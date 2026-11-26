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Tragedia sull’autostrada A24, un imprenditore è morto in un incidente stradale avvenuto all’altezza di Tagliacozzo, in provincia de L’Aquila. Si tratta di Andrea Vernarelli, un uomo di 41 anni di Tivoli, attivo nel settore delle energie rinnovabili. Nell’impatto ha perso la vita anche il cane che viaggiava con lui e un’altra persona è rimasta ferita.

L’incidente sull’A24

Il tragico incidente è avvenuto nella serata di mercoledì 25 novembre 2026 sull’autostrada A24 Roma-Teramo, all’altezza di Tagliacozzo, in provincia dell’Aquila. Andrea Vernarelli, imprenditore quarantunenne nel settore delle energie rinnovabili, stava viaggiando in direzione della Capitale.

L’impatto si è verificato al chilometro 61 dell’autostrada, nel tratto compreso fra Tagliacozzo e Carsoli-Oricola, sulla carreggiata in direzione Roma. Vernarelli ha perso la vita ed è morto anche il cane che era in auto con lui, mentre un’altra persona è rimasta ferita.

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Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, Vernarelli avrebbe perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo fuori strada. L’uomo sarebbe successivamente sceso dall’abitacolo, probabilmente nel tentativo di mettere in salvo il proprio cane.

Morto l’imprenditore di 41 anni

Vernarelli avrebbe tentato di liberare il cane dall’auto ma, nel frattempo, sarebbe sopraggiunto un altro veicolo che avrebbe urtato la Panda, spingendola contro il 41enne che si trovava all’esterno dell’automobile.

Sarebbe stato questo impatto a non lasciargli scampo. Una volta arrivati i soccorsi sul posto, anche il cane, di nome Volt, è stato trovato senza vita. Il corpo dell’animale è stato ritrovato a circa 500 metri dal luogo dello schianto, dopo essere stato sbalzato lontano dall’auto e travolto dai veicoli in transito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, il personale dell’associazione di volontariato Emergenza Sanitaria 16 Maggio 1982, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale dell’Aquila.

Sequestrate le auto coinvolte nell’incidente

Intanto le auto coinvolte nell’incidente sono state sequestrate per consentire ulteriori accertamenti tecnici mentre resta a disposizione della Procura della Repubblica di Avezzano, che sta coordinando le indagini, la salma dell’imprenditore tiburtino.

L’incidente ha provocato la temporanea chiusura di un tratto dell’A24 in direzione Roma, con lunghe code e ripercussioni sulla circolazione anche lungo l’autostrada A25.

Le vetture protagoniste dello scontro sarebbero tre: la Fiat Panda di Vernarelli, una Bmw e una Nissan Qashqai.