Andrea Stroppa referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma, il caso Mirco Garofano

Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale. Ci sarebbe stato proprio lui alla guida dell’auto che ha investito e ucciso Mirco Garofano lo scorso 31 gennaio a Roma. Il lobbista del miliardario si era fermato per soccorrere il 18enne per cui però non c’era più niente da fare.

Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale

L’uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa, è indagato per omicidio stradale. A riportare la notizia è il Messaggero secondo cui a guidare la Smart che ha investito e ucciso un 18enne nella periferia di Roma era proprio il collaboratore del proprietario di Tesla.

I fatti risalgono al 31 gennaio scorso quando Mirco Garofano, giovane di Artena, era stato travolto mentre attraversava le strisce pedonali a Roma. Le indagini e gli accertamenti – che continuano – hanno appurato che il conducente del veicolo era Stroppa che è ora indagato per omicidio stradale.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, mentre procedeva in via dei Monti Tiburtini, la Smart guidata da Stroppa non si sarebbe fermata all’attraversamento pedonale e avrebbe travolto il giovane. L’impatto è stato molto forte tanto da scaraventarlo a dieci metri di distanza. Per lui, nonostante i soccorsi dello stesso conducente, non c’è stato niente da fare.

Gli inquirenti hanno sentito e stanno sentendo i testimoni dell’accaduto e quanti si trovavano lì in quel frangente. Hanno svolto anche perizie sull’auto – per capire a che velocità andasse – e analizzato le telecamere della zona, anche per accertare se il mezzo sia passato col rosso o meno.

Di certo, in quei drammatici istanti, sul posto si era trovato un influencer romano, Giuseppe Basile, noto come Ottavo re di Roma, che aveva ripreso la scena col suo cellulare immortalando anche il cadavere del giovane appena investito.

Chi è Stroppa, il braccio destro di Elon Musk

Andrea Stroppa è un lobbista e collaboratore stretto di Elon Musk. Talvolta si è definito come una sorta di discepolo del multimiliardario a capo di Tesla, X e SpaceX. Di fatti Stroppa ne è il referente in Italia, la persona che gli fa da volano nel Belpaese.

Nato nella periferia est di Roma, a Marranella, è un autodidatta. È partito infatti con un diploma da perito tecnico prima di affermarsi come hacker. È così che si fa notare anche dalla politica: il primo a contattarlo è lo staff di Matteo Renzi per cui produce un’inchiesta sulla disinformazione online. Come ricostruisce il Corriere della Sera, da allora si specializza in ricerche, dossier e studi che fanno il giro del mondo; quindi, si schiera anche politicamente e riceve la chiamata di Elon Musk.

Autodefinitosi “un nerd lievemente autistico” parlando al Foglio, il contatto con Musk arriva poco prima che questi comprasse Twitter. A Stroppa il sudafricano chiese di smantellare una rete pedopornografica presente sul social network. Da allora poi la collaborazione è cresciuta passo passo fino a farlo diventare il suo braccio destro in Italia.