generale ordinava l’esecuzione di Conte e Schlein: “Quel video non appartiene al mio modo di essere, né al mio modo di intendere il confronto politico”, disse la premier.
Il video condiviso da Stroppa poi arriva nel bel mezzo di uno scenario geopolitico complesso, tra la crisi dei migranti a Ceuta, il dramma Gaza e la guerra in Iran come per voler ribadire le posizioni di destra da cui Giorgia Meloni, secondo lui, si sarebbe allontanata.