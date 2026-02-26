Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Il Tribunale di Trani ha emesso, su richiesta della Procura, una misura cautelare in carcere nei confronti di una donna di sessantanove anni, presunta responsabile dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti e morte come conseguenza di altro delitto. L’arresto è stato eseguito dopo una complessa indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani. L’indagine è scaturita dal decesso di un uomo di 53 anni avvenuto nell’aprile 2025 all’interno della sua autovettura ad Andria, attribuito a un’intossicazione da cocaina.

Le indagini e l’identificazione della sospettata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine dal ritrovamento del corpo senza vita di un uomo di 53 anni ad Andria nell’aprile 2025. Fin dai primi accertamenti, gli investigatori hanno ipotizzato che la causa della morte fosse legata all’assunzione di sostanze stupefacenti. Successivamente, le analisi medico-legali hanno confermato che il decesso era dovuto a un’intossicazione da cocaina assunta per via endovenosa.

Le tecniche investigative utilizzate

La Procura di Trani, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, ha avviato una complessa attività investigativa. Gli inquirenti si sono avvalsi di intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre a un’accurata analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. La meticolosa acquisizione e l’esame delle immagini hanno permesso di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare la donna andriese di sessantanove anni come presunta responsabile della cessione della dose di cocaina risultata poi fatale.

Il contesto e la risposta delle autorità

Gli ultimi casi di overdose nella provincia risalivano al 2008, periodo in cui l’uso di droghe come l’eroina aveva provocato diversi decessi. Da allora, la Polizia di Stato ha mantenuto alta l’attenzione sul fenomeno, intensificando i controlli e le attività di prevenzione per evitare una nuova ondata di casi simili. L’episodio più recente, che ha portato all’arresto della donna, ha riacceso i riflettori sul rischio legato allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nella zona.

