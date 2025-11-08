Angelo Branduardi ricoverato in ospedale per un malore, annullato il concerto di Roma: come sta il cantautore

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Angelo Branduardi ha rinviato la tappa romana del tour “Il Cantico” per un malore. Il concerto, previsto per il 9 novembre, si terrà il 26 dicembre. L’artista, adesso in cura presso una struttura vicino Varese, si sottoporrà a esami medici. Il tour, dedicato a San Francesco d’Assisi, dovrebbe proseguire salvo ulteriori rinvii.

Malore per Angelo Branduardi

Un malore ha costretto Angelo Branduardi a rinviare la tappa romana del suo tour, prevista per domenica 9 novembre all’Auditorium Parco della Musica.

L’artista, colpito dall’improvviso problema di salute poco prima della partenza per Roma, dovrà sottoporsi a controlli medici nelle prossime ore per chiarire le cause del malessere.

Le prossime date

Negli ultimi giorni, il cantautore aveva manifestato segni di spossatezza e stanchezza, riconducibili a una forma di astenia. Allo stato attuale, fortunatamente, nulla lascia presagire complicanze gravi.

Il suo staff ha confermato che il concerto sarà recuperato il 26 dicembre. Nel frattempo, se le condizioni lo permetteranno, il prossimo appuntamento rimane quello di sabato 15 novembre al Teatro Goldoni di Venezia.

Attualmente è assistito da una struttura sanitaria nei pressi di Varese, non lontano dalla sua abitazione di Badero Valcuvia. Per ora, la priorità resta il suo recupero, nella speranza di vederlo presto tornare sul palco.

Il tour dedicato a San Francesco

Branduardi sta portando in tutta Italia lo spettacolo “Il Cantico“, un tour iniziato a marzo per celebrare gli 800 anni del Cantico delle Creature. L’iniziativa è ispirata alla figura di San Francesco d’Assisi, a cui il musicista dedica parole di profonda ammirazione.

“Francesco è un uomo che diventa Santo, che sceglie la gioia e canta la vita anche nella povertà. Io ho voluto restituire voce ai suoi versi, per farli risuonare ancora” ha dichiarato.

Chi è Angelo Branduardi

Nato a Cuggiono, in provincia di Milano, nel 1950, Angelo Branduardi è uno dei cantautori più originali della scena italiana. Celebre per il suo stile inconfondibile che fonde musica medievale, folk e sonorità contemporanee, ha costruito una carriera fatta di poesia e sperimentazione.

Diplomato al Conservatorio di Milano in violino, ha pubblicato brani iconici come “Alla fiera dell’est”, “La pulce d’acqua” e “Cogli la prima mela”, che gli hanno valso grande successo anche all’estero, soprattutto in Francia e Germania.

Nei suoi lavori, Branduardi intreccia temi spirituali e letterari, spesso ispirati alla figura di San Francesco d’Assisi e alla tradizione popolare, trasformando ogni concerto in un viaggio musicale e mistico.