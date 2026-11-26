Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Angela Cipriano è una giornalista ed è la nuova compagna di Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia, condannato a 16 anni e un mese per il naufragio in cui morirono 32 persone. La donna ha rivelato, per la prima volta, di avere una relazione sentimentale con l’uomo dal 2023.

Angela Cipriano e i primi contatti con Francesco Schettino

Angela Cipriano ha partecipato a 72 udienze sul naufragio della Costa Concordia e ha cercato di ricostruire ogni passaggio della notte della tragedia e delle responsabilità. Lucana d’origine, vive a Grosseto e si è laureata con lode in Scienze politiche.

La donna ha seguito il processo sul disastro dell’isola del Giglio fin dagli inizi e sul naufragio ha scritto la tesi e il libro “Le voci della Concordia“, pubblicato nel 2015 con le fotografie di Enzo Russo e premiato al Premio Capalbio. A Il Tirreno ha rivelato di essere diventata la compagna di Francesco Schettino.

La relazione sarebbe nata nel 2023, ma fino a ora è stata mantenuta segreta. Cipriano ne ha parlato per la prima volta alla testata locale mentre si trova a Meta di Sorrento accanto all’ex comandante, uscito il 20 novembre dal carcere dopo oltre nove anni di detenzione.

I due, stando alle parole della giornalista, si sono conosciuti in aula durante gli anni del processo, ma in quel periodo non c’è stato nessun tipo di rapporto. Il primo contatto con Schettino l’avrebbe avuto nell’ottobre 2013 quando gli chiese un’intervista per la tesi di laurea che l’ex comandante le negò.

Successivamente ha continuato a seguire la vicenda giudiziaria della nave Concordia come giornalista e alle udienze iniziarono a parlare. Il giorno della condanna in primo grado, lei scrisse a Schettino che le dispiaceva per la sentenza e lui le rispose di avere fiducia nella giustizia. Da lì in poi non si sentirono più per sei anni fino al 2023.

La relazione tra Angela Cipriano e Schettino

Tre anni fa, Cipriano inviò una mail in carcere a Francesco Schettino ma lui non rispose, successivamente le disse che non l’aveva vista e forse non era mai arrivata. A maggio 2023 fu invece l’ex comandante a chiamarla per farle le condoglianze dopo aver saputo della morte del cugino a cui era molto legata.

L’uomo era come un fratello per lei e alla perdita Angela ha dedicato diversi post sui social. Colonnello dell’Aeronautica militare, morì il 7 marzo 2023 in un incidente aereo a Guidonia, alle porte di Roma all’età di 48 anni.

Le condoglianze ricevute da Schettino le diedero forza in un momento di profonda tristezza e, da quel momento, i due ripresero a scriversi e a chiamarsi fino all’incontro nell’ottobre dello stesso anno, quando la giornalista raggiunse a Meta l’uomo durante un permesso premio e da lì ebbe davvero inizio la relazione.

“È stato uno dei periodi più neri della mia vita. Avevo perso mio padre nel 2017, mia mamma nel 2021 e mio cugino nel 2023. Francesco – ha raccontato Cipriano a Il Tirreno – è stata la persona che mi è stata più vicina nel mio dolore, nei miei lutti. Mi aspettavo di poter essere io di sostegno a lui, che doveva affrontare la detenzione per un caso enorme e tragico con tutto il peso emotivo che si portava dietro, e in realtà si stava rivelando tutto il contrario. Era lui a darmi gli strumenti per elaborare i miei lutti e uscire dal vuoto. Credo si siano incontrate due persone che attraversavano esperienze profondamente diverse ma che hanno saputo trovare nel dialogo e nella comprensione reciproca una risorsa preziosa”.

La giornalista ha descritto il compagno come una persona “sensibile” e “un uomo che avrebbe affrontato anche il carcere con dignità, mentre la persona com’è apparsa sui media, a mio avviso, non è mai esistita”.

Il paragone tra il caso della Costa Concordia e Garlasco

Angela Cipriano, pur riconoscendo le responsabilità di Schettino riguardo alla tragedia della Costa Concordia, ritiene che il racconto pubblico si sia però troppo focalizzato su di lui senza tenere conto che l’incidente ha coinvolto un’organizzazione complessa e altre persone hanno patteggiato. Il clima che si è creato attorno a questa vicenda sarebbe stato fortemente polarizzato.

La giornalista è stata contattata da una studentessa universitaria per rispondere ad alcune domande su un elaborato dedicato al processo mediatico nei grandi casi di cronaca italiani. Alla domanda su cosa la colpisce di più osservando il caso Garlasco, Cipriano ha risposto che è “un meccanismo che conosco bene”.

“Quando il 17 gennaio 2012 venne pubblicata la telefonata del ‘Vada a bordo, cazzo‘, Francesco Schettino era un indagato. Sarebbe stato rinviato a giudizio soltanto sedici mesi dopo. Eppure quella telefonata ebbe una forza mediatica enorme. Prima ancora che cominciasse il processo, nell’opinione pubblica si era già formata una rappresentazione fortissima del comandante e, attraverso di lui, dell’intera tragedia”.

Secondo la compagna dell’ex comandante, in come è stata trattata sui media la tragedia della Concordia c’è un parallelismo con Garlasco, ovvero il crearsi di una situazione in cui il giudizio pubblico rischia di precedere quello giudiziario.