Angela Tuccia, l’intervista alla conduttrice di Linea Med su Rai 1: “Il giudizio degli altri mi tocca ancora”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che, quando le incontri, sembrano raccontarsi attraverso ciò che fanno. E poi ce ne sono altre che, dietro ogni traguardo raggiunto, custodiscono una storia molto più profonda di quella che appare, come nel caso di Angela Tuccia, conduttrice il sabato pomeriggio di Linea Med su Rai 1 con Giulia Teri. Per anni il pubblico l’ha conosciuta attraverso la televisione, associandola al volto sorridente de L’Eredità, a programmi di successo, alla leggerezza del piccolo schermo e a un’immagine che sembrava raccontare soltanto una parte di lei. Ma esiste sempre una distanza tra ciò che si vede e ciò che si vive. Ed è proprio dentro quello spazio che prende forma questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Quella di Angela Tuccia è la storia di una donna che ha attraversato mondi diversi senza mai smettere di interrogarsi su sé stessa. Una professionista che ha conosciuto la popolarità, che ha scelto di allontanarsene per inseguire un sogno più intimo e difficile, e che oggi guarda al proprio percorso con una consapevolezza costruita attraverso il tempo, gli errori, le rinunce e la perseveranza. Nel corso dell’intervista emerge il ritratto di una donna che convive con il dubbio più di quanto lasci immaginare. Una donna che parla apertamente del bisogno di approvazione, del peso del giudizio altrui, delle ferite lasciate dall’infanzia e di quella costante sensazione di non aver ancora raggiunto il punto in cui vorrebbe arrivare. Eppure è proprio questa inquietudine a rappresentare il motore della sua vita. La stessa forza che l’ha spinta a studiare, a reinventarsi, a cercare nuove strade quando sarebbe stato più semplice restare ferma. Tra il ricordo di un padre scomparso troppo presto e l’amore incondizionato per una madre diventata punto di riferimento assoluto, tra il desiderio mai sopito di affermarsi come attrice e quello, altrettanto profondo, di costruire una famiglia, Angela Tuccia si racconta senza maschere. Lo fa con una sincerità rara, ammettendo paure, fragilità e contraddizioni che appartengono a molte persone ma che pochi hanno il coraggio di esporre. È un dialogo che parla di televisione, teatro, cinema e sogni professionali, ma soprattutto di identità. Di quel delicato equilibrio tra ciò che siamo stati, ciò che siamo e ciò che continuiamo ostinatamente a desiderare diventare. Perché, in fondo, la storia di Angela Tuccia è la storia di una donna che non ha mai smesso di inseguire sé stessa. E forse è proprio questo che rende il suo racconto così autentico: la consapevolezza che non esiste un punto d’arrivo definitivo, ma soltanto la volontà di continuare a camminare, imparare, cadere, rialzarsi e cercare, ogni giorno, una versione più completa di sé.

Linea Med: che programma è per lei?

“Linea Med è certamente un programma dedicato al mare, ma definirlo soltanto così sarebbe riduttivo. È un progetto di scoperta, un viaggio nato dal desiderio di raccontare il Mediterraneo, la sua bellezza, la sua salsedine, le sue tradizioni e tutte le storie che si sviluppano intorno a esso. Parliamo del mare che circonda l’Italia, ma non solo. Già nell’ultima puntata di questo primo ciclo, per esempio, ci spingeremo fino a Malta, ampliando lo sguardo a tutto ciò che il Mediterraneo rappresenta. Raccontiamo la vita dei pescatori, le comunità costiere, le tradizioni e i mestieri che da sempre sono legati all’acqua. È un viaggio straordinario che affrontiamo cercando di proporre uno stile diverso. Oggi esistono molti programmi dedicati al mare e ai territori, quindi la sfida consiste nell’offrire un valore aggiunto. Il nostro obiettivo è raccontare questi luoghi in modo più dinamico, leggero e coinvolgente, permettendo agli spettatori di scoprire realtà poco conosciute e, magari, suscitando il desiderio di visitarle di persona”.

E per Angela Tuccia quale significato ha?

“Per me rappresenta sia un riscatto sia un ritorno. Sono nata televisivamente su Rai Uno e quest’anno mi trovo a fare i conti con un dato che impressiona anche me: sono trascorsi vent’anni dall’inizio del mio percorso, dal 2006 al 2026. Detto così sembra incredibile, perché ho la sensazione che sia accaduto tutto ieri. Quando ho iniziato, il contesto era completamente diverso. La televisione era ancora molto vicina a quella tradizionale. Instagram non esisteva, Facebook era agli inizi e aveva una funzione completamente diversa rispetto a oggi: serviva soprattutto a ritrovare vecchi amici. Non c’erano WhatsApp e i social network non erano ancora diventati il centro della comunicazione quotidiana. Per questo considero Linea Med un ritorno alle origini. Come ho detto anche durante la conferenza stampa, esistono amori che compiono lunghi percorsi e poi ritornano. Ecco, mi sento un po’ così. Sono tornata e naturalmente mi auguro che questo percorso possa avere continuità nel tempo”.

Perché parla di “riscatto”?

