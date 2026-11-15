Andrea Tedde, in ‘177 giorni’ su Rai 1: “La Sardegna non è quella. O meglio, purtroppo è stata anche quella”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono amicizie che continuano ad accompagnarci anche quando le persone con cui le abbiamo condivise non ci sono più. Andrea Tedde ne conserva una nel cuore da ventisei anni. Il ricordo del suo migliore amico è riaffiorato leggendo la sceneggiatura di 177 giorni, la serie di Rai 1 in onda dal 16 novembre, dedicata al sequestro di Farouk Kassam, il bambino rapito in Sardegna nel 1992. Andrea Tedde interpreta Pierpaolo Parodi, un uomo che sceglie di restare accanto al padre del piccolo anche nei momenti più difficili, mettendo a disposizione tutto ciò che può pur di aiutarlo. Una fedeltà nella quale l’attore si è riconosciuto immediatamente, perché gli ha ricordato un legame che ha segnato profondamente la sua vita. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Andrea Tedde torna a quei giorni del 1992, quando viveva a Roma e muoveva i primi passi nel mondo della recitazione. Ricorda la rabbia provata davanti alla violenza inflitta a un bambino e racconta l’emozione di aver conosciuto, oltre trent’anni dopo, il vero Farouk, con il quale è nata un’amicizia. Una vicenda che lo porta a riflettere anche sulla propria terra, sulla stagione dei sequestri e sui pregiudizi che ancora accompagnano il racconto della Sardegna. Ma il percorso di Andrea Tedde comincia molto prima, a Carbonia, dove da ragazzo avvertiva il bisogno di sottrarsi a un futuro che gli sembrava già scritto. L’arrivo a Roma, gli incontri con Franco Franchi e Franca Valeri, il teatro e il cinema hanno dato forma a una vita dedicata alla recitazione. Una professione che, dopo tante rinunce e incertezze, gli ha permesso di scoprire qualcosa di inatteso: la propria identità attraverso le tante identità dei personaggi interpretati.

In 177 giorni interpreta Pierpaolo Parodi. Qual è stata la sua prima emozione leggendo la sceneggiatura?

“Ho sentito subito che quel personaggio mi apparteneva profondamente. C’era molto di me in lui e mi sono riconosciuto immediatamente”.

Si è riconosciuto in Pierpaolo Parodi per il legame con la sua terra o per le affinità con il suo carattere?

“Soprattutto per il suo modo di essere. Pierpaolo è un amico fedele. Nella realtà ha un altro nome, ma nella serie è l’amico del padre di Farouk Kassam, l’uomo che lo aiuterà a cercare il bambino rapito. Gli starà accanto emotivamente, fisicamente ed economicamente. È questo l’aspetto del personaggio che sento particolarmente vicino”.

Che cosa spinge Pierpaolo Parodi a esporsi così tanto per aiutare un amico?

“Non ho mai pensato al coraggio di Pierpaolo, né al mio, nell’affrontare una situazione del genere. Ho pensato piuttosto alla necessità di agire per salvare quel bambino, che è il figlio di un suo carissimo amico. Per come intendo l’amicizia, credo che nella realtà farei altrettanto”.

La serie 177 giorni racconta anche una Sardegna complessa, divisa tra le località turistiche e un entroterra segnato dall’isolamento e dalla storia del banditismo. Come vive questa doppia rappresentazione della sua terra?

“Dietro quei rapimenti così crudeli c’è una storia complessa. In passato esisteva anche un sentimento di ingiustizia nei confronti dello Stato e di un sistema che non funzionava e che, secondo me, continua a non funzionare. Naturalmente, questo non giustifica in alcun modo i sequestri, ma bisogna considerare anche il contesto in cui avvenivano. In Sardegna ce ne sono stati molti. Penso anche a Fabrizio De André e Dori Ghezzi, tenuti prigionieri in condizioni terribili. Non posso accettare né condividere quella violenza, ma è una parte della storia di questa terra. È un po’ come la mafia in Sicilia. Fa parte del suo passato, ma questo non significa che la Sicilia si identifichi soltanto con la criminalità organizzata. Allo stesso modo, la Sardegna non può essere ridotta alla stagione dei sequestri. Non possiamo però negare che quei fatti siano accaduti”.

