Andy Byron si dimette da Ceo di Astronomer dopo il tradimento scoperto al concerto dei Coldplay

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il Ceo di Astronomer Andy Byron si è dimesso tre giorni dopo essere stato scoperto in atteggiamenti affettuosi con la responsabile delle risorse umane della società a un concerto dei Coldplay. Entrambi sono sposati e il caso è diventato virale su internet in poche ore, esponendo entrambi.

Le dimissioni di Andy Byron

Andy Byron, amministratore delegato di Astronomer, si è dimesso. Poco più di 48 ore prima, il consiglio di amministrazione dell’azienda aveva avviato un’indagine sulla sua sospetta relazione con la responsabile delle risorse umane, Kristin Cabot.

Il caso è nato durante un concerto dei Coldplay giovedì 17 luglio, durante il quale i due, entrambi sposati con altre persone, erano stati inquadrati dalla “kisscam” e trasmessi su un maxischermo in atteggiamenti affettuosi.

“Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano uno standard sia di condotta, sia di responsabilità e, recentemente, questo standard non è stato rispettato” ha scritto l’azienda dando l’annuncio delle dimissioni di Byron in un post sui social.

La falsa lettera di scuse del Ceo

Oltre a essere diventato un meme in poche ore, Byron è stato vittima anche di un altro fenomeno social molto diffuso, quello delle fake news. Nelle ore successive al concerto era infatti circolata una lettera di scuse del dirigente alla moglie.

Il testo era stato diffuso anche da diversi tabloid, come il Mirror in Inghilterra e il Times of India, ma si è presto rivelata falsa. È stato un portavoce di Astronomer a comunicare alla stampa che il testo non era stato scritto da Byron.

Un’immagine da un concerto dei Coldplay

Nonostante le smentite, nelle ore successive è comparso un altro testo, questa volta attribuito attraverso un fotomontaggio alla stessa azienda, riguardante il caso.

Il caso della kisscam al concerto dei Coldplay

La vicenda è cominciata nella serata americana di giovedì 17 luglio. Durante un concerto dei Coldplay in Massachusetts, negli Usa, la kisscam in quadra due persone abbracciate tra il pubblico.

I due reagiscono però in maniera strana, nascondendosi, tanto che lo stesso cantante della band, commentando quanto accaduto, dice: “O sono molto timidi o sono amanti“.

Nelle ore successive il video dell’accaduto diventa virale su TikTok e in breve si scopre che i due protagonisti della vicenda sono Byron e Cabot, Ceo e responsabile delle risorse umane di Astronomer, entrambi sposati con altre persone.