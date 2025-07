Andreas Tonelli morto in Alto Adige, precipitato per 200 metri in Val Gardena: chi era il biker estremo

Andreas Tonelli è morto a 48 anni dopo un tragico incidente in Val Gardena, in Alto Adige. L’uomo, noto biker estremo e influencer da oltre 120.000 follower su Instagram, è precipitato per circa 200 metri durante un’escursione in solitaria nella zona di Vallelunga. Stava affrontando un tratto molto impervio in sella alla sua inseparabile mountain bike.

Morto biker estremo in Val Gardena

Come riporta ANSA, L’ultimo contatto risale a martedì 15 luglio. Alle 19:15 aveva pubblicato una storia su Instagram: era appena arrivato sulla cima del Piz Duleda, a 2.905 metri.

Sorrideva, la bici sulle spalle, un panorama vertiginoso alle spalle. Poche ore dopo, il buio e la tragedia.

Andreas Tonelli è morto in Val Gardena

Alle 21, un amico ha dato l’allarme per il mancato rientro. Da lì è partita una corsa contro il tempo: il Soccorso alpino, con l’elicottero dell’Aiut Alpin, ha battuto la zona tra pioggia battente e temperature rigide. Il corpo è stato avvistato all’una di notte, in un canalone irraggiungibile al buio. Il recupero della salma si è potuto completare solo la mattina successiva.

Chi era Andreas Tonelli

Nato a Fiè allo Sciliar, ai piedi delle Dolomiti, Tonelli aveva trasformato la sua passione per la mountain bike in una professione. Organizzava viaggi sportivi in tutto il mondo: Norvegia, Cile, Giordania, Marocco, Costa Rica.

Dal 2023 collaborava con Norrona Adventure, con cui avrebbe dovuto guidare un gruppo nella traversata ovest-est delle Dolomiti proprio in questi giorni.

Nel suo profilo autobiografico scriveva: “Ho lasciato il mio noioso lavoro d’ufficio per diventare una guida ciclistica a tempo pieno”.

Tra le imprese che ricordava con più orgoglio, la salita al vulcano Ojos de Salado (6.893 metri) in Cile e l’arrampicata sull’Onda di Hokusai, una delle più difficili vie su ghiaccio delle Dolomiti.

Chi lo conosceva lo descriveva come uno spirito libero, sempre alla ricerca del limite, ma con grande attenzione per la natura e per chi lo seguiva online. La sua ultima “mission” era una sfida verticale: 1600 metri fino alla vetta del Piz Duleda, da affrontare in poche ore.

L’ultimo post sui social prima della tragedia

“That feeling”, aveva scritto martedì, prima di morire. Era il sentimento di chi aveva conquistato un’altra vetta. Un gesto estremo, come tutta la sua vita.

Le indagini sono ora affidate ai carabinieri di Bolzano che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I soccorritori, oltre al Soccorso alpino, sono stati supportati anche dai vigili del fuoco di Selva di Val Gardena e da un’équipe di supporto psicologico d’emergenza, accorsa per aiutare gli amici della vittima.