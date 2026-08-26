Andy Taylor chitarrista dei Duran Duran "ha un tumore in stato avanzato", la rivelazione di Simon Le Bon

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Simon Le Bon ha rivelato le gravi condizioni del chitarrista Andy Taylor, affetto da un tumore alla prostata in stadio avanzato. Per rendergli omaggio e celebrarne il lavoro, i Duran Duran stanno completando l’ultimo album “Reportage”, un progetto rimasto incompiuto che mira a preservare l’integrità dei brani incisi insieme.

La rivelazione di Simon Le Bon

In un’intervista rilasciata al settimanale 7 del Corriere della Sera, il frontman Simon Le Bon ha parlato apertamente della complessa situazione clinica dello storico chitarrista Andy Taylor, 65 anni.

Al musicista è stato diagnosticato un tumore alla prostata metastatico al quarto stadio già nel 2018, una malattia tenuta riservata per quattro anni e resa pubblica soltanto nel 2022. In quell’occasione, le precarie condizioni di salute impedirono a Taylor di presenziare alla cerimonia della Rock & Roll Hall of Fame a Los Angeles, spingendo i compagni a leggere una sua lettera dal palco.

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Le Bon ha ribadito come, al di là della gravità della diagnosi, la band sia riuscita negli anni a mettere da parte le vecchie ruggini del passato e a ricostruire un profondo e maturo legame umano.

Il completamento dell’album “Reportage” in omaggio a Andy Taylor

Proprio la battaglia che Taylor sta affrontando ha spinto i Duran Duran a riprendere in mano Reportage, un album originariamente ideato attorno al 2006 ma poi rimasto chiuso nei cassetti.

La motivazione principale nasce dal profondo affetto nei confronti dello storico compagno di band, come spiegato da Simon Le Bon: “Stiamo lavorando a Reportage perché vogliamo che abbia un altro album di cui essere orgoglioso”.

Anche il tastierista Nick Rhodes ha chiarito l’impostazione del lavoro sul materiale dell’epoca: “Vogliamo preservare l’integrità di ciò che avevamo realizzato e completare solo le parti rimaste incompiute”. L’obiettivo del gruppo non è stravolgere i brani né creare un monumento celebrativo, ma concludere quanto lasciato a metà rispettando il contributo originale del chitarrista.

La storia dei Duran Duran

Ripercorrendo la storia del gruppo, dai primi addii dell’85 e del 2006 fino agli esordi a Birmingham, Le Bon ha ricordato il primo provino con il batterista Roger Taylor e quella giovanile ambizione di “diventare la più grande band del mondo“.

Parlando gli anni del grande successo mondiale, il cantante ha sottolineato le contraddizioni della fama spiegando che “il successo è stato una forma di libertà, ma allo stesso tempo la toglie” e che, pur avendo “perso i vantaggi dell’anonimato”, questo percorso ha permesso loro di fare ciò che volevano.

Sulla longevità del gruppo ha poi chiarito: “Semplicemente amiamo l’idea della band, vogliamo che continui e siamo disposti a mettere da parte il nostro ego per il prosieguo del gruppo”.

Infine, ha espresso un giudizio durissimo contro l’uso dell’intelligenza artificiale nella musica, sostenendo che “non c’è sentimento né emozione e senza questi elementi non si può parlare di arte“, fino ad affermare senza mezzi termini che quei brani “fanno veramente schifo”.