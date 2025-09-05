Angelina Mango torna a cantare sul palco dopo un anno, sorpresa al concerto di Olly: il messaggio commosso

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angelina Mango è tornata a cantare dopo un anno di stop. La cantante è salita a sorpresa sul palco insieme Olly all’Ippodromo Snai di Milano, dove i due hanno duettato su “Per due come noi”. Dopo il periodo lontano dalle scene, l’artista ha rivolto un messaggio al pubblico.

Il ritorno di Angelina Mango

L’artista lucana Angelina Mango è tornata ad abbracciare il suo pubblico durante il secondo concerto di Olly all’Ippodromo Snai di Milano. I due, vincitori delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, hanno cantato insieme Per due come noi.

Era la seconda volta che il brano veniva interpretato dal vivo in duetto, dopo la serata all’Arena di Verona del 3 settembre 2024.

Grande sorpresa tra il pubblico. I fan hanno accolto con entusiasmo l’ingresso di Angelina Mango. Molti i video online che riprendono l’esibizione e il discorso dal palco.

Perché si era allontanata dalla musica

La decisione di Angelina Mango di fermarsi era arrivata nell’autunno del 2024, poco dopo l’estate che l’aveva consacrata come una delle voci più amate del panorama italiano. L’artista aveva cancellato il tour autunnale e le date europee già programmate, spiegando ai fan di dover mettere la salute al primo posto.

A fermarla era stata una rinofaringite acuta che aveva compromesso la voce e reso necessario un lungo periodo di riposo. In più occasioni, la cantante aveva raccontato di essersi trovata davanti alla necessità di rallentare dopo mesi intensissimi, segnati dal successo a Sanremo, dall’uscita del suo album e dalle esibizioni dal vivo.

Lo stop non è stato solo una pausa forzata, ma anche un momento di consapevolezza: lontana dai riflettori, ha potuto dedicarsi a sé stessa, riscoprendo la vita quotidiana. Un percorso personale che oggi sembra restituirle nuove energie.

Il messaggio commosso

Dopo un anno di silenzio, l’emozione di tornare sul palco è stata evidente. Al termine del duetto, Angelina Mango ha rivolto alcune parole al pubblico milanese: “Sono molto felice di essere qui, mi siete mancati da morire!”.

Un messaggio semplice ma intenso, che ha commosso lei e i presenti e scatenato i fan sui social. I video della serata infatti hanno fatto il giro del web, alimentando già le prime ipotesi su un possibile ritorno a Sanremo nel 2026.