“Perché, anche se allontanarmi dalla televisione è stata una scelta personale, tornare non è stato semplice. Quando ho lasciato programmi come L’Eredità e I Migliori Anni, l’ho fatto perché sentivo il bisogno di dedicarmi ad altro e di intraprendere nuovi percorsi professionali. Il problema è che, una volta usciti da determinati meccanismi, rientrarvi dopo molto tempo non è affatto facile. Tornare con continuità in un programma di daytime, anche se oggi parliamo di sole sei puntate, ha richiesto molto impegno. È stato un percorso lungo e complesso. Per questo lo considero un riscatto: perché è un traguardo che ho desiderato fortemente e per il quale ho lavorato a lungo”.

In quel periodo lontano dalla televisione ha scelto soprattutto di dedicarsi alla recitazione?

“Sì. Nella mia vita ho sperimentato moltissime esperienze professionali. Se ci penso, l’unica che non sono riuscita a realizzare è stata quella di cantante, che peraltro era il mio sogno da bambina. A sei anni partecipai alle selezioni dello Zecchino d’Oro e mi fu fatto capire piuttosto chiaramente che quella non sarebbe stata la mia strada. Alla fine ho avuto modo di confrontarmi con molti ambiti diversi, ma il mio desiderio più grande è sempre stato recitare. Dopo gli anni trascorsi stabilmente in televisione accanto a Carlo Conti, tra L’Eredità e I Migliori Anni, ho sentito il bisogno di fermarmi e inseguire davvero quella vocazione. Non volevo limitarmi a proseguire il mio percorso televisivo: volevo diventare attrice e capire fino a dove potessi arrivare”.

Oggi sente più vicina la televisione o la recitazione?

“Credo la recitazione. Probabilmente dipende anche dal mio carattere. Sono una persona molto riservata e la recitazione mi consente di essere mille persone diverse. Mi offre la possibilità di esplorare aspetti che nella vita quotidiana restano spesso inespressi. C’è anche un’altra ragione. Soffro molto il giudizio degli altri. Quando recito, però, quel giudizio non è rivolto direttamente ad Angela come persona, ma al lavoro dell’attrice. In televisione, invece, si è molto più esposti perché si è sé stessi. Le persone valutano il tuo modo di essere, il tuo carattere, la tua personalità. Con il passare degli anni ho imparato a convivere con questo aspetto, ma non posso dire di averlo superato completamente. Per questo la recitazione mi permette di esprimere in modo più autentico ciò che porto dentro. E il teatro, in particolare, possiede qualcosa di unico: per due ore diventi completamente il personaggio che interpreti. Vivi le sue emozioni, le sue paure, i suoi desideri. È una sensazione straordinaria, difficile da ritrovare in qualsiasi altra professione”.

Da dove nasce questa sensibilità nei confronti del giudizio altrui?

“Ritengo abbia radici molto lontane. Da bambina, soprattutto durante gli anni della scuola, sono stata presa in giro. Oggi probabilmente parleremmo di episodi di bullismo. Sono esperienze che, anche crescendo, continuano a lasciare segni. C’è stato poi anche il rapporto con il mio aspetto fisico. Da un lato la bellezza mi ha aiutata, dall’altro mi ha creato difficoltà. Per molto tempo ho inseguito un certo ideale estetico e, a un certo punto, sono arrivata a viverlo quasi come un peso. Nel mondo del cinema, soprattutto in Italia, essere considerata troppo bella oppure provenire dalla televisione e dalla moda può trasformarsi in un’etichetta difficile da superare. Ho iniziato come modella quando ero molto giovane e spesso ci si ritrova a dover dimostrare il doppio rispetto agli altri. Bisogna convincere le persone di non essere soltanto un’immagine, ma anche una professionista preparata e competente”.

La classica storia della “bella che non balla”?

“Esattamente. Eppure non dovrebbe essere così. Basta osservare ciò che accade nel cinema internazionale. Ci sono attrici bellissime che hanno costruito carriere straordinarie. La bellezza può essere una risorsa, uno strumento espressivo, non necessariamente un limite. Un’attrice può interpretare una principessa o un personaggio glamour, ma può anche trasformarsi completamente. Penso sempre a Charlize Theron in Monster: una delle donne più belle del mondo che si è messa totalmente al servizio del personaggio fino a vincere un Oscar. È la dimostrazione che il talento e la capacità di trasformazione non hanno nulla a che vedere con l’aspetto fisico”.

US: Tommaso Martinelli

Quando ha capito che la recitazione sarebbe stata la sua strada? E soprattutto, c’è stato un momento in cui si è detta: “Adesso posso definirmi davvero un’attrice”?

