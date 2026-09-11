Angelina Jolie potrebbe andare a vivere alcuni mesi in Cambogia, perché ha deciso di lasciare Los Angeles

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Angelina Jolie ha lasciato Los Angeles, la città in cui è nata. Ora è impegnata in diverse zone del mondo e non esclude di trasferirsi per un periodo in Cambogia dove ha sede la sua organizzazione no profit, la Maddox Foundation. Da anni l’attrice e attivista hollywoodiana è nota, oltre che per i suoi ruoli sul set, anche per il suo impegno umanitario. In diverse occasioni ha fatto visita alle zone di conflitto e ha posto l’attenzione sulle crisi dei rifugiati. Un’altra delle sue priorità è ampliare il progetto Atelier Jolie.

Angelina Jolie via da Los Angeles per girare il mondo

Intervistata dal magazine L’Officiel, Jolie ha spiegato che un capitolo della sua esistenza si sta per chiudere. “È la fine di un certo periodo della mia vita“, ha dichiarato.

Ora che tutti e sei i suoi figli sono adulti (i più piccoli, i gemelli eterozigoti Knox e Vivienne, hanno compiuto 18 anni a luglio), Jolie è libera di vivere dove preferisce.

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In questo momento una delle sue priorità è ampliare e aprire nuove sedi internazionali di Atelier Jolie, la casa creativa che ha inaugurato nel 2023 nella casa e nello studio di Jean-Michel Basquiat, nel quartiere SoHo di Manhattan.

“Quando ho aperto le porte non sapevo esattamente cosa sarebbe diventato. La mia idea era aprire uno spazio e mettere a disposizione degli ambienti per diversi pensatori e creativi. Ho visto Prune Nourry (artista francese multidisciplinare, ndr) trasferirsi qui, trasformando l’ultimo piano in uno studio personale e organizzando incontri mensili”, ha raccontato la star.

“Ho visto gli chef rifugiati di Eat Offbeat (iniziativa newyorkese dedicata alla formazione di immigrati nel settore della ristorazione, ndr) trovare ogni giorno nuovi modi per far conoscere la propria cultura alle persone – ha aggiunto Jolie – Le attività legate alla comunità, come gli incontri, le cene e la galleria, sembravano essere innovativi naturalmente più della moda”.

Secondo l’attrice, offrire lo spazio a rotazione a creativi provenienti da tutto il mondo è più stimolante che avere un normale negozio aperto ogni giorno.

Nei prossimi anni, l’intenzione di Angelina è trascorrere più tempo fuori dagli Stati Uniti. Ha rimarcato che l’obiettivo per l’Atelier è sempre stato quello di diventare globale. “Il Brasile potrebbe essere il primo spazio che apriremo al di fuori degli Stati Uniti. L’idea sarebbe visitare le diverse sedi nel mondo e incontrare artisti e creativi locali”, ha riferito.

L’attrice: “Tornerò a dedicarmi maggiormente alla mia fondazione in Cambogia”

“Tornerò a dedicarmi maggiormente al lavoro sul campo e alle attività della mia fondazione in Cambogia – ha continuato – Non ho intenzione di avere una base fissa”.

“Vorrei avere una casa-base per la mia famiglia – ha aggiunto – un luogo dove poter svolgere alcune attività da mamma e conservare le fotografie di famiglia. Poi vorrei essere un po’ nomade per un periodo. La mia casa in Cambogia sarà anche una residenza per alcuni mesi all’anno dedicata alla cultura khmer”.

Angelina Jolie sull’intelligenza artificiale: “Ci saranno aspetti positivi”

Nel corso dell’intervista a L’Officiel, la diva ha anche riflettuto sull’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie che da essa stanno derivando.

“Spero che aiuteranno la ricerca sul cancro e l’istruzione globale a un costo più accessibile. Ci saranno aspetti positivi. Dall’altra parte, le cose che non potranno mai sostituire sono il contatto umano, la connessione tra le persone, il costruire qualcosa con le proprie mani”, ha evidenziato.

E ancora: “Dobbiamo comprendere la realtà di ciò che sta accadendo con molte delle nuove tecnologie, vedere come influenzano le nostre vite ed essere ancora più uniti e presenti, con le mani in pasta, nel mondo. È questo che significa essere vivi”.