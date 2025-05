Angela Taccia spiega perché Andrea Sempio non si è presentato in Procura a Pavia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Andrea Sempio non si è presentato all’interrogatorio in Procura a Pavia per un vizio formale nella convocazione. La sua legale Angela Taccia ha spiegato le motivazioni della sua assenza, dopo aver preannunciato su Instagram una "guerra dura" in tribunale sul delitto di Garlasco.

La spiegazione di Angela Taccia

Un invito in procura a Pavia da considerarsi nullo per un vizio procedurale. Lo ha affermato Angela Taccia a TgCom, spiegando il motivo dell’assenza del suo assistito Andrea Sempio all’interrogatorio del 20 maggio.

"Su consiglio dei propri legali, quindi mio e dell’avvocato Lovati, non si è presentato in quanto sia io che l’avvocato Lovati abbiamo eccepito congiuntamente una nullità riguardante l’atto specifico, che è l’invito a presentarsi notificatoci" ha spiegato l’avvocata.

Perché Andrea Sempio non era all’interrogatorio

"Infatti il medesimo invito notificatoci era carente dell’avvertimento previsto necessariamente all’articolo 375,2 lettera D dal Codice di Procedura, e cioè l’avvertimento che nel caso in cui l’indagato non si fosse presentato senza addurre un legittimo impedimento, l’indagato avrebbe potuto essere poi accompagnato coattivamente a rendere l’interrogatorio" ha aggiunto Taccia.

"Questa è la sola motivazione del perché Andrea Sempio non si è presentato quest’oggi, quindi una motivazione totalmente procedurale, come ripeto sempre il Codice di Procedura Penale va seguito e dunque abbiamo eccepito tale nullità dell’invito".

Nel frattempo, l’altro legale della difesa, Massimo Lovati, ha spiegato alla stampa che la decisione di non presentarsi è stata presa il giorno prima e che ora attendono una nuova convocazione, questa volta regolare.

La sfida alla Procura

La decisione dei legali Angela Taccia e Massimo Lovati ha interrotto i piani della Procura, che intendeva sentire contemporaneamente Andrea Sempio e Alberto Stasi.

Tale mossa è stata accompagnata da un post di Angela Taccia su Instagram, dove ha parlato apertamente di una "guerra dura senza paura", un messaggio che ha il sapore di una sfida aperta verso la Procura.

Chi è Angela Taccia

L’avvocata conosce molto bene l’indagato: i due facevano parte della stessa cerchia di amici che includeva anche Marco Poggi e Alessandro Biasibetti, ex fidanzato di Taccia e oggi frate. Di recente, anche Biasibetti, insieme a Mattia Capra e Roberto Freddi, è stato invitato a fornire un campione di DNA.

Angela Taccia ha studiato al liceo a Vigevano e poi giurisprudenza all’Università di Pavia. Quando nel 2016 Sempio fu iscritto al registro degli indagati, lei era ancora praticante.