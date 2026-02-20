Angela Luce morta a Napoli, l'attrice e cantante ha lavorato coi più grandi da Eduardo De Filippo a Totò

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A 87 anni è morta Angela Luce, nota attrice e cantante nonché uno dei volti più amati di Napoli. Nella sua lunga carriera ha recitato in 80 film al fianco dei nomi più importanti del cinema italiano, da Eduardo De Filippo a Totò, ma anche Pier Paolo Pasolini e Marcello Mastroianni. Una grande perdita per il pubblico italiano, che della grande assente di oggi ha sempre amato la grande dote e le capacità camaleontiche.

Venerdì 20 febbraio è un brutto giorno per il mondo dello spettacolo. Dopo la notizia della morte di Eric Dane, è giunta la notizia della scomparsa di uno dei volti più amati di Napoli e del cinema italiano.

A 87 anni è morta Angela Luce. In più di mezzo secolo di carriera l’attrice e cantante ha messo la sua arte al servizio di 80 film, lavorando fianco a fianco con i nomi più importanti del grande schermo e del teatro, da Eduardo De Filippo a Pier Paolo Pasolini, ma non solo.

Come ricorda Adnkronos, l’ultima dichiarazione pubblica dell’attrice risale al 17 febbraio, quando Angela Luce ha commentato l’incendio del Teatro Sannazzaro di Napoli postando una foto che la mostrava al suo interno, tra il pubblico che la acclamava.

“Pensare al teatro Sannazaro distrutto è veramente doloroso”, aveva scritto, per poi concludere: “Mi auguro che sia presto ricostruito”.

Attrice e cantante, chi era la “divina” di Napoli

Angela Luce era il suo nome d’arte. Nata a Napoli il 3 dicembre 1937, Angela Savino a soli 14 anni partecipò al Piedigrotta Bideri, la storica rassegna musicale, con il brano Zì Carmilì. Da quel momento non lasciò più il palcoscenico.

Angela considerava il mondo dello spettacolo la “polvere divina” e partecipò attivamente alla scena partenopea a partire dagli anni ’50, quando Napoli – allora come oggi – si presentava come un laboratorio culturale in continuo fermento, tra tradizione e innovazione. E fu proprio in quegli ambienti che entrò in contatto con i grandi del teatro e del cinema, come il maestro Eduardo De Filippo, Totò e Marcello Mastroianni, ma anche Peppino De Filippo, Dino Risi e Pupi Avati.

E proprio con Pasolini arrivò il grande salto: il regista la fece lavorare nel suo Decameron, che le fece conquistare il premio Reggia d’Oro. Camaleontica, come abbiamo già detto, sapeva indossare i panni del dramma e della commedia come nel caso de L’amore Molesto, film del 1995 di Mario Martone nel quale interpretava Amalia. La sua interpretazione la portò a vincere il David di Donatello.

La musica

Non solo cinema e teatro, come abbiamo detto. Il palco di Angela Luce era fatto anche di musica: nel 1975 arrivò seconda al Festival di Sanremo con il brano Ipocrisia, ma il suo tormentone era So’ Bammenella ‘e copp’ ‘e Quartiere scritto per lei da Raffaele Viviani per lo spettacolo Napoli Notte e Giorno di Giuseppe Patroni Griffi.

Nel 1970 arrivò seconda al Festival di Napoli con O Divorzio. Oggi la sua voce manca, quel sorriso benevolo e quella voce intensa, mancano. Iconica fu la scena in cui Totò, improvvisando durante una scena del film Signori si nasce (1960) di Mario Mattioli, le diede un bacio audace.