“Il desiderio di fare questo mestiere è nato molto presto, quando ero ancora una bambina. In realtà ho sempre provato una forte attrazione per tutto ciò che era artistico. Credo che molto dipenda anche dall’ambiente in cui sono cresciuta. Mia madre Rosaria è sarta e sono letteralmente cresciuta tra stoffe, cartamodelli e creazioni. Lo dico sempre: per me quella era una forma d’arte. Vedevo mia madre partire da un semplice pezzo di tessuto e trasformarlo in qualcosa che prima non esisteva: una giacca, un pantalone, un abito. Quel processo creativo mi affascinava profondamente. Allo stesso tempo ero attratta dal mondo dello spettacolo. Guardavo i grandi show televisivi del sabato sera e ne rimanevo incantata. Ricordo ancora Lorella Cuccarini: per me era un appuntamento irrinunciabile. Imparavo le coreografie e le ripetevo davanti alla televisione. Guardavo gli sceneggiati e poi andavo davanti allo specchio a interpretare le scene che avevo appena visto. Sono convinta che sia stato allora che ho capito che avrei voluto dedicare la mia vita a questo. Per quanto riguarda il sentirmi davvero attrice, invece, devo essere sincera: non è ancora accaduto. È una questione molto personale, probabilmente legata al mio carattere. Non ho una grande autostima e faccio ancora fatica a riconoscermi determinati traguardi. Ho sempre bisogno che qualcuno mi dica: ‘Brava’: da sola non riesco ancora a farlo. Forse dipende anche dal fatto che sento di non aver ancora avuto l’occasione che mi permetta di esprimere pienamente ciò che ho dentro. Ho lavorato molto e vissuto esperienze importanti, ma spesso in ruoli che non mi hanno consentito di mostrare fino in fondo ciò che sento di poter offrire. Eppure quel fuoco interiore continua ad ardere. Lo so perché continuo a studiare, a prepararmi e a lavorare sui monologhi. È una passione che non si è mai spenta”.

Qual è il caos che alimenta questa necessità di esprimersi?

“Il mio caos è legato alla paura della noia. Mi annoio molto facilmente. Ho sempre bisogno di percepire movimento, di avere nuovi stimoli, nuove sfide e nuovi obiettivi da raggiungere. Forse è anche per questo che nella mia vita ho intrapreso percorsi così diversi tra loro. Quando avverto di essere rimasta troppo a lungo nello stesso punto, nasce immediatamente l’esigenza di cercare qualcosa che mi rimetta in cammino. È una caratteristica che mi accompagna da sempre. C’è una sensazione che ripaga ogni sacrificio, ogni rinuncia e ogni momento difficile. Quando si apre il sipario, quando si accende una telecamera, quando sai che sta per iniziare quel momento per il quale hai lavorato tanto, accade qualcosa di difficile da descrivere. Possono essere pochi minuti, un’ora o un’intera serata, ma quelle emozioni hanno un valore immenso. Penso spesso che quei momenti mi abbiano restituito molto più di quanto mi abbiano tolto. Sono la ricompensa per tutto ciò che c’è dietro e che il pubblico, molto spesso, non vede”.

Che cosa ha scoperto di sé grazie al palcoscenico e alla telecamera?

“Sicuramente la mia caparbietà. La mia testardaggine, nel senso più positivo del termine. Ho capito di essere una persona che non si arrende facilmente. Anche quando le difficoltà aumentano o i risultati tardano ad arrivare, continuo ad andare avanti. Ogni volta che si accende una telecamera o che mi trovo davanti a una nuova opportunità penso sempre la stessa cosa: ‘Ce l’ho fatta ancora una volta. Sono di nuovo qui’. È una sensazione che mi ricorda quanto impegno ci sia dietro ogni traguardo raggiunto”.

In che modo la recitazione è stata per lei anche terapeutica?

“Moltissimo. Mi ha aiutata a superare molte insicurezze che mi portavo dietro fin dall’infanzia. Sono sempre stata una persona molto timida e introversa. Ancora oggi alcuni aspetti di quel carattere sono rimasti, ma il teatro, la recitazione e persino la televisione mi hanno aiutata a liberarmi di molte paure. Soprattutto della paura del giudizio. Non posso dire di averla eliminata del tutto, perché non sarebbe vero. Ancora oggi il giudizio degli altri mi tocca. Rispetto al passato, però, è cambiato tutto. Ho imparato a gestirlo, a ridimensionarlo e a non permettergli più di condizionare completamente le mie scelte”.

Se dovesse indicare il sacrificio più grande che questo mestiere le ha richiesto, quale sarebbe?

“Probabilmente il fatto di non aver ancora costruito una famiglia e di non essere diventata madre. È un tema al quale penso spesso. Continuare a inseguire un sogno professionale richiede tempo, energie e continui spostamenti; inevitabilmente alcune scelte finiscono per essere rimandate. Nel mio caso, credo che la ricerca della realizzazione professionale abbia posticipato il progetto della maternità. Forse è il rimpianto più grande che posso riconoscere oggi. Detto questo, non considero affatto la questione chiusa. Al contrario, spero ancora che possa accadere, perché diventare madre è probabilmente il desiderio più grande che porto con me. Noi donne, purtroppo, dobbiamo sempre confrontarci con il tempo che passa e con una realtà biologica che esiste. Spesso ci troviamo costrette a compiere scelte o, quantomeno, a interrogarci continuamente sulle nostre priorità. Continuo però a sperare che tutto possa trovare il proprio equilibrio”.

Oggi esistono anche modelli diversi di maternità.

