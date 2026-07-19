Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami, chi sono gli influencer accusati di stupro e tratta di esseri umani

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Sono stati arrestati a Miami i fratelli Andrew e Tristan Tate, ex kickboxer professionisti diventati influencer e punti di riferimento del movimento Maga. Il fermo è arrivato in seguito a una richiesta di estradizione presentata dalla Gran Bretagna, dove i due sono ricercati da anni per accuse di violenza sessuale, tratta di esseri umani e altri reati.

Andrew e Tristan Tate arrestati a Miami

I fratelli britannici Andrew e Tristan Tate, influencer del movimento misogino della “manosfera”, sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, nella giornata di sabato 18 luglio. Lo riporta il Guardian.

L’arresto è stato eseguito in seguito a una richiesta di estradizione presentata dalla Gran Bretagna, dove i due sono ricercati da anni.

ANSA

Per ora le accuse formali contro di loro non sono state rese note. I due fratelli hanno la doppia cittadinanza, britannica e statunitense.

Chi sono i fratelli influencer

Ex kickboxer professionisti, Andrew e Tristan Tate negli ultimi anni sono diventati influencer molto seguiti sui social e punti di riferimento del movimento Maga di Donald Trump.

Sono gli alfieri della cosiddetta “manosfera”, un movimento maschilista e misogino che predica quella che definiscono la superiorità “naturale” degli uomini sulle donne.

Sono diventati un caso mediatico anche per via delle accuse mosse contro di loro, prima in Gran Bretagna e poi in Romania.

Le accuse di violenza sessuale e tratta di esseri umani

Andrew Tate, 39 anni, è accusato nel Regno Unito di stupro, favoreggiamento della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, lesioni personali e pedopornografia.

Tristan Tate, 38 anni, deve rispondere di violenza sessuale, stupro, organizzazione di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

Secondo la polizia britannica, i fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2017.

L’arresto in Romania nel 2022

I due erano scappati in Romania nel 2015 in seguito alle prime accuse di stupro mosse ad Andrew Tate da tre donne nel Regno Unito.

Nel dicembre 2022 erano stati arrestati a Bucarest con l’accusa di aver messo in piedi un sistema per reclutare donne, anche minorenni, costringendole a prostituirsi o a girare video pornografici.

Il procedimento giudiziario non ha però avuto seguito a causa di irregolarità legali e procedurali.

All’epoca si era vociferato anche di un intervento dell’amico Donald Trump per salvarli dal carcere.