Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma, il papà di Mirco Garofano attacca il consulente di Musk
“Chi ha ucciso mio figlio andava a una velocità folle, ne sono sicuro”. A dirlo è il papà di Mirco Garofano, il 18enne morto dopo essere stato investito a Roma da un’auto guidata da Andrea Stroppa, collaboratore in Italia di Elon Musk. L’informatico e lobbista è attualmente indagato per omicidio stradale. Il padre della vittima sostiene che il figlio stesse attraversato sulle strisce pedonali e che la velocità della Smart fosse eccessiva: “Non poteva non vederlo”.
- Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma
- Il papà di Mirco Garofano: "Ha attraversato sulle strisce"
- L'attacco al consulente di Elon Musk
Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale a Roma
Andrea Stroppa, informatico e consulente di Elon Musk, è indagato dalla procura di Roma per omicidio stradale.
Il 31enne, noto come il referente in Italia del miliardario patron di Tesla e SpaceX, era alla guida dell’auto che lo scorso31 gennaio ha investito e ucciso Mirco Garofano in via Filippo Fiorentini, alla periferia della capitale.
Stroppa, che da mesi ha la scorta della questura, era da solo quella sera: è risultato negativo ai test alcolemici e tossicologici e si è fermato a prestare soccorso.
Agli agenti della polizia locale, come riporta il Messaggero, avrebbe detto di non aver visto il giovane, che sarebbe “sbucato all’improvviso”: “Ho cercato di evitarlo ma non ce l’ho fatta”.
Il papà di Mirco Garofano: “Ha attraversato sulle strisce”
Mirco Garofano viveva con la famiglia ad Artena, nei Castelli Romani. Quella sera stava andando a trovare degli amici, come ha raccontato a Repubblica il padre Giuseppe.
Il giovane era appena sceso dall’autobus e stava attraversando la strada per raggiungere la casa di uno dei suoi amici quando è stato travolto e ucciso.
L’uomo si dice convinto che il figlio stesse attraversando sulle strisce pedonali: “L’autobus su cui viaggiava si ferma a oltre 80 metri più avanti rispetto alle strisce pedonali. E, visto il punto dell’impatto, lui è per forza tornato indietro per attraversare sulle strisce”.
Stando alla testimonianza di un automobilista di passaggio, ancora da verificare, il ragazzo potrebbe aver attraversato col rosso per i pedoni.
“Mio figlio era abituato a rispettare pedissequamente i segnali stradali”, dice a riguardo il padre.
L’attacco al consulente di Elon Musk
Giuseppe Garofano sostiene che Andrea Stroppa andasse a una velocità eccessiva e che per questo non abbia potuto evitare di investire il figlio.
“Se avesse rispettato i limiti di velocità non saremmo qui a parlare della fine di mio figlio”, dice.
“Quello stradone – spiega – è un rettilineo e anche molto illuminato. Lui non poteva non vederlo“.
Secondo il papà del 18enne Stroppa ha investito con la Smart il figlio “perché andava a una velocità non consentita, tanto che Mirco è stato trovato a circa trenta metri dall’impatto”.