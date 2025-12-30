Angelika Hutter investita a Ronco all'Adige, era scappata dalla struttura sanitaria in cui scontava la pena

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Angelika Hutter era scappata dalla comunità di recupero dove era ospitata, la Casa “Don Girelli” di Ronco all’Adige, in provincia di Verona. La donna tedesca, condannata per un triplice investimento mortale nel 2023, è stata a sua volta investita domenica da un’auto poco lontano dalla struttura ed è ricoverata in grave condizioni. La Hutter era ospitata nella comunità veronese dal marzo 2024.

Angelika Hutter era in una struttura sanitaria

A confermare la notizia è stato il direttore della struttura sanitaria, Giuseppe Ferro.

Angelika Hutter, infatti, era scappata dalla Casa “Don Girelli” di Ronco all’Adige (Verona), una comunità di recupero che la ospitava.

Fiori dove persero la vita due persone e un bambino, investiti da Angelika Hutter, a Santo Stefano di Cadore il 10 luglio 2023

“La nostra è una struttura sanitaria, cura le persone e non le contiene”, ha spiegato il direttore Ferro.

Come è scappata la Hutter

Giuseppe Ferro ha poi aggiunto: “Durante la pausa pomeridiana Angelica è entrata dentro una siepe e ha scavalcato la recinzione.

“Noi abbiamo avvertito il Tribunale di Sorveglianza e i carabinieri, poi abbiamo saputo dell’incidente”, ha spiegato.

La Hutter era ospitata nella comunità veronese dal marzo 2024.

Angelika Hutter investita a Ronco all’Adige

L’incidente a cui fa riferimento il direttore Ferro è quello di cui è rimasta vittima la Hutter. La donna è stata investita da un’auto a Ronco All’Adige ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale.

A investirla è stata un’automobile guidata da un 77enne veronese: non è chiaro perché la donna si trovasse all’esterno della casa.

“Non c’erano segnali evidenti – ha sottolineato Ferro – ma probabilmente c’era una situazione stressante, per lei come per tutti i pazienti psichiatrici che seguiamo, magari acuita dal periodo festivo.

Noi controlliamo le persone, ma soprattutto le curiamo, non mettiamo muri”, ha concluso.

La Hutter travolse e uccise una famiglia nel 2023

La donna tedesca di 36 anni nel luglio 2023 travolse e uccise con la sua auto tre persone, tra cui un bimbo di due anni, a Santo Stefano Cadore (Belluno).

Le vittime erano il piccolo Mattia Antonello, suo padre Marco, 47enne, e la nonna materna Maria Grazia Zuin di 67 anni, residenti a Favaro Veneto (Venezia).

La Hutter (che come riporta L’Arena è ricoverata da domenica in prognosi riservata nella Terapia intensiva neurochirurgica del Polo Confortini dell’ospedale Borgo Trento di Verona) per l’incidente del 2023 patteggiò la pena di 4 anni e 8 mesi, con la detenzione in struttura protetta.