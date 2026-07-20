Andy Burnham nuovo premier nel Regno Unito dopo le dimissioni di Keir Starmer, chi è il leader laburista

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giornata importante per il Regno Unito: oggi Andy Burnham, fresco leader del partito laburista, diventerà il nuovo primo ministro. Il premier uscente Keir Starmer andrà da re Carlo III per presentare le sue dimissioni, il re quindi convocherà Burnham per dargli il mandato a formare un nuovo governo. Sul programma dell’ex sindaco di Manchester, 56 anni, si sa ancora poco: nei giorni scorsi ha detto che manterrà alcune promesse fatte dai laburisti in campagna elettorale e ha annunciato la presentazione di un piano decennale, perché il cambiamento economico che serve al Paese “non può essere fatto da un giorno all’altro”.

Le dimissioni di Keir Starmer

Finisce la breve era di Keir Starmer alla guida del governo britannico: oggi, lunedì 20 luglio, Andy Burnham diventerà il nuovo premier del Regno Unito.

In mattinata Starmer pronuncerà l’ultimo discorso da primo ministro a Downing Street, poi andrà da Carlo III per offrire le sue dimissioni.

ANSA

Il re convocherà poi Andrew Burnham, nuovo leader del Partito Laburista, per invitarlo a formare un nuovo governo.

Come da consuetudine, dopo l’incontro col sovrano il nuovo premier dovrebbe tenere un discorso da Downing Street.

Andy Burnham nuovo premier nel Regno Unito

Andy Burnham si appresta quindi a diventare il nuovo premier britannico, il settimo in dieci anni, segno dell’instabilità politica che regna in Gran Bretagna, storicamente abituata ad avere governi di lunga durata, dal referendum sulla Brexit.

Fino a poche settimane fa era il sindaco di Manchester. Aveva poi deciso di candidarsi alle elezioni suppletive nel collegio di Makerfield per farsi eleggere in Parlamento e sfidare la leadership di Starmer, in grave crisi dopo alcuni scandali che hanno colpito il partito laburista.

Praticamente senza sfidanti, venerdì scorso è stato eletto nuovo leader del partito laburista al posto di Starmer.

Nel Regno Unito il primo ministro è il leader del partito che ha vinto le ultime elezioni: se il partito cambia il leader cambia anche il premier.

Chi è Andy Burnham, nuovo leader laburista

Storico esponente del partito laburista, 56 anni, Andy Burnham è considerato un esponente della sinistra moderata del partito.

Parlamentare dal 2001 al 2017 e poi di nuovo dallo scorso giugno, ha ricoperto diversi incarichi nel governo di Gordon Brown tra il 2007 e il 2010 ed è stato sindaco di Manchester dal maggio 2017 al giugno 2026.

Al momento gode di molta popolarità per la sua esperienza da sindaco di Machester, l’area del Paese che è cresciuta di più nell’ultimo decennio.

Sul suo programma non si sa ancora molto: nei giorni scorsi ha detto che intende rispettare alcune promesse fatte in campagna elettorale dal partito, ma anche di voler interpretare in maniera più ambiziosa il manifesto elettorale con cui i laburisti hanno vinto le elezioni del 2024.

In un’intervista al Times alla vigilia della nomina, Burnham ha annunciato la presentazione di un “piano decennale” per la Gran Bretagna.

“Non voglio dire che starò qui per 10 anni”, ha tenuto a chiarire, ma il cambiamento economico che serve al Paese “non può essere fatto da un giorno all’altro” e “bisogna mostrare in che direzione si sta andando”.

Secondo quanto circola sui media inglesi, Burnham punterebbe a ribaltare il neoliberismo che ha dominato la politica e l’economia britannica negli ultimi 40 anni con un maggiore intervento dello Stato, a partire dalla rinazionalizzazione di diversi servizi pubblici, come acqua e trasporti.