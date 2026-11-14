Andreas Muller, rapina nel negozio a Roma mentre lui è al Grande Fratello: danno da migliaia di euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rapina nel negozio di carte Pokémon di proprietà di Andreas Muller, ballerino e attuale concorrente del Grande Fratello Vip. L’esercizio commerciale è stato assaltato da uomini armati mentre Muller si trovava nella Casa del reality show. Il risultato: vetrine sfondate e migliaia di euro di merce portata via.

Rapina nel negozio di Andreas Muller

“Un anno fa stavamo per partire da ZERO. Oggi ci ritroviamo a doverlo fare di nuovo”. Queste le parole a corredo del doloroso post Instagram pubblicato sul profilo di Andreas Muller e del negozio Off Time. Quel negozio Muller l’aveva aperto circa un anno fa a Roma insieme ad alcuni soci. Nella serata di venerdì 13 novembre ogni sforzo è stato quasi azzerato.

I fatti: alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nell’attività, minacciando con due pistole il commesso presente e costringendolo a consegnare l’incasso. I malviventi hanno poi sfondato le vetrine e rubato migliaia di euro di merce, soprattutto carte Pokémon che oggi hanno un altissimo valore.

La rapina è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza e le immagini potrebbero aiutare le indagini delle forze dell’ordine.

“Un anno fa eravamo pieni di paura, ma anche di entusiasmo”, si legge nel lungo sfogo affidato a Instagram. “Stavamo per iniziare qualcosa di nostro, senza sapere se ce l’avremmo fatta. Oggi abbiamo di nuovo paura”. Ma c’è anche voglia di ricominciare: “Da domani vi aspettiamo tutti in negozio”.

L’invito a clienti e follower

Andreas, che attualmente si trova nella Casa del GF Vip, non sarebbe ancora stato informato dell’accaduto. Per cercare di ripartire, i soci hanno aperto una raccolta fondi. Tutto può aiutare in questo momento, “anche un piccolo contributo”, viene scritto. O anche solo condividere il post pubblicato su Instagram.

A follower e clientela viene fatto anche un altro invito: segnalare immediatamente la presenza delle carte Pokémon rubate, qualora qualcuno le notasse in mercatini dell’usato o su siti di oggetti usati. A questo proposito, i soci hanno pubblicato foto raffiguranti la merce rubata.

Truffa telefonica alla moglie

La rapina arriva a poche settimane da un’altra brutta avventura che ha coinvolto la famiglia: la moglie Veronica Peparini era stata vittima di una truffa telefonica. Un falso operatore bancario era riuscito a sottrarle le credenziali dell’internet banking, svuotandole il conto e lasciandole appena 4 euro.