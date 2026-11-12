Angela Melillo difende Diaco, "attacchi da invidiosi e stupidi": replica di Selvaggia Lucarelli, "vergognati"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pierluigi Diaco è da giorni al centro di una bufera mediatica, prima la contestata intervista ad Alberto Ravagnani a BellaMa’, poi l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli e l’indagine interna avviata dalla Rai. Molti si sono scagliati contro il conduttore ma c’è anche chi prende le sue difese, come Angela Melillo, che sui social difende Diaco e parla di attacchi ad opera di “invidiosi” e “stupidi”. Alle parole della showgirl ha risposto Selvaggia Lucarelli con un eloquente “Ma vergognati”.

Angela Melillo difende Diaco

“Il merito, la professionalità e la correttezza non dovrebbero mai diventare oggetto di attacco. La stima per chi lavora con serietà e indipendenza va espressa senza esitazioni”. Così su Instagram Angela Melillo, che ha postato un video per difendere Pierluigi Diaco, bersaglio di attacchi dopo l’inchiesta di Selvaggia Lucarelli e l’indagine interna avviata dalla Rai.

In mezzo alle tante critiche rivolte in queste ore al conduttore, la showgirl, che fa parte del cast di BellaMa’, ha espresso il suo pensiero sui social schierandosi dalla parte di Diaco.

ANSA

“Desidero esprimere la mia più convinta stima, sì, per l’alta professionalità, per l’acume intellettuale, la profondità del pensiero e soprattutto la sensibilità che Pierluigi Diaco ha sempre dimostrato nella sua vita, prima come giornalista e poi, come negli ultimi anni, come conduttore di programmi di intrattenimento”, dice Angela Melillo.

Attacchi da “invidiosi e stupidi”

“Come purtroppo accade – dice ancora Melillo – però le persone capaci sono oggetto di attacchi furiosi e ignobili. Da parte di chi? Da parte degli invidiosi, degli accidiosi e degli stupidi. Posso intuire in queste ore l’autentico dolore che Pierluigi proverà per le accuse menzognere e indecenti”.

E ancora: “Altresì testimoniare che nella sua forse eccessiva precisione egli conduca il suo programma, che tra l’altro è un misto di approfondimento e varietà, solo sulla base del merito e della professionalità. Se ciò è un demerito, procedete. Ma sarebbe una sconfitta per la Rai e per tutto il servizio pubblico”.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Il video dell’ex ballerina del Bagaglino è stato ripreso tra le storie Instagram da Selvaggia Lucarelli, autrice dell’inchiesta con le testimonianze di ex concorrenti del programma di Rai2 che ha indotto la Rai ad avviare una indagine interna nei confronti di Diaco.

“Ma vergognati”, ha commentato Lucarelli, che ha poi fatto notare come Melillo abbia cancellato i commenti negativi ricevuti e tolto la possibilità di commentare il post.

Nancy Brilli: “Anche una persona perbene può fare un errore”

Sul caso è intervenuta anche Nancy Brilli, che nelle storie di Instagram scrive: “Conosco Pierluigi da molto tempo, con me è sempre stato gentile, generoso e affettuoso. Anche una persona perbene può fare un errore, e di fatto ha chiesto scusa. Spero che i due protagonisti possano riappacificarsi e che il tritacarne mediatico smetta di funzionare”.

E ancora: “Le persone perbene possono sbagliare, come tutte le altre. Possono anche accorgersi dell’errore, e chiedere scusa. E si va avanti, si va oltre”.