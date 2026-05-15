Angelica Moccia fidanzata con Mario Balotelli, chi è la manager che vive a Dubai e lavora per Nextologies

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nuovo amore per Mario Balotelli che ha ufficializzato Angelica Moccia come sua nuova fidanzata. La relazione è stata resa pubblica con uno scatto condiviso dai due che riprende l’ex attaccante di Inter e Milan – oggi negli Emirati Arabi con l’Al Ittifaq – insieme alla manager veneta che lavora per Nextologies.

Nuova fidanzata per Mario Balotelli

Con una foto su Instagram in cui i due sono sorridenti e mano nella mano, Mario Balotelli e Angelica Moccia hanno ufficializzato la loro relazione che pure dura già da qualche tempo.

I due si sono conosciuti a Dubai dove gioca il calciatore e da allora fanno coppia fissa anche se, per la prima volta, hanno deciso di mostrarsi insieme sui social.

Chi è Angelica Moccia

Di sette anni più giovane, Moccia lavora da quando ne aveva 23 come manager a Nextologies, media technology company con sede in Canada che gestisce la più grande rete di distribuzione di video podcast al mondo. La ragazza si occupa di soluzioni avanzate per lo streaming e il broadcast, gestendo hardware personalizzati, onboarding di clienti e la costruzione di canali sia fisici che in cloud.

Nata a Portogruaro (Venezia) e figlia di un giornalista e scrittore, parla diverse lingue ed è appassionata di musica, ha studiato violino, pianoforte e canto. Come da lei stessa raccontato in un’intervista del 2023 a “Trieste Cafè“, per diversi anni ha vissuto e lavorato a Parigi da dov’è cominciata la sua scalata verso una carriera di successo, partita come cameriera in un ristorante di proprietà di suo zio.

La svolta a Bibione dove incontra una coppia di statunitensi che la notano e le propongono di fare un’esperienza negli Stati Uniti. Qui migliora la lingua inglese e, grazie all’aiuto dei due che lavoravano nel mondo dei media, diventa coordinatrice del dipartimento di vendita per una Global Media Technology Company.

Le precedenti storie d’amore di Supermario

La nuova storia d’amore arriva in un momento positivo nella vita di Mario Balotelli che ha ritrovato gioia e prestazioni anche in campo. Attualmente milita nell’Al Ittifaq, in seconda serie degli Emirati Arabi dove ha segnato 5 gol.

Noto per le sue bravate e per diversi flirt amorosi, l’attaccante è stato legato con la modella e showgirl Raffaella Fico (dalla quale ha avuto la sua primogenita Pia, nata nel 2012 e riconosciuta ufficialmente nel 2014. Successivamente con la modella belga Fanny Neguesha, mentre nel settembre 2017 è diventato padre per la seconda volta di Lion, nato dalla relazione con Clelia Carleen.

L’ultima sua fidanzata era stata Francesca Monti, da lui stesso menzionata nel programma televisivo Belve. Monti, marchigiana e cameriera, si era legata al calciatore quando questi giocava in Turchia.