Andy Burnham suona la chitarra con un soldato ucraino durante la visita a Kiev
Il primo ministro britannico ha scelto un brano della band "The Smiths" durante la visita in Ucraina
Un momento di distensione durante la visita a Kiev: il primo ministro britannico Andy Burnham ha preso una chitarra e ha suonato alcuni accordi insieme a un soldato ucraino all’interno di un furgone. Per l’occasione ha scelto un brano dei “The Smiths“, gruppo originario di Manchester. Burnham si trovava in Ucraina in occasione del Giorno dell’Indipendenza e ha poi scherzato sull’episodio sui social, dicendosi onorato di aver trascorso del tempo con i soldati ucraini e chiedendosi ironicamente se si fossero già pentiti di avergli regalato la chitarra.