“Assolutamente sì. Conosco diverse donne che hanno scelto di affrontare questo percorso da sole e hanno tutta la mia ammirazione. Credo sia una decisione che richiede grande coraggio, profonda consapevolezza e notevole forza d’animo. Sono scelte che meritano sempre il massimo rispetto”.

Lei è nata in Svizzera ma è cresciuta ad Avellino. Oggi si sente più svizzera o più italiana?

“Mi sento assolutamente italiana. Anzi, profondamente meridionale. Sono cresciuta ad Avellino e porto con me tutto ciò che il Sud mi ha trasmesso: il calore umano, il senso della famiglia, il legame con le proprie radici. Amo l’Italia. Lo dico spesso e lo penso sinceramente. Credo sia il Paese più bello del mondo. Abbiamo arte, cultura, paesaggi straordinari, una cucina unica e un patrimonio che spesso noi stessi non valorizziamo abbastanza. Quando viaggio, questa convinzione si rafforza ulteriormente. Mi sento profondamente italiana e fortemente legata alle mie origini”.

E se dovesse indicare un tratto che sente appartenere alla sua parte svizzera?

“Probabilmente la disciplina. Nel lavoro sono una persona molto rigorosa. Quando entro a far parte di un progetto divento quasi un soldato. Mi piace essere precisa, puntuale e preparata. Tengo molto al rispetto degli impegni e delle responsabilità. Allo stesso tempo, questo aspetto ha anche un risvolto meno positivo, perché sono spesso estremamente severa con me stessa. Quando qualcosa non va come vorrei, tendo subito a mettermi in discussione. Sono molto critica nei miei confronti. Forse una delle lezioni che dovrei imparare è proprio questa: essere un po’ più indulgente con me stessa e volermi più bene”.

Qual è l’aspetto del suo carattere che sopporta meno?

“Credo che il mio limite più grande sia la difficoltà nel chiedere. Ho sempre paura di disturbare o di essere d’intralcio, e questo mi ha penalizzata molto nel corso della vita. Anche quando si tratta di qualcosa che mi spetta o che avrei pieno diritto di chiedere, faccio fatica. È come se avessi sempre un freno. Razionalmente so che non dovrebbe essere così, ma è una caratteristica che mi accompagna da sempre. Fortunatamente ci sto lavorando. Con il tempo ho imparato a riconoscere questo limite e a cercare di superarlo”.

Il suo lavoro l’ha aiutata anche sotto questo aspetto?

“In generale, il lavoro mi ha aiutata a crescere e a mettere in discussione molte paure. In fondo mi considero una persona fortunata. Non sempre faccio esattamente ciò che vorrei, e sarebbe poco sincero affermare il contrario, ma riesco a vivere del mio lavoro e questa è una grande fortuna. Quando ciò che ami diventa anche la tua professione, credo si tratti di uno dei privilegi più grandi che una persona possa avere. Conosco molte persone che ogni giorno svolgono un’attività che non amano e vivono questa condizione con profonda frustrazione. Io, invece, pur tra mille difficoltà, posso dire di dedicarmi a qualcosa che sento davvero mio. Per questo mi considero fortunata”.

Le è mai venuta la tentazione di mollare tutto?

“Tutti i giorni. Mi capita spesso di svegliarmi la mattina e pensare: ‘Basta, smetto’. È una sensazione che conosco bene. Proprio per questo, nel tempo, ho costruito anche un percorso parallelo. Mi sono laureata in Chimica e Tecnologie Cosmetologiche presso l’Università Cattolica di Roma e, parallelamente, lavoro in uno studio medico specializzato in medicina estetica e chirurgia plastica. A un certo punto ho persino unito questi due mondi scrivendo un libro dedicato alla medicina estetica e alla cosmetologia. Ho sempre cercato di costruire un’alternativa, un percorso che potesse convivere con la mia attività artistica. La verità è che, con il passare degli anni, cambiano molte cose. Cambiano le priorità, le prospettive e persino il modo di affrontare determinate sfide. A volte ci si chiede se non sia ormai troppo tardi per ottenere l’occasione tanto attesa. Poi, però, penso alle tante attrici e ai tanti artisti che hanno raggiunto traguardi importanti in età più matura. Guardo le loro storie e mi ricordo che non bisogna mai smettere di crederci”.

E allora che cosa le impedisce davvero di arrendersi?

“Il momento in cui mi ritrovo sola con la mia arte, con tutto ciò che ho costruito e con tutti i sacrifici che ho affrontato. Può essere una scena da interpretare, uno spettacolo teatrale, una trasmissione da condurre o un luogo da raccontare. È quell’istante in cui senti di stare facendo esattamente ciò che ami. Mi piace raccontare, comunicare, trasmettere emozioni e contenuti alle persone. Mi piace essere ascoltata, osservata e perfino criticata, quando la critica è costruttiva. Anzi, devo riconoscere che le critiche costruttive mi hanno aiutata moltissimo a migliorare”.

Oggi, però, viviamo in un’epoca in cui le critiche distruttive arrivano continuamente, soprattutto attraverso i social.

