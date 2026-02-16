Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale, testimone difende il consulente di Musk: "Verde e non correva"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini relative all’inchiesta per l’omicidio stradale di Mirco Garofano, il ragazzo di 18 anni investito ad Artena, in provincia di Roma, la sera del 31 gennaio scorso. A travolgerlo è stata la Smart guidata da Andrea Stroppa, il referente in Italia di Elon Musk. Cruciale per il caso potrebbe essere la testimonianza fornita ai vigili urbani da Manuel Bocci, manager trentenne che ha dichiarato che l’auto che ha impattato Garofano non stava procedendo a velocità sostenuta. Bocci ha anche detto che il semaforo era rosso per i pedoni quando si è verificata la tragedia.

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale: la versione del testimone Bocci

Dunque, secondo Bocci, come riferito dal Corriere della Sera, Stroppa non stava viaggiando oltre i limiti. Una versione sostenuta anche dal portavoce del consulente di Elon Musk.

Stroppa, dopo l’incidente, ha sostenuto il test alcolemico che è risultato negativo. Quanto dichiarato dal manager Bocci potrebbe scagionare il 32enne indagato, anche se prima si dovranno attendere gli esiti di altre verifiche relative alle indagini.

Ugo Dinacci, avvocato del referente di Musk, sta valutando di mettersi in contatto con la famiglia di Mirco Garofano per esprimere solidarietà.

Le dichiarazioni del padre di Mirco Garofano

Il padre della vittima, Giuseppe Garofano, nelle scorse ore ha raccontato che a distanza di due settimane dalla morte di suo figlio, “Andrea Stroppa ancora non ci ha chiamato per chiedere scusa, o almeno mostrare di essere dispiaciuto. Totale silenzio”.

“Il dovere di ogni guidatore – ha aggiunto il genitore – è rallentare quando si è in prossimità delle strisce. Che sia verde o rosso. Un automobilista deve accertarsi che nessuno stia attraversando la strada. Questo a mio parere non è successo”.

Gli sviluppi delle indagini

Nel frattempo prosegue il lavoro degli inquirenti. Mancano alcune verifiche delegate dalla pm Rita Ceraso in Procura. Innanzitutto si è in attesa di conoscere i risultati dell’autopsia svolta dai medici legali sul corpo del 18enne deceduto.

La pm potrebbe poi richiedere un esame approfondito sulla Smart, dando incarico a un perito cinematico di tentare di arrivare a una certezza in merito alla velocità a cui stava andando il mezzo quando è avvenuto l’incidente.

Se fosse disposta tale procedura, per avere gli esiti servirebbero almeno due mesi. La famiglia Garofano ha nominato un avvocato che ha già depositato documentazione in Procura.