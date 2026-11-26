Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto un accordo extragiudiziale per chiudere la lunga disputa legale sulla tenuta vinicola francese di Château Miraval. Nella giornata di mercoledì 25 novembre 2026 i due attori hanno depositato l’istanza per ritirare le rispettive azioni civili, scegliendo però il massimo riserbo sui termini economici e sulle condizioni dell’intesa.

L’accordo riservato tra Angelina Jolie e Brad Pitt su Château Miraval

Si chiude in via extragiudiziale la lunga battaglia giudiziaria tra Angelina Jolie e Brad Pitt per il controllo della tenuta vinicola francese di Château Miraval, acquistata dalla ex coppia nel 2008 e teatro delle loro nozze nel 2014. Mercoledì 25 novembre 2026 i rappresentanti dei due attori hanno depositato l’istanza per ritirare reciprocamente le rispettive cause, evitando così il processo previsto per il 2027.

I dettagli dell’intesa restano tuttavia avvolti dal massimo riserbo, come chiarito in una nota congiunta diffusa alla stampa: “Abbiamo raggiunto un accordo fuori dal tribunale nel migliore interesse della nostra famiglia e non rilasceremo ulteriori commenti”.

Nel comunicato viene inoltre precisato che eventuali indiscrezioni attribuite dai media a fonti vicine agli ex coniugi non provengono né dai diretti interessati né dal loro entourage.

Le origini della battaglia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt

Il contenzioso era esploso nel febbraio 2022, quando Brad Pitt aveva citato in giudizio l’ex moglie accusandola di aver ceduto nel 2021 la propria quota del cinquanta per cento della tenuta al magnate russo Yuri Shefler, patron del gruppo Stoli, senza il suo consenso.

Secondo l’attore, la vendita violava un precedente impegno informale in base al quale nessuno dei due avrebbe potuto disfarsi della propria partecipazione senza l’approvazione dell’altro.

Angelina Jolie aveva risposto con una controdenuncia milionaria sostenendo che le trattative per vendere direttamente all’ex marito erano naufragate perché lui avrebbe preteso la firma di un ampio accordo di riservatezza legato alle accuse di presunti maltrattamenti su un volo privato nel 2016, episodio sempre smentito da Pitt e archiviato senza incriminazioni dall’Fbi.

Il fronte giudiziario ancora aperto con il gruppo Stoli

Sebbene l’intesa raggiunta metta la parola fine allo scontro diretto tra le due star di Hollywood, già arrivate all’accordo sul divorzio nel dicembre 2024 dopo otto anni di separazione, la vicenda legata ai vigneti provenzali non è ancora del tutto esaurita.

Brad Pitt ha infatti confermato la volontà di proseguire la causa separata contro Yuri Shefler e la società Tenute del Mondo, divisione vinicola del gruppo Stoli, chiedendo al tribunale di poter riacquistare le quote cedute dall’ex moglie allo stesso prezzo riconosciuto dall’imprenditore russo oltre a un risarcimento danni.