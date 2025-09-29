Andrea Vianello via dalla Rai dopo 35 anni, l'ictus e la speranza di "intercettare nuove possibilità"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Vianello ha lasciato la Rai dopo 35 anni, scegliendo una separazione senza polemiche. Dopo l’ictus del 2019, esperienza raccontata in un libro, l’ex direttore di Rai3 ha spiegato di considerare conclusa l’esperienza alla conduzione, preferendo il coordinamento, e di aver ridefinito le priorità della sua vita.

Andrea Vianello sull’addio alla Rai

La fine dell’esperienza pluridecennale in Rai – ben 35 anni nel servizio pubblico – è stata comunicata il giorno del suo compleanno, lo scorso 25 aprile. Andrea Vianello ha salutato serenamente, senza alzare la voce.

“Non è stato semplice” ha ammesso in una recente intervista a Fanpage. “Non è stato bello lasciarsi, ma mi sono reso conto che non c’erano prospettive, né l’interesse dei vertici nei miei confronti”.

“Ho preferito liberarmi senza attriti e non intendo fare polemiche con quella che è stata casa mia” ha spiegato, aggiungendo che dopo alcuni mesi in cui ha smaltito il cambiamento, ora si sente pronto a rimettersi in gioco, ma solo dietro le quinte.

“Ho deciso di non tornare alla conduzione” ha precisato. “Ho 64 anni e la mia esperienza nel coordinamento editoriale può tornare utile. Mi auguro di intercettare nuove possibilità”.

L’ictus del 2019

Tutto è cambiato nel 2019, l’anno in cui Andrea Vianello subì l’ictus. “Quest’esperienza ha rimesso le priorità della mia esistenza al loro posto” ha raccontato. “La sera prima del malore ero andato in onda fino a tardi e già mi portavo dietro un forte mal di testa. Mi parve strano, ma in quelle circostanze l’adrenalina ti toglie ogni pensiero”.

“Terminata la registrazione non lo sentii più, ma al risveglio il mattino dopo riapparve. Era in atto la dissecazione della carotide ed ebbi a malapena il tempo di capirlo. Mia moglie, molto lucidamente, riuscì a chiamare il 118 e spiegò che avevo metà corpo bloccato e che non riuscivo più a parlare”.

Il presente di Andrea Vianello

Trasferito rapidamente all’Umberto I, trovò un chirurgo che lo operò d’urgenza. Dopo l’intervento, al risveglio, non riusciva più a parlare.

Per mesi la notizia rimase privata: solo più tardi decise di condividere la sua storia attraverso il libro “Ogni parola che sapevo”, nel quale raccontò il lungo percorso di riabilitazione.

“Condivisi il dramma e non mi nascosi” ha spiegato. “Chi è vittima di un ictus subisce uno stigma. Io ho subito un danno, ma mi considero la stessa persona di prima. Sono tornato a parlare, qualche volta inciampo con le parole. Pazienza. L’ictus è la seconda causa di morte e la prima di disabilità. Nonostante ciò, se ne parla poco, perché fa paura”.