Non teme che riportare sullo schermo queste vicende possa alimentare nuovi pregiudizi sulla Sardegna?

“Sicuramente può succedere. Già prima delle riprese qualcuno aveva espresso questa preoccupazione, temendo che riportare alla luce episodi tanto dolorosi potesse risultare sgradito. Ma stiamo raccontando una storia vera. Perché dovremmo nasconderci dietro un dito? Non credo che sia una serie televisiva a danneggiare l’immagine della Sardegna. Secondo me ci sono problemi ben più gravi che stanno mettendo in difficoltà l’isola e i suoi abitanti”.

A quali problemi si riferisce?

“Penso, per esempio, alle pale eoliche che stanno installando dappertutto, anche in mare. Vedo un sistema che sta penalizzando questa terra e chi ci vive. Se decidessimo di non raccontare vicende come quella di 177 giorni, allora dovremmo rinunciare anche alle storie di mafia e a tanti altri episodi dolorosi del passato. Ma perché dovremmo farlo? Ci sarà sempre qualcuno che storcerà il naso, pazienza”.

A oltre trent’anni dai fatti, che cosa può raccontare 177 giorni alle nuove generazioni che non hanno vissuto la stagione dei sequestri in Sardegna?

“Credo che questa serie possa raccontare aspetti poco conosciuti non soltanto ai giovani, ma anche a chi ricorda quel periodo. Per esempio, io stesso non conoscevo la figura di Pierpaolo Parodi e penso che molte persone ignorino il ruolo che lui e altri protagonisti ebbero nella vicenda. La maggior parte della gente ricorda soprattutto il rapimento del bambino e le notizie che arrivavano attraverso la televisione. Ma c’era anche tutto quello che accadeva intorno: la famiglia Kassam, le persone coinvolte, il contesto sociale e i meccanismi che caratterizzavano quell’epoca. La serie permetterà di conoscere meglio anche questi aspetti della storia”.

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Lei dov’era nel 1992? Quale momento della sua vita stava attraversando?

“Vivevo a Roma, dove mi ero trasferito a circa diciassette anni. Poco dopo ero entrato all’Accademia d’Arte Drammatica ‘Pietro Sharoff’ e stavo muovendo i primi passi nel mondo della recitazione. Nel 1991 avevo già debuttato in televisione con Non siamo soli, una serie di Rai 1 diretta da Paolo Bonetti. Naturalmente conoscevo la storia del sequestro di Faruk. Ne parlava tutta Italia e seguivo la vicenda con rabbia, perché la trovavo profondamente ingiusta. C’erano già stati molti rapimenti, anche di personaggi conosciuti, come Dori Ghezzi e Giuseppe Soffiantini. Ma sequestrare un bambino era qualcosa di diverso. E poi quella crudeltà, il taglio dell’orecchio. Una bestialità. Non riesco neppure a trovare le parole per definire chi è capace di un gesto simile. La Sardegna non è quella. O meglio, purtroppo è stata anche quella”.

All’epoca non era ancora padre. La sua era la rabbia di un ragazzo di fronte alla violenza inflitta a un bambino indifeso?

“Esattamente. Avevo ventun anni, ero giovanissimo e non ero padre, ma ricordo benissimo la rabbia che provavo. Mai avrei immaginato che, più di trent’anni dopo, mi sarei ritrovato a interpretare un personaggio di questa storia. E soprattutto non avrei mai pensato di conoscere il vero Faruk. Siamo diventati amici e per me ha un significato particolare. È come se si fosse riannodato un filo che parte da oltre trent’anni fa, da quel sentimento di dolore e ingiustizia che provavo allora. Conoscerlo, condividere il set e stringere un’amicizia con lui è stato bellissimo e, in qualche modo, liberatorio. Ho scoperto l’uomo stupendo che è diventato”.

In 177 giorni la sua esperienza personale e quella professionale si sono intrecciate in modo inaspettato. Come si è avvicinato al personaggio di Pierpaolo Parodi?

