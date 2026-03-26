Angelica Viotto morta dopo il parto a Torino, il dolore del marito diventato padre: "Me lo chiedo da giorni"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il marito di Angelica Viotto, la donna di 30 anni morta dopo il parto a Torino, ancora non riesce a capacitarsi di cosa sia successo alla moglie. “Sono un uomo, un papà, che da giorni si chiede come oggi si possa morire di parto”, ha detto l’uomo, disperato per il tragico lutto. La probabile causa del decesso è cid, coagulazione intravascolare disseminata.

Cosa è successo ad Angelica Viotto, morta di parto a Torino

A ricostruire quanto successo ad Angelica Viotto è stato il quotidiano La Stampa. La donna è stata ricoverata all’inizio delle contrazioni nell’ospedale di Pinerolo e ha partorito naturalmente nelle prime ore del mattino di sabato, come comunicato dalla Asl To3.

La bambina è nata in buone condizioni di salute. La madre, però, ha avuto un’emorragia. Angelica Viotto è stata quindi trasferita all’ospedale Sant’Anna di Torino, nella stessa giornata di sabato 14. La constatazione del decesso è arrivata lunedì 16.

ANSA

La probabile causa della morte della donna, trapelata dall’autopsia eseguita dal medico legale Luca Taiani, è “cid” (coagulazione intravascolare disseminata).

La Asl To3, in una nota, ha scritto: “I professionisti sanitari presenti hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure previste per affrontarla. Nel rispetto della famiglia e con la massima trasparenza, l’azienda ha immediatamente messo a disposizione della Procura la documentazione clinica relativa al caso, affinché possano essere svolti gli accertamenti ritenuti opportuni”.

Il caso del decesso di Angelica Viotto è al centro di un’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Sparagna e dalla pm Sofia Scapellato.

Lo sfogo del marito di Angelica Viotto

“Sono un uomo, un papà, che da giorni si chiede come oggi si possa morire di parto”, ha dichiarato il marito di Angelica Viotto in alcune affermazioni riportate da La Stampa.

Ancora l’uomo: “Non sono un medico e non sono in grado di dire cosa sia accaduto”. E poi: “Non sono un magistrato e non conosco le fasi dell’inchiesta”.

Il marito della vittima ha aggiunto: “Eravamo all’inizio della nostra vita, avevamo le valigie piene di progetti e di sogni. Adesso sento solo il vuoto. Avremo bisogno di psicologi e aiuto. Ormai le parole non servono più”.

Le parole del sindaco di Cumiana

Roberto Castelli, il sindaco di Cumiana, paese di Angelica Viotto, ha commentato così il decesso della giovane donna: “Tutto il paese di Cumiana è scosso da questa tragedia“.

L’attacco dell’avvocato della famiglia di Angelica Viotto

L’avvocato Roberto Macchia, che assiste la famiglia di Angelica Viotto, ha attaccato in alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica: “Oggi non si muore di parto. Angelica stava benissimo, non c’era motivo di pensare a delle complicazioni. È entrata in ospedale convinta di tornare a casa con sua figlia, invece la bimba nasce orfana. Ed è un dolore immenso per tutti. Cerchiamo chiarezza, vogliamo capire come sia stato possibile”.