Angela Rovera bloccata in Arabia Saudita con la figlia, contenzioso col marito: l'ambasciata avvisa Tajani

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Angela Rovera è bloccata insieme alla figlia, nata in Italia, in Arabia Saudita, a causa di un contenzioso con il marito e padre della bambina, cittadino saudita. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha scritto al suo omologo saudita Faisal Al Saud per raccomandare al governo di Riad di seguire il caso in maniera accurata, a seguito delle pressioni esercitate dall’ambasciata del nostro Paese sulle autorità locali.

Angela Rovera bloccata in Arabia Saudita con la figlia

Una cittadina italiana, Angela Rovera, sarebbe bloccata nella città di Taif, che si trova a una sessantina di chilometri a est della Mecca e a circa 120 chilometri dalla costa del Mar Rosso, in Arabia Saudita.

Con lei ci sarebbe la figlia minorenne, nata in Italia e anche lei in possesso della cittadinanza e del passaporto italiani.

ANSA

Rovera sarebbe coinvolta in quello che l’agenzia di stampa Agi ha definito un “contenzioso” con il marito, che è invece un cittadino saudita. Per questa ragione, sarebbe impossibilitata a lasciare il Paese per tornare in Italia insieme alla figlia.

Le pressioni dell’ambasciata italiana

Sempre secondo l’Agi, sia il consolato italiano a Gedda, sia l’ambasciata del nostro Paese in Arabia Saudita, che però ha sede a Riad, capitale del Paese, oltre 800 chilometri da Taif, avrebbero fatto pressione sulle autorità locali perché si occupassero della situazione.

Al momento non è chiaro da quanto tempo la donna e la figlia siano bloccate a Taif, né quale sia esattamente il “contenzioso” di cui parla l’Agi.

L’intervento di Tajani

Sulla questione è intervenuto nella giornata di oggi 16 giugno anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha inviato una lettera al suo omologo saudita Faisal Al Saud.

Tajani ha chiesto direttamente alle autorità saudite di occuparsi della vicenda, in modo che il caso possa essere risolto il prima possibile.

Al momento non ci sono state risposte da parte delle autorità di Riad.