“Inizialmente avevo sostenuto due provini per altri personaggi: il primo per un ruolo più piccolo, il secondo per una parte da coprotagonista. Quando il mio agente mi ha telefonato per annunciarmi che ero stato scelto per la serie sul sequestro di Faruk, pensavo si riferisse all’ultimo provino. Invece mi ha spiegato che mi avevano affidato un altro personaggio, del quale non conoscevo neppure il nome. Ho letto la sua parte soltanto dopo essere stato scelto. Sono rimasto colpito dall’umanità di quest’uomo, dalla sua bontà e dalla determinazione con cui cerca di aiutare un amico e la sua famiglia ad affrontare un’ingiustizia”.

C’è un episodio della sceneggiatura che le ha fatto comprendere fino in fondo la profondità di questa amicizia?

“Sì. Pensi che, nella storia, l’amico poteva telefonare a Pierpaolo alle tre e mezza del mattino e dirgli: ‘Vestiti, andiamo’. Lui si preparava, passava a prenderlo e partivano. Non sapeva nemmeno dove fossero diretti, glielo chiedeva dopo. Ma intanto c’era. Quella fiducia cieca e reciproca mi ha colpito moltissimo. Per me è questo il significato dell’amicizia vera. Gli amici autentici sono pochi, si contano sulle dita di una mano. Mi ha fatto tornare in mente il mio migliore amico, che è venuto a mancare ventisei anni fa. Aveva otto anni più di me e tra noi esisteva proprio quel tipo di rapporto. Quando lo chiamavo era sempre disponibile e, quando aveva bisogno di me, c’ero. Ci aiutavamo in qualsiasi situazione, senza farci domande. Mi viene in mente anche una canzone di Cocciante che parla proprio di un amico così. È questo che mi ha emozionato tanto nella storia di Pierpaolo. E parlarne mi commuove ancora”.

Quanto ha influito il ricordo del suo amico sull’interpretazione di Pierpaolo?

“Moltissimo. Quando ho letto la storia di Pierpaolo, sono state soprattutto la sua disponibilità, la fedeltà e l’umanità a colpirmi. Sono qualità nelle quali mi riconosco e che mi hanno permesso di sentire il personaggio così vicino. Quel rapporto di amicizia mi appartiene anche perché ho avuto la fortuna di viverne uno altrettanto profondo”.

Sul piano professionale, invece, quanto conta aver ottenuto un ruolo così importante in 177 giorni, soprattutto dopo essere stato inizialmente considerato per altri personaggi?

“È un’occasione che aspettavo, come credo accada a tutti gli attori. Adesso non so che cosa succederà né quali opportunità potrà portarmi questa esperienza. Spero soprattutto di aver fatto un buon lavoro, me lo auguro davvero. Non smetterò mai di ringraziare il regista Carlo Carlei e il produttore Riccardo Russo per la fiducia che mi hanno accordato. Non era affatto scontato che scegliessero me”.

Come è cambiato il suo rapporto con la Sardegna da quando ha cominciato a lavorare come attore?

“Non credo che si possa rinunciare alle proprie radici, perché le portiamo dentro. Quando intraprendi una strada, però, devi seguirla, senza sapere dove ti condurrà. Da giovane avevo un legame forse più morboso con la Sardegna. Quando vivevo a Roma, la mia terra mi mancava moltissimo. Poi sono tornato sull’isola per alcuni anni, mentre oggi mi divido tra la Sardegna e la capitale. Con il tempo ho imparato a vivere questo rapporto in maniera diversa. Se scegli un percorso artistico, devi essere disposto ad accogliere le opportunità che si presentano, anche quando ti portano lontano da casa. Per me l’esperienza professionale e quella personale sono sempre andate di pari passo”.

Perché Andrea Tedde, fin da ragazzo, sognava di diventare attore?

“Credo che all’inizio fosse soprattutto per attirare l’attenzione. Da bambino mi piaceva mettermi in mostra, divertirmi, giocare. In fondo, recitare significa anche questo. Non a caso, in francese si usa il verbo jouer, che significa sia recitare sia giocare. Poi arriva il momento in cui comprendi che cosa comporta davvero essere un attore. Devi decidere se affrontare una strada tutt’altro che semplice oppure cambiare direzione e scegliere un altro mestiere”.