“È vero. Tuttavia credo che questo fenomeno sia spesso legato a una diffusa insoddisfazione personale. Molti si nascondono dietro una tastiera e riversano sugli altri le proprie frustrazioni. Spesso sono persone che non si sentono appagate da ciò che fanno e trovano uno sfogo nell’aggressività o nella denigrazione. Quando ho iniziato era diverso. Questi strumenti non esistevano e il rapporto con il pubblico era molto più diretto e, forse, anche più autentico. Le persone erano più spontanee. Se volevano farti un complimento, lo facevano. Se avevano una critica, spesso la tenevano per sé oppure la esprimevano in modo differente. Oggi sembra accadere l’esatto contrario”.

Le capita ancora che qualcuno la riconosca allo studio medico in cui lavora?

“Sì. Ed è una situazione che mi fa piacere. Spesso qualcuno mi osserva e mi dice: ‘Lei ha un volto familiare’. A quel punto riaffiora inevitabilmente il ricordo della televisione. Ciò che mi sorprende maggiormente è che, dopo vent’anni, molte persone continuino a riconoscermi per L’Eredità, I Migliori Anni oppure Un posto al sole. Questo mi fa capire quanto quei programmi abbiano lasciato un segno nell’immaginario collettivo. Per quanto riguarda Un posto al sole, poi, è davvero sorprendente. È una sorta di Beautiful italiano. Ancora oggi moltissime persone mi ricordano per quel personaggio. E devo ammettere che questa attenzione mi rende felice”.

Forse perché rappresenta anche una forma di riconoscimento?

“Probabilmente è così. Forse gratifica anche quella bambina che desiderava essere ascoltata e accettata. Quando qualcuno si ricorda di te dopo tanti anni significa che qualcosa è rimasto, e questo non può che farmi piacere”.

Ha sempre mantenuto un profilo molto discreto rispetto alla sua vita privata. Col senno di poi, il gossip è stato un bene o un male?

“Non direi né l’uno né l’altro. Non ho mai avuto un rapporto particolare con il gossip. Non sono una persona incline a raccontare la propria vita privata, nemmeno sui social. Non mi è mai venuto spontaneo condividere ciò che faccio il sabato sera o la domenica, perché credo sinceramente che le persone siano interessate soprattutto al mio lavoro e non necessariamente alla mia quotidianità. Anche le mie relazioni le ho sempre protette con grande discrezione. Certo, per diversi anni sono stata legata a una persona nota e, inevitabilmente, alcuni aspetti della nostra storia sono finiti sui giornali. Non posso però dire che questo mi abbia portato particolari vantaggi o svantaggi. Non mi ha danneggiata né favorita. È stato semplicemente qualcosa che è accaduto”.

Oggi, però, spesso la vita privata finisce per sovrastare il lavoro.

“Sono d’accordo. Il gossip è sempre esistito e continuerà a esistere. Ci sono sempre state coppie celebri capaci di attirare l’attenzione del pubblico. Tuttavia, quando il racconto della sfera privata diventa eccessivo, rischia di alterare la percezione che gli altri hanno di te. Le persone finiscono per costruirsi un’opinione basata su ciò che leggono o che viene raccontato da altri, senza conoscerti realmente. Ed è un meccanismo pericoloso, perché a quel punto non sei più tu a raccontare chi sei: sono gli altri a farlo al posto tuo”.

È stata a lungo identificata anche con l’immagine della “professoressa” de L’Eredità. Che rapporto ha oggi con la bellezza?

“È un rapporto complesso, perché la bellezza è stata contemporaneamente il mio amore e il mio tormento. L’aspetto curioso è che non mi sono mai percepita come una ragazza particolarmente bella. Anzi, durante gli anni della scuola ho sofferto molto proprio a causa del mio aspetto fisico. Ero molto magra e, all’epoca, non era considerato un pregio. Venivo presa in giro e mi sentivo esclusa. Mi chiamavano Olivia, la fidanzata di Braccio di Ferro, per via delle gambe sottilissime. Per moltissimo tempo ho evitato di indossare gonne. Portavo sempre pantaloni lunghi. Avevo gli occhiali e diversi apparecchi ai denti. Non quelli discreti di oggi, ma quelli molto visibili che allora si portavano per anni. Per questo motivo, quando ho tolto gli occhiali, ho iniziato a usare le lenti a contatto e sono cresciuta anche fisicamente, ho vissuto una sorta di riscatto personale. Intorno ai diciannove o vent’anni ho iniziato a essere percepita diversamente anche dagli altri. A quel punto ho valorizzato molto il mio aspetto e ho iniziato a lavorare come modella, senza però abbandonare la recitazione, che già studiavo ad Avellino. È evidente che, quando vieni scelta per un ruolo come quello della professoressa a L’Eredità, l’aspetto fisico abbia il suo peso. Sarebbe ipocrita negarlo. Allo stesso tempo, però, ricordo che Carlo Conti teneva molto al fatto che fossimo anche studentesse universitarie. Desiderava che emergesse anche quella dimensione. Ricordo ancora il provino. Mi chiese alcune informazioni sull’acido acetilsalicilico. È un episodio che non dimenticherò mai”.

Oggi come vive il suo rapporto con la bellezza?

