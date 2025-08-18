Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un sequestro e un deferimento il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri Forestali nella zona rurale di Santissimo Salvatore, ad Andria. Un uomo di 66 anni, originario della città, è stato indagato per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, senza le necessarie autorizzazioni.

Operazione coordinata dalla Procura di Trani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Corato e del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trani. L’attività investigativa ha portato al sequestro di un’area agricola di circa 3000 metri quadrati, utilizzata come deposito incontrollato di rifiuti di varia natura.

Accertamenti e scoperta dei rifiuti

Durante i controlli, i militari hanno scoperto che il terreno, di proprietà dell’indagato, era stato trasformato nel tempo in una vera e propria discarica abusiva. Sul posto sono stati rinvenuti veicoli fuori uso, parti di automobili, due container, macchinari arrugginiti come compressori e rulli, pneumatici fuori uso, materiale ferroso, plastiche, numerose biciclette e ciclomotori non funzionanti, attrezzi agricoli in avanzato stato di degrado e mobili abbandonati.

Sequestro convalidato dal Giudice

Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato il sequestro dell’intera area e ha emesso un decreto di sequestro preventivo. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle attività illecite di gestione dei rifiuti, fenomeno che rappresenta una minaccia per l’ambiente e la salute pubblica.

Posizione dell’indagato al vaglio dell’Autorità Giudiziaria

Va sottolineato che la posizione dell’uomo, nato nel 1956 e residente ad Andria, è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Trani. Come previsto dalla legge, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a una eventuale sentenza definitiva di condanna.

Impatto ambientale e rischi per la collettività

L’area sequestrata, situata nella zona di Santissimo Salvatore, rappresentava un potenziale pericolo per l’ambiente circostante. La presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tra cui materiali ferrosi, plastiche e pneumatici, può infatti causare inquinamento del suolo e delle falde acquifere, oltre a favorire il rischio di incendi e la proliferazione di animali nocivi.

L’intervento ha visto la stretta collaborazione tra i Carabinieri Forestali di Corato, il Comando Provinciale di Barletta Andria Trani e la Procura della Repubblica di Trani. Un lavoro sinergico che ha permesso di individuare e bloccare una situazione di degrado ambientale, restituendo legalità a un’area agricola di notevole estensione.