Il suo trasferimento a Roma, però, non era stato programmato per intraprendere la carriera di attore. Come è cominciato tutto?

“In realtà non avrei dovuto fermarmi a Roma. Ero arrivato con mia madre per trascorrere un paio di mesi a casa di amici di famiglia. Ci trovavamo in una zona dove, proprio di fronte, abitava Franco Zeffirelli. Accanto viveva lo stilista Valentino e poco più avanti Gina Lollobrigida. Mi ritrovai così, quasi per caso, in un ambiente frequentato da grandi artisti. Poi avvenne un incontro decisivo: conobbi Franco Franchi. Aveva un bar dalle parti dei Colli Albani e passavo di lì tutti i giorni. Cominciammo a parlare, anche se ero soprattutto io ad ascoltare. Mi raccontava moltissimo del mondo della recitazione e del cinema. In qualche modo, tutto è cominciato da lì”.

In quegli anni conobbe anche Franca Valeri. Che cosa le hanno lasciato gli incontri con artisti di quella generazione?

“È difficile spiegarlo. Stare a contatto con loro e con altri grandi interpreti era magico. Sono esperienze che porto ancora dentro di me. All’epoca quegli artisti avevano più o meno l’età che ho adesso. Naturalmente non ho raggiunto la loro notorietà, ma lavorare con una certa continuità mi permette di conoscere il mondo del cinema e delle fiction di oggi. E inevitabilmente mi capita di confrontare ciò che vivo sul set con quello che mi raccontavano allora”.

Che differenze ritrova, soprattutto nei rapporti umani e nel modo di lavorare sul set?

“Penso soprattutto alle relazioni tra le persone. A volte devi collaborare con colleghi con i quali non nasce una particolare sintonia umana. Altre volte, invece, incontri persone con cui si crea un’intesa straordinaria. E allora il lavoro diventa ancora più bello. Uno degli aspetti che amo maggiormente di questo mestiere è proprio la dimensione collettiva. Non ci sono soltanto gli attori, ma tutta la troupe, i macchinisti e le tante figure professionali che contribuiscono alla realizzazione di un film o di una serie. Ognuno ha un ruolo fondamentale. È anche attraverso questi rapporti che continuo a ritrovare gli insegnamenti e i racconti degli artisti conosciuti da ragazzo. Quel patrimonio umano e professionale mi accompagna ancora oggi”.

Lei è nato a Carbonia, una città segnata dalla storia mineraria e dalle lotte sociali. Quanto ha influito questo ambiente sulla formazione del suo carattere?

“Devo essere sincero: a Carbonia mi sono sempre sentito stretto, fin da bambino. Negli anni Ottanta la città attraversava un periodo molto buio, segnato soprattutto dalla diffusione dell’eroina. Tanti giovani finirono in quella trappola. Ho avuto la fortuna di andarmene grazie a mia madre, mentre molti dei miei amici rimasero coinvolti in quella realtà. Diversi di loro oggi non ci sono più, per malattia o per altre ragioni. C’era poi il peso della storia mineraria. Mio nonno faceva il minatore e non ha avuto una vita facile. Fin da piccolo percepivo quella fatica e quelle condizioni di lavoro come una forma di schiavitù. Ricordo anche i comizi politici nelle piazze. Si parlava continuamente di lavoro, della necessità di trovare un impiego e una posizione sociale per essere considerati uomini. Era una visione nella quale non mi riconoscevo. Naturalmente bisogna lavorare, ma volevo essere libero di scegliere la mia strada, senza che fossero gli altri a decidere per me”.

Quindi è stato anche il desiderio di allontanarsi da Carbonia ad alimentare la sua esigenza di libertà?

