Angelika Hutter gravissima e il nonno del bimbo che lei travolse e uccise si sfoga, "Provo rabbia e dolore"

Angelika Hutter, che nel 2023 provocò il tragico incidente di Santo Stefano di Cadore in cui morirono tre persone (tra cui Mattia Antoniello, di neanche 2 anni), è in gravissime condizioni dopo essere stata investita domenica 28 dicembre a Ronco all’Adige. Luigi Antoniello, nonno del bimbo, si è sfogato: “Provo rabbia e dolore”.

Lo sfogo di Luigi Antoniello su Angelika Hutter

Luigi Antoniello, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha commentato l’incidente di cui è rimasta vittima Angelika Hutter, che nel luglio 2023 travolse e uccise a Santo Stefano di Cadore il nipote Luigi di neanche 2 anni, il figlio Marco di 47 anni e Mariagrazia Zuin di 64 anni (nonna materna del piccolo).

Luigi Antoniello ha ammesso di provare “rabbia e dolore“. Il suo sfogo: “Sapere che è successo di nuovo ci fa star male perché vuol dire che non solo non c’è stato un controllo delle sue condizioni di salute prima della strage, ma neanche dopo, e sono mancati il controllo e la sorveglianza”.

Il luogo dell’incidente a Santo Stefano di Cadore nel luglio 2023, in cui persero la vita il piccolo Luigi Antoniello di neanche 2 anni, il padre Marco di 47 anni e la nonna materna Mariagrazia Zuin di 64 anni.

L’uomo ha aggiunto: “La nostra fiducia nelle istituzioni vacilla. Tutto questo è inaccettabile“.

Ancora Luigi Antoniello: “Se ora è in fin di vita, vuol dire che non è stata sorvegliata e seguita e che le nostre tre morti non sono servite a nulla. Oltre a far del male a se stessa poteva tornare a danneggiare qualcun altro”.

Il nonno del piccolo Luigi, nonostante la rabbia e il dolore, ha mostrato compassione per Angelika Hutter: “Ci auguriamo che possa riprendersi, speriamo che si possa rimettere in salute. Poi vedrà lei se pentirsi di quello che ha causa”.

L’incidente di Angelika Hutter a Ronco all’Adige

Angelika Hutter è stata investita a Ronco all’Adige, dopo essere fuggita dalla comunità dove stava scontando la sua pena.

La donna tedesca aveva patteggiato 4 anni per l’incidente di Santo Stefano di Cadore.

Come sta Angelika Hutter

Angelika Hutter versa in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di borgo Trento a causa delle lesioni riportate nell’incidente.

A investirla è stata un’automobile Volvo 760 guidata da un settantasettenne veronese sul ciglio della provinciale.