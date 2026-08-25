Andy Burnham suona la chitarra con un soldato ucraino durante la visita a Kiev

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Un momento di distensione durante la visita a Kiev: il primo ministro britannico Andy Burnham ha preso una chitarra e ha suonato alcuni accordi insieme a un soldato ucraino all’interno di un furgone. Per l’occasione ha scelto un brano dei “The Smiths“, gruppo originario di Manchester. Burnham si trovava in Ucraina in occasione del Giorno dell’Indipendenza e ha poi scherzato sull’episodio sui social, dicendosi onorato di aver trascorso del tempo con i soldati ucraini e chiedendosi ironicamente se si fossero già pentiti di avergli regalato la chitarra.