“Sicuramente. Quel contesto ha rafforzato il bisogno di non sentirmi imprigionato in un sistema. Anch’io faccio parte della società, naturalmente, ma ho sempre cercato di seguire una mia direzione, senza rinunciare a ciò che sentivo giusto per me. Anche a Roma mi consigliavano di cercare un posto fisso. Ma perché avrei dovuto trascorrere tutta la vita chiuso in un ufficio? Non riuscivo proprio a immaginarmi così. Per circa otto mesi ho lavorato in un Comune e stare alla scrivania mi pesava talmente tanto che, a un certo punto, chiesi di poter fare il messo comunale, consegnando la posta da una sede all’altra. Pur di uscire e muovermi, avrei preferito qualsiasi incarico. Non era la vita che desideravo”.

Quando ha cominciato a sentirsi davvero un attore?

“Sicuramente grazie al teatro. Negli ultimi due anni mi sono dedicato maggiormente al cinema, ma il palcoscenico è stato fondamentale per la mia formazione. Ho incontrato registi e produttori teatrali che mi hanno insegnato moltissimo. All’inizio reciti per gioco, poi capisci che è una professione che richiede impegno, disciplina e studio. Non sono mai stato particolarmente amante dello studio, eppure ho studiato e continuo a farlo. Voglio dare sempre il meglio. Il teatro ha un linguaggio diverso rispetto al cinema e alla televisione, ma resta una parte essenziale della mia vita”.

In Che fine ha fatto Ulisse? porta in scena un eroe che, dopo essere tornato a casa, fatica ad adattarsi a una vita tranquilla. Quanto si riconosce in questa figura?

“In parte mi riconosco, ma soprattutto ho voluto giocare con il personaggio. Ho immaginato un Ulisse che torna a casa dopo tanti anni e ritrova la moglie invecchiata. Anche lui è cambiato, naturalmente, ma continua a sentirsi pieno di energie, ancora in forma e vitale sotto ogni aspetto. Racconta di voler ripartire, di avere mille progetti, di voler viaggiare e vivere nuove avventure. Durante lo spettacolo è solo sul palco e il pubblico ha l’impressione che si stia rivolgendo a qualcuno. In realtà parla con se stesso, immerso nella propria tristezza”.

E nel finale emerge una realtà molto diversa da quella che Ulisse continua a immaginare per sé?

“A un certo punto si sente la voce della moglie, che è già a letto e lo chiama. Lui risponde e lei gli ricorda semplicemente di chiudere la finestra. E Ulisse: ‘Sì, amore’. In quel momento emerge tutta la fragilità dell’uomo, al di là dell’eroe e delle sue grandi imprese. È una condizione nella quale, in fondo, possiamo riconoscerci tutti. Ed è proprio questo il senso dello spettacolo”.

Accanto alla recitazione ha sviluppato anche un percorso come autore e regista. Quando ha sentito l’esigenza di raccontare storie scritte da lei?

“Nel 2012 ho fondato a Carbonia la mia associazione culturale. Avevo già cominciato a scrivere e, con il tempo, ho realizzato testi anche per altri interpreti, oltre a occuparmi della regia di diversi spettacoli e a dirigere me stesso. È stato un altro passaggio importante del mio percorso artistico”.

Tra gli spettacoli che ha scritto, diretto o interpretato, ce n’è uno al quale è particolarmente legato?

“Uno dei personaggi che amo di più è il protagonista del Mercante di indulgenze, tratto dai Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer. È uno spettacolo che continuo a portare in scena anche a distanza di anni. Il protagonista è una sorta di venditore di fumo, una figura ancora attualissima. Potrebbe essere un politico dei nostri giorni, ma anche rappresentare tanti altri personaggi della società contemporanea. È incredibile che una storia scritta secoli fa riesca a descrivere così bene il presente. Questo dimostra quanto la storia sia ciclica e come gli uomini continuino a ripetere gli stessi comportamenti. Anzi, a volte eviterei persino l’espressione ‘essere umano’. Parlerei semplicemente di ‘essere’, perché in certi individui vedo davvero poca umanità. È proprio questa mancanza a colpirmi. Non credo si tratti soltanto dell’incapacità di imparare dagli errori. È come se continuassimo a riprodurre gli stessi meccanismi, senza riuscire a cambiare davvero”.

Dopo tanti anni tra teatro, cinema e televisione, sente ancora il bisogno di esplorare ciò che non conosce?