“Oggi continuo a ricercare la bellezza, ma in modo diverso rispetto al passato. Non è più un’ossessione né qualcosa che vivo con sofferenza. Con il tempo ho compreso che ogni età possiede una propria bellezza e che inseguire un ideale immutabile sarebbe un errore. Probabilmente anche il mio percorso professionale parallelo mi ha aiutata a riflettere molto su questo tema. Lavorando nell’ambito della cosmetologia e della medicina estetica, mi sono confrontata costantemente con il concetto di immagine e con il rapporto che le persone instaurano con sé stesse. Ho capito che la bellezza non riguarda soltanto l’aspetto esteriore. Certamente esiste una componente fisica, ma c’è anche una dimensione interiore fondamentale. Spesso questi due aspetti dialogano tra loro. Può accadere che sentirsi meglio dal punto di vista estetico aiuti anche a raggiungere un maggiore benessere interiore, soprattutto quando non esistono problematiche più profonde da affrontare. Per questo continuo a ricercare la bellezza, ma intesa come qualcosa che mi faccia stare bene e che mi restituisca armonia. Quando penso alla bellezza, infatti, non penso soltanto all’aspetto fisico. Penso alla bellezza di un sorriso, di uno sguardo, di un equilibrio interiore. In fondo credo che sia proprio l’armonia a rendere davvero affascinanti le persone. E poi c’è una frase di Dostoevskij che ho sempre amato: ‘La bellezza salverà il mondo’. È un pensiero nel quale continuo a riconoscermi profondamente”.

A proposito di sorrisi, qual è quello che le viene in mente nei momenti più difficili?

“Quello di mia madre. Senza alcun dubbio, quello di mia madre. Mio padre Carmine non c’è più da molti anni e, per questo motivo, mia madre è diventata tutto. È il mio punto di riferimento, la mia forza, la persona alla quale penso immediatamente quando ho bisogno di ritrovare serenità o coraggio. La sua presenza ha per me un valore inestimabile”.

Che cosa ha ereditato da lei?

“La cosa divertente è che spesso affermo il contrario: se avessi avuto il carattere di mia madre, probabilmente sarei arrivata ancora più lontano. Mia madre è un vulcano. È una donna piena di energia, forza e determinazione. Io, invece, ho ereditato molto da mio padre, che era una persona più timida, riservata e introversa. Lei è l’esatto opposto. Non ha paura di nulla. È alta un metro e cinquanta, ma possiede una forza straordinaria. Ciò che le invidio maggiormente è proprio questa capacità di lanciarsi senza esitazioni e senza tutte quelle insicurezze che, spesso, accompagnano me”.

Sua madre ha sempre sostenuto le sue aspirazioni artistiche?

“Sempre. È stata la mia prima sostenitrice e continua a esserlo ancora oggi. Naturalmente proveniamo da un contesto molto diverso da quello in cui crescono i ragazzi di oggi. Mia madre è sarta, ha avuto una vita fatta di lavoro e sacrifici e non disponeva degli strumenti necessari per conoscere a fondo determinati percorsi professionali. A volte mi dice che, se avesse avuto maggiori informazioni, forse avrebbe cercato di orientarmi diversamente. Anch’io, guardando al passato, penso talvolta che avrei potuto fare scelte differenti. Se avessi avuto le opportunità informative che hanno oggi i giovani, probabilmente a diciotto o vent’anni avrei tentato subito la strada delle grandi scuole di recitazione. Avrei provato ad accedere al Centro Sperimentale o all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, percorsi che all’epoca mi sembravano irraggiungibili. Bisogna ricordare che internet non esisteva nella forma in cui lo conosciamo oggi. Non c’era la stessa facilità nell’accedere alle informazioni. Guardavamo la televisione e immaginavamo che il percorso verso il cinema passasse inevitabilmente attraverso la moda o la televisione. Così feci ciò che avrebbe fatto una ragazza di provincia in quel momento: preparai le valigie, lasciai Avellino e mi trasferii a Milano per lavorare come modella. Quello è stato il mio punto di partenza. Forse il mio unico vero rimpianto riguarda proprio questo. Quando decisi di dedicarmi seriamente alla recitazione avevo già ventinove anni. Ho studiato moltissimo. Ho frequentato la scuola di Beatrice Bracco e quella di Gisella Burinato, oltre a numerosi laboratori, corsi e percorsi formativi di alto livello. Tuttavia ero ormai fuori età per alcune istituzioni, come il Centro Sperimentale. Se devo indicare un piccolo rammarico, probabilmente è questo. Non è mai diventato, però, un peso tale da farmi perdere fiducia nel mio percorso”.

Sua madre è stata la prima persona che ha chiamato quando sono arrivati i risultati di Linea Med?

“Assolutamente sì. La prima telefonata è stata per lei. Anche perché mia madre è un personaggio straordinario. Scherzo sempre dicendo che è tremenda, nel senso più affettuoso del termine. Quando veniva negli studi de L’Eredità, riusciva a fare amicizia con chiunque. Io, che sono molto più riservata, la pregavo continuamente di contenersi e di non coinvolgere ogni persona che incontrava. Lei, invece, parlava con tutti, conosceva tutti e diventava immediatamente parte dell’ambiente. Pensi che ancora oggi Carlo Conti, quando ci sentiamo, mi dice sempre: ‘Saluta tua madre da parte mia’. Questo fa capire il segno che ha lasciato. Quando ha compiuto ottant’anni, chiesi a Carlo se potesse registrarle un videomessaggio di auguri e lui lo fece immediatamente: è stato un gesto bellissimo”.

