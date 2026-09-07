Andy Williams morto dopo un malore, l'ex wrestler conosciuto come The Butcher aveva solo 48 anni

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Morto a 48 anni l’ex westler Andy Williams, mentre era sul ring. Noto nel mondo dello show-combattimento con il nome d’arte di The Butcher, il performer sarebbe stato colpito da un malore improvviso durante un incontro di wrestling in Pennsylvania.

La morte del wrestler

A comunicare la morte di Andy Williams è stata la federazione All Elite Wrestling con una nota attraverso i propri canali social.

“La All Elite Wrestling è profondamente rattristata nell’apprendere della scomparsa di Andy Williams, alias The Butcher – si legge – Musicista pioniere con ETID e Atomic Rule, Williams ha compiuto una transizione di successo nel mondo del wrestling professionistico ed era incredibilmente rispettato dai suoi colleghi sia dentro che fuori dal ring. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e ai fan di Williams.”

Il malore durante l’incontro

Secondo quanto riportato dal sito americano specializzato nel mondo dello show-business, TMZ, nel momento in cui ha subito il malore improvviso Andy Williams era sul ring insieme al partner The Blade contro il wrestler TME, in un incontro dell’evento Enjoy Wrestling al Mr. Small’s Theater di Millvale, in Pennsylvania.

Stando a quanto dichiarato con un post su X da un rappresentante di Enjoy Wrestling, The Butcher è collassato al termine dell’incontro ed è stato soccorso immediatamente dai medici presenti, che hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il 48enne è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La carriera di Andy Williams

Dopo aver inziato a calcare i ring di wrestling da giovane, nel 1998 aveva fondato la band Every Time I Die, insieme al chitarrista Jordan Buckley e al batterista Michael Novak, con i quali da chitarrista aveva pubblicato 9 album fino allo scioglimento del gruppo nel 2002.

Negli anni Williams aveva continuato a coltivare la carriera sportiva e artistica entrando poi negli Atomic Rule.