“Assolutamente sì. Altrimenti morirei. È la curiosità che mi tiene vivo e attivo. Anche quando mi trovo in una situazione di tranquillità, in quella che oggi viene chiamata zona di comfort, la mia mente continua a cercare nuovi stimoli. Ormai ci sono avvenimenti che mi stupiscono, ma non mi meravigliano più come un tempo. Eppure la ricerca non si esaurisce mai, perché è anche interiore. Finché avrò vita, vorrò continuare a comprendere chi siamo veramente, sia come individui sia come esseri umani. Mi capita ancora di fermarmi davanti a dettagli piccolissimi. Magari sto camminando e noto un insetto dai colori particolari. Mi soffermo a osservarlo, ad ammirarlo. Qualcuno accanto a me magari dice: ‘Andrea, è soltanto una libellula’. E rispondo: ‘Sì, ma hai visto che colori ha?’. È come se la vedessi per la prima volta. Naturalmente ho già incontrato tante libellule, ma non mi capita di osservarle ogni giorno. Sono creature meravigliose. Viviamo su una Terra stupenda e, purtroppo, abbiamo la presunzione di essere gli unici nell’universo e di sapere già tutto”.

Se l’Andrea che lasciava Carbonia a diciotto anni incontrasse quello di oggi, di che cosa rimarrebbe più stupito?

“Magari potrebbe anche rimanere deluso, chi lo sa. A vent’anni pensi di poter entrare a gamba tesa nel mondo e conquistarti il tuo spazio, ma non hai ancora una vera identità. Credo che il giovane Andrea rimarrebbe sorpreso soprattutto dal fatto che sono riuscito a trovare la mia strada attraverso la recitazione. È un mestiere che mi permette di vivere tante identità diverse e, proprio grazie a questa possibilità, ho capito quale fosse il mio posto nel mondo. Da ragazzo sei insicuro, sperimenti, cerchi di capire chi vuoi diventare. A volte finisci per accettare una strada che non ti appartiene e ti convinci che vada bene così. Invece ho insistito, perché sentivo che questo lavoro aveva qualcosa di speciale”.

Da giovane immaginava anche il successo e la notorietà. Quanto sono cambiate le sue ambizioni nel tempo?

“All’inizio pensavo anche alla fama e al guadagno. Mi piaceva l’idea di diventare conosciuto e guadagnare bene. Oggi, sinceramente, non hanno più la stessa importanza. È giusto essere pagati per il proprio lavoro, ma non cerco più la notorietà. Mi interessa avere continuità, lavorare bene e continuare a crescere. La soddisfazione più grande è aver trovato la mia identità attraverso la possibilità di interpretarne tante altre. È un’esperienza straordinaria, perché ti mette continuamente alla prova. Esplori sentimenti, stati d’animo e modi di essere che magari non ti appartengono. Mi sento privilegiato. Nonostante la fatica affrontata in questi anni, voglio continuare a lavorare su me stesso. È una scelta in cui credo profondamente”.

Prima di salutarla, vorrei parlare di suo figlio Matteo, anche lui attore e presente nel cast di 177 giorni. Che rapporto avete costruito, nella vita e nel lavoro?

“Con Matteo ho un rapporto basato soprattutto sulla presenza. Non parlo di una vicinanza morbosa, ma della capacità di esserci anche quando siamo lontani. Voglio che sappia di potersi rivolgere a me ogni volta che ne sente il bisogno. Parliamo molto, di tutto, e lo facciamo con grande naturalezza. La scelta di diventare attore, tra l’altro, è stata interamente sua. Non l’ho mai indirizzato verso questo mestiere. Studiava Architettura ed ero felice del percorso che aveva intrapreso. Poi ha deciso di dedicarsi alla recitazione. Per me essere padre significa esserci, condividere le esperienze della vita e far sapere a mio figlio che può sempre contare su di me. E vale anche il contrario, perché Matteo è una persona straordinaria sulla quale so di poter fare affidamento. Abbiamo la fortuna di condividere tanti momenti belli, anche professionali. Ritrovarci insieme sul set è stata un’altra esperienza importante del nostro rapporto”.