Con Carlo Conti, avete mantenuto un bel rapporto nel tempo?

“Sì, e ne sono molto felice. Naturalmente non ci sentiamo ogni giorno, ma abbiamo conservato un rapporto sincero. Ogni tanto ci scriviamo, ci aggiorniamo e ci scambiamo auguri o complimenti. Seguo con grande affetto il suo percorso e tutto ciò che continua a realizzare. Del resto, gli devo moltissimo. Carlo mi ha insegnato tanto, soprattutto dal punto di vista umano. Se c’è un insegnamento che porto ancora con me dopo tutti questi anni è quello dell’umiltà. Ricordo che ci ripeteva spesso una frase molto semplice: ‘Non sentitevi mai arrivati’. Era un invito a non considerare mai acquisito nulla, a continuare a lavorare, studiare e migliorarsi. Credo sia una delle lezioni più importanti che si possano ricevere in questo mestiere. Ed è un principio che ancora oggi cerco di applicare ogni giorno”.

In un percorso lungo come il suo avrà sicuramente incontrato persone straordinarie, ma anche qualcuno che non lo era altrettanto. Come si è tutelata in quei casi?

“Sono stata molto fortunata. Ripensando alle persone con cui ho lavorato nel corso degli anni, non mi vengono in mente esperienze realmente negative. Ho sempre instaurato buoni rapporti con colleghi, registi, autori e professionisti incontrati lungo il mio percorso. Sono stata trattata con gentilezza e rispetto e non ricordo situazioni che, a posteriori, mi abbiano lasciato un’impressione negativa. Naturalmente, sui set o nei contesti lavorativi non sono mancati momenti di tensione, problemi da affrontare o difficoltà organizzative. Sono dinamiche che esistono ovunque. Tuttavia, non ho mai vissuto esperienze in cui il rapporto umano fosse così problematico da trasformarsi in un brutto ricordo. Forse dipende anche dal mio carattere. Difficilmente entro in conflitto o genero tensioni. Inoltre credo profondamente nel lavoro di squadra. Sono convinta che ogni risultato sia sempre il frutto del contributo di molte persone. E poi, come dicevo prima, considero questo il mestiere più bello del mondo. Se facciamo gli attori, i registi, i direttori della fotografia o i conduttori è perché abbiamo scelto questa strada e abbiamo lottato per percorrerla. Per questo credo che dovremmo sentirci fortunati nel poter fare ciò che amiamo”.

Non ha mai sentito il peso della competizione?

“Quello sì, ma credo sia del tutto normale. Esiste una competizione sana che fa parte di qualsiasi percorso professionale. Mi piace definirla una forma di invidia positiva. Quando vedo qualcuno raggiungere un risultato importante non penso mai: ‘Perché lui e non io?’. Piuttosto mi viene da pensare: ‘Beato lui, beata lei. Mi piacerebbe arrivare un giorno a quel livello’. È un sentimento che nasce dall’ammirazione e dal desiderio di migliorarsi, non dal risentimento. Quando vedi un’attrice ottenere un ruolo da protagonista o un collega raggiungere un traguardo importante, inevitabilmente ti immagini in quella posizione. È umano. Ma poi, soprattutto nel nostro mestiere, bisogna ricordare che alla fine si gioca da soli. Nei casting, nei provini e nelle selezioni sei tu davanti alla macchina da presa. E spesso non si tratta nemmeno di essere più o meno bravi degli altri. A volte una persona viene scelta semplicemente perché risponde meglio alle caratteristiche richieste da quel personaggio. Non è un giudizio sulla persona”.

Se il luogo in cui dorme potesse raccontarmi chi è Angela Tuccia, che cosa direbbe?

“Probabilmente direbbe che sono molto più pigra di quanto la gente immagini. Amo dormire. Sono lenta, molto lenta. Ho i miei tempi e mi piace concedermi momenti di tranquillità. Ma soprattutto racconterebbe il mio amore per la lettura, il cinema e le serie televisive. Passo moltissimo tempo a guardare film, di ogni genere. Posso vedere una commedia popolare e subito dopo un film d’autore russo. Mi interessa tutto ciò che racconta l’essere umano nelle sue infinite sfumature. Credo che ogni storia, anche la più lontana dalla nostra esperienza, contenga qualcosa che ci appartiene. Ognuno di noi custodisce aspetti molto diversi tra loro e il cinema ci aiuta a scoprirli. Se dovessi immaginarmi, mi vedrei sul letto con il mio iPad a guardare film e serie televisive per ore”.

Qual è l’ultimo film che l’ha fatta ridere davvero? E quale, invece, l’ha fatta piangere?

