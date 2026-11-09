Angele Metzeger morta in un parcheggio in Francia, l'attrice 27enne di Chair Tendre "vista" dalle telecamere

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

L’attrice francese Angele Metzger è morta a 27 anni in circostanze ancora da chiarire. Il corpo della giovane è stato trovato nella mattinata di sabato 7 novembre 2026 a Les Pavillons-sous-Bois, comune della Seine-Saint-Denis, a nord-est di Parigi. La ragazza, conosciuta soprattutto per il ruolo di Sasha nella serie televisiva Chair Tendre, sarebbe precipitata da una scala o da una piattaforma affacciata su un parcheggio sotterraneo. Alcune telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso l’attrice mentre entrava in un’area non accessibile al pubblico.

Angele Metzger trovata morta vicino a un parcheggio in Francia

La giovane attrice è stata trovata senza vita ai piedi dell’edificio che ospita il Centro comunale di azione sociale (CCAS) di Les Pavillons-sous-Bois.

Secondo le prime informazioni riportate da Le Parisien, Angele Metzger sarebbe caduta da una struttura sopraelevata che si affaccia sull’ingresso di un parcheggio sotterraneo.

I soccorsi sono stati allertati rapidamente, ma gli operatori sanitari non sono riusciti a rianimarla.

Gli investigatori hanno trovato alcuni effetti personali della ragazza nell’area interessata dall’incidente.

Al momento non sono stati diffusi elementi sufficienti per stabilire con certezza che cosa abbia provocato la caduta.

Le immagini delle telecamere

Un elemento importante per la ricostruzione dei fatti riguarda le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.

Secondo Le Parisien, Angele Metzger sarebbe stata ripresa mentre scavalcava una barriera per raggiungere una parte dell’edificio normalmente chiusa al pubblico.

La giovane sarebbe poi salita verso la zona dalla quale potrebbe essere precipitata.

Tra gli aspetti ancora da chiarire figurano il motivo della sua presenza nell’area e le circostanze che hanno preceduto la morte.

Non sono emersi elementi che consentano di confermare l’ipotesi di un gesto volontario, ma gli investigatori non hanno ancora comunicato una ricostruzione definitiva dell’accaduto.

Chi era Angele Metzger, l’attrice della serie Chair Tendre

Angele Metzger viveva ad Aulnay-sous-Bois ed era figlia dell’attore Stephane Metzger e della regista Marie Caldera.

Laureata con un master in Filosofia e Storia dell’arte, lavorava anche come musicista e artista visiva.

La notorietà era arrivata nel 2022 grazie alla serie francese Chair Tendre, nella quale interpretava Sasha, un’adolescente intersessuale.

Il telefilm racconta la vita della protagonista e il rapporto con i compagni di scuola, affrontando il tema dell’identità e delle caratteristiche sessuali.

Il progetto aveva ricevuto riconoscimenti al festival Séries Mania di Lille, contribuendo a far conoscere l’attrice al pubblico francese.

La collaborazione con il gruppo Fontaines D.C.

Dopo il successo televisivo, Angele Metzger aveva partecipato a diversi progetti cinematografici, tra cui Drone Games e Fotogenico, presentato al Festival di Cannes.

Nel 2026 aveva inoltre ottenuto un riconoscimento per la propria interpretazione nel cortometraggio Swapper, diretto da Louis-Barthélemy Rousseau.

Tra i lavori più recenti figura il videoclip di Japan, brano del gruppo rock irlandese Fontaines D.C., pubblicato nell’ottobre 2026.

Nel video l’attrice recitava accanto a Charlie Heaton, conosciuto dal pubblico internazionale per il ruolo di Jonathan Byers nella serie Netflix Stranger Things.