Angelo Clerici morto a Como dopo un malore durante l'immersione nel lago, sub stroncato da un infarto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Angelo Clerici, 60 anni, è deceduto all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, in seguito a un arresto cardiaco accusato durante un’immersione a 40 metri nel ramo occidentale del lago di Como, davanti a Moltrasio. Soccorso dalla Guardia Costiera, dalla Croce Rossa e dal 118, non si è mai ripreso.

Malore durante un’immersione

Un uomo è deceduto in seguito a un malore verificato durante un’immersione. L’allarme per l’incidente è scattato domenica mattina intorno alle 9.30, quando Angelo Clerici ha iniziato a dare segni di malessere emergendo da un’immersione a circa 40 metri di profondità nella zona di via Bellini a Moltrasio.

I compagni di subacquea del 60enne hanno contattato immediatamente la Guardia Costiera e il 118, che hanno inviato i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti un elicottero, un’automedica e un’ambulanza.

Sul bagnasciuga, la Croce Rossa ha eseguito le prime manovre di rianimazione, stabilizzando l’uomo prima del trasporto in codice rosso in ospedale.

Muore in ospedale dopo il ricovero

Clerici era però arrivato in condizioni disperate all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici di sostenere le funzioni vitali, il sub non ha mai ripreso conoscenza.

Il cuore, infine, ha cessato di battere nelle ore successive al ricovero e i sanitari hanno constatato il decesso nella notte tra il 23 e il 24 giugno.

La causa del decesso è il malore avvenuto durante l’esplorazione subacquea, legato a un’ipotesi di infarto. In estate il numero di incidenti di annegamento aumentano e solo pochi giorni prima di Clerici, anche un bambino ha perso la vita in acqua.

Via alle indagini

Sotto il coordinamento della Procura di Como, carabinieri e Guardia Costiera stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Le verifiche riguardano in particolare le attrezzature indossate da Clerici, come bombole, erogatori e mute. Si dovrà stabilire l’eventuale presenza di guasti o malfunzionamenti.

Al vaglio degli inquirenti anche la documentazione clinica, per stabilire se fattori preesistenti abbiano contribuito all’arresto cardiaco durante la risalita.