“Per quanto riguarda il sorriso e le risate, direi senza dubbio Checco Zalone. I suoi film li guardo e li riguardo continuamente. Li conosco quasi a memoria, so già quali battute stanno per arrivare eppure continuo a ridere ogni volta come fosse la prima. Lo adoro. Credo sia un artista di grande intelligenza. Dietro la sua comicità c’è sempre uno sguardo lucido e acuto sulla realtà. Per quanto riguarda il pianto, invece, i titoli sono molti. Sicuramente Hachiko: per me è un film devastante. In generale, tutte le storie che raccontano il rapporto tra esseri umani e animali mi colpiscono profondamente. Anche Io e Marley. Sono film che riescono a farmi commuovere dall’inizio alla fine. Poi c’è Il cielo sopra Berlino, che per me ha un significato particolare. Sono molto legata al monologo della trapezista, che ho portato anche in scena in uno spettacolo teatrale. È un testo che continua a emozionarmi profondamente. Tra le visioni più recenti, invece, ho visto Il diavolo veste Prada 2. Mi è piaciuto, anche se continuo a preferire il primo capitolo. Tra i registi contemporanei, infine, nutro una grande ammirazione per Paolo Sorrentino: seguo il suo lavoro con grande interesse”.

Qual è stato, invece, il gesto di tenerezza più recente che Angela ha riservato a sé stessa?

“È una domanda difficile. Forse il gesto più recente è stato concedermi di dirmi: ‘Brava’. Anche se, devo essere sincera, quel ‘brava’ è quasi sempre accompagnato da un ‘ma’. Con Linea Med, per esempio, mi sono detta: ‘Brava, però potevi fare meglio’. Funziono così. Cerco di incoraggiarmi, di convincermi che posso farcela, ma raramente riesco a fermarmi e a essere semplicemente soddisfatta di ciò che ho ottenuto. La verità è che continuo a immaginarmi altrove. Mi immagino su un set importante, magari diretta da Paolo Sorrentino. Mi immagino sul palco del Festival di Sanremo. Continuo a immaginare nuovi traguardi. E, nonostante non sia più una ragazzina, continuo a inseguire quei sogni. A volte mi guardo indietro e penso che, in fondo, ho fatto molte cose. Ho lavorato in televisione, ho recitato, ho interpretato una strega per una serie Disney, ho scritto un libro, sono pubblicista e mi sono laureata. Razionalmente so che dovrei essere più indulgente con me stessa. Eppure faccio fatica a fermarmi e a dirmi semplicemente: ‘Va bene così. Hai fatto un buon lavoro’. Forse, però, è proprio questa inquietudine a spingermi costantemente in avanti”.

Cosa le fa più paura?

“La noia è il mio vero nemico. La noia è probabilmente ciò che mi spaventa più di ogni altra cosa. Ho sempre bisogno di nuovi obiettivi, nuovi progetti, qualcosa che mi mantenga in movimento. Infatti, adesso che mi sono laureata, sto già pensando al passo successivo: una laurea magistrale, un master, magari un percorso alla Università Bocconi. Ho bisogno di continuare a imparare. E forse c’è un argomento che non mi ha chiesto e che in questo momento sento particolarmente vicino: mi piacerebbe scrivere un altro libro”.

Davvero? Sarebbe il prossimo sogno da concretizzare?

“Sì, mi piacerebbe molto. Premetto però che non mi considero una scrittrice. Il libro che ho pubblicato, Oltre lo specchio, nasce da un’esperienza molto concreta e personale, ed è per questo che mi è venuto naturale raccontarla. Si tratta di una raccolta di storie incontrate durante il mio percorso professionale nello studio medico in cui lavoro. Sono vicende che ho vissuto da vicino e che ho sentito il bisogno di condividere partendo dalla mia esperienza diretta. Inizialmente avrei voluto realizzare una raccolta di testimonianze autentiche, ma c’erano tutte le problematiche legate alla privacy e alle autorizzazioni. Alla fine ho scelto una strada diversa: ho preso quelle storie, ho modificato nomi e dettagli identificativi e le ho trasformate in racconti. Sono sei storie alle quali sono molto legata perché mostrano un volto della medicina estetica, della cosmetologia e della bellezza che spesso viene ignorato o raccontato superficialmente. In alcuni casi, infatti, questi percorsi hanno aiutato persone che stavano attraversando momenti molto difficili, talvolta persino drammatici. Per questo nel libro racconto come la medicina estetica possa diventare, in determinate circostanze, anche uno strumento di supporto sociale e psicologico. Non si tratta soltanto di modificare un aspetto esteriore, ma talvolta di aiutare una persona a ritrovare fiducia, serenità e un nuovo equilibrio con sé stessa. Mi piacerebbe molto scrivere un altro libro, perché di storie da raccontare ne avrei davvero tante. Il problema è che ritorna sempre quella paura di cui abbiamo parlato prima: il timore di non esserne all’altezza. Ho pensato spesso all’idea di scrivere un romanzo, ma ogni volta mi blocco. Comincio, poi mi fermo. Riparto e mi fermo di nuovo. Probabilmente devo ancora trovare la formula giusta, il modo più adatto per costruire una storia più ampia. Però sì, è un desiderio che porto con me: mi piacerebbe davvero riuscire a scrivere un altro libro”.