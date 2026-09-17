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Due indagati e un patrimonio artistico e archeologico dal valore di circa 400.000 euro ritrovato grazie a una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Nucleo TPC di Palermo. L’indagine, avviata a seguito delle denunce di un antiquario locale, ha permesso di recuperare numerosi beni culturali trafugati tra l’VIII-IX secolo e il XVI secolo, sequestrando anche preziosi reperti archeologici e documenti storici di grande rilievo.

L’origine dell’indagine: la denuncia di un antiquario

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel 2024 quando un professionista del settore antiquariale di Palermo ha denunciato la sottrazione di numerose opere d’arte di grande valore. Le opere, risalenti a un arco temporale che va dall’VIII-IX secolo fino al XVI secolo, sono state oggetto di una complessa attività investigativa che ha coinvolto il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Grazie a un lavoro investigativo articolato, che ha incluso monitoraggi e analisi tecniche, i Carabinieri sono riusciti a risalire a due soggetti ritenuti responsabili dei reati di furto e ricettazione di beni culturali. Il procedimento penale è stato coordinato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, che ha seguito da vicino ogni fase dell’inchiesta.

I beni recuperati: reperti archeologici e documenti storici

Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati numerosi reperti di interesse archeologico. Tra questi spiccano 3 anfore da trasporto di età Romana e Greco-Italica, databili tra il V e il IV secolo a.C.; una scultura in legno raffigurante una testa di ambito egizio antico; una ushabti, ovvero una statuetta funeraria; una testa scultorea in marmo di età arcaica, probabilmente di produzione greco-orientale; e un elemento dorato, verosimilmente una casseruola in bronzo, proveniente dall’area pompeiana.

Recuperi in ambito bibliografico e archivistico

Non sono mancati i recuperi di valore anche nel settore bibliografico e archivistico. Tra i beni spicca una raccolta di antichi manoscritti riferibili al “Monastero di San Giovanni l’Origlione” di Palermo (1554-1655); un Editto del Regno delle due Sicilie, manoscritto sul retro e con timbro del Comune di Avellino, datato 1835; e un corpus di carte identificabile con il carteggio personale della duchessa Beatrice Mantegna dell’Arenella (prima metà del ’900), riguardanti “Lo Studio del Cavalluccio”, opera inizialmente attribuita a Leonardo da Vinci.

Collaborazioni e sinergie istituzionali

Il recupero dei beni è stato possibile grazie alla collaborazione tra i Carabinieri del Nucleo TPC di Palermo e numerosi enti di tutela. Hanno partecipato l’Arma territoriale, dirigenti e funzionari archeologi e archivisti della Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Palermo, la Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo, un funzionario archeologo specialista in egittologia della Soprintendenza archeologica delle Arti e Paesaggio della città metropolitana di Torino, nonché docenti dell’Università degli Studi di Palermo ed Enna “Kore”. L’ultima menzione di Palermo sottolinea il ruolo centrale della città nell’operazione.

Il valore storico, artistico ed economico dei beni recuperati

La cooperazione tra i diversi enti ha consentito di accertare il valore storico, artistico ed economico dei beni recuperati. Il patrimonio restituito comprende opere di inestimabile importanza per la storia e la cultura locale e nazionale, confermando l’efficacia delle attività di tutela e contrasto ai reati contro il patrimonio culturale.

IPA