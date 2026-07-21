Angela Salomone morta a Napoli 266 giorni dopo Mimmo Jodice, il cordoglio di Giuli: "Non era solo sua moglie"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Angela Salomone, moglie di Mimmo Jodice, è morta il 21 luglio 2026 a pochi mesi dal decesso del marito. I due sono stati una grande coppia di maestri della fotografia. La donna aveva 89 anni ed è scomparsa a Napoli dove aveva deciso di restare a vivere e a continuare la sua attività artistica. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli: “Non era solo sua moglie”.

La morte di Angela Salomone

Angela Salomone è stata un’artista e donna di cultura ed era la moglie di Mimmo Jodice, considerato tra i più grandi artisti del ‘900.

La coppia è rimasta unita per una vita, con precisione per oltre 60 anni, fino alla morte di lui il 28 ottobre 2025.

ANSA

A 9 mesi dalla scomparsa del marito, è morta anche Angela, ricordata da amici e conoscenti come “bella, simpatica, affascinante, con un’energia travolgente. Ti abbracciava sempre con trasporto e mai “pe’ fa’ vede’…”.

Come riporta Fanpage, nonostante la fama internazionale, Mimmo e Angela Jodice avevano deciso di non lasciare Napoli, ma di continuare nel capoluogo partenopeo la loro attività artistica. Insieme hanno inaugurato grandi opere d’arte pubbliche, partecipato ad incontri culturali, animato convegni e conferenze.

Il cordoglio di Alessandro Giuli

In una nota, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’artista 89enne.

“Chi ha avuto la fortuna di conoscerla – si legge – sa che Angela Salomone non era, banalmente, la moglie di un grande artista della fotografia come Mimmo Jodice”.

“Angela è stata una presenza preziosa e una protagonista vivace nella rete di relazioni culturali di un’indimenticabile stagione, durante la quale la fotografia italiana ha saputo aprirsi al mondo e attrarre le più significative intelligenze e forme di creatività nei luoghi del cuore di Napoli e del Mediterraneo”, ha sottolineato il ministro.

Infine Giuli ha rivolto il suo “pensiero di affettuoso cordoglio e quello del Ministero che rappresento” alla famiglia di Angela e Mimmo.

Chi era Angela Salomone

Angela Salomone ha sposato Mimmo Jodice nel 1962. Dalla loro unione sono nati Barbara, Francesco e Sebastiano, fotografo e filmmaker scomparso nel 2016.

Angela è stata accanto a Mimmo e ne conosceva i tempi, le esitazioni, la severità. Il loro è stato un sodalizio nel quale l’arte non rimaneva fuori dalla porta di casa, ma entrava nella vita quotidiana, diventando dialogo, confronto e destino comune.

Negli anni Settanta Salomone aveva condiviso con il marito anche l’impegno civile che lo portò a concentrarsi sul mondo del lavoro, sulle periferie, sui riti collettivi e sulle trasformazioni di una città, Napoli, profondamente inquieta. È stata vicina a Jodice nel percorso che condusse a “Chi è devoto”, la ricerca sulle feste religiose e popolari della Campania realizzata dal fotografo insieme a Roberto De Simone. Dopo la morte del marito, Angela aveva continuato a occuparsi della conservazione e della valorizzazione del suo patrimonio, collaborando con musei e istituzioni. Era stata presente anche alle iniziative con le quali Capodimonte aveva cominciato a costruire una memoria stabile del Maestro, inaugurando con la figlia Barbara la sala celebrativa dedicata al fotografo. Tra le sue ultime uscite pubbliche la mostra “Il colore di Mimmo Jodice”, al Museo del Tesoro di San Gennaro.