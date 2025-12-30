Angelika Hutter investita a Ronco All'Adige, è in codice rosso: nel 2023 causò il tragico incidente di Cadore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Angelika Hutter, la donna tedesca che nel luglio 2023 causò il tragico incidente di Santo Stefano di Cadore in cui persero la vita tre persone (tra cui un bimbo di neanche 2 anni), è stata investita da un’auto a Ronco All’Adige ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

Come sta Angelika Hutter, investita a Ronco All’Adige

Angelika Hutter, 34enne designer tedesca di Aholming, è ricoverata in condizioni “critiche” in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini di Borgo Trento a Verona. Lo riporta L’Arena.

Nella struttura, la donna è arrivata in codice rosso.

ANSA

Fiori deposti sul luogo dell’incidente a Santo Stefano di Cadore nel 2023.

Cosa si sa sull’incidente di Angelika Hutter a Ronco All’Adige

La dinamica dell’incidente in cui Angelika Hutter è rimasta ferita in maniera gravissima, al vaglio della Polizia Stradale di Legnago, al momento non è ancora chiara.

La donna, che da diversi mesi, su disposizione del giudice, è ospite di “Casa Don Girelli” (struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici), è stata investita in via Saletto, lungo un tratto della trafficata Strada Provinciale 19, da una Volvo XC60 guidata da un 77enne veronese.

Stando a quanto riportato da L’Arena, sembra che l’automobile che ha investito Angelika Hutter procedesse a bassa velocità al momento dell’impatto. Tutte le ipotesi sono aperte: non si sa se la 34enne tedesca stesse camminando ai lati della strada o se avesse tentato di attraversare la strada (nonostante l’assenza di strisce pedonali). Non si esclude il gesto volontario.

Il tragico incidente di Cadore causato da Angelika Hutter

Fu proprio Angelika Hutter a causare il tragico incidente che, nel pomeriggio del 6 luglio del 2023, a Santo Stefano di Cadore, costò la vita a Mattia Antonello, di nemmeno due anni, a suo padre Marco, 47 anni, e alla nonna materna Maria Grazia Zuin, di 67 anni. Si salvarono Elena Potente, mamma del piccolo Mattia e moglie di Marco, e suo padre Lucio.

Alle 15,30 di quel giorno, in via Udine, l’Audi A3 condotta dalla cittadina tedesca, per cause mai completamente appurate, sbandò sulla destra e terminò la sua corsa sul marciapiede all’altezza dell’istituto Fermi.

Per quanto avvenuto quel giorno, Angelika Hutter ha patteggiato una condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione Per lei niente carcere: è stata affidata alle cure di una struttura sanitaria.