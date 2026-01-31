Angelo col volto di Giorgia Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, la denuncia sul restauro

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

A seguito di un restauro, nella basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro di Roma, sarebbe apparso un angelo con un volto molto somigliante a quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il restauro sarebbe stato eseguito da un volontario della parrocchia che in passato è stato candidato a Roma con un partito di estrema destra.

L’angelo con il volto di Meloni nella basilica di San Lorenzo in Lucina

Un recente restauro all’interno della basilica di San Lorenzo in Lucina avrebbe trasformato il volto di uno degli angeli che affiancano il busto in marmo di Umberto II di Savoia in quello di Giorgia Meloni.

La somiglianza è stata fatta emergere dal quotidiano La Repubblica nei giorni scorsi. L’angelo in questione sarebbe quello che regge un cartiglio con la sagoma dell’Italia.

La somiglianza con la premier sarebbe evidente. Alcune ricerche di Repubblica hanno poi fatto emergere dubbi sulla persona che si è occupata del restauro.

I sospetti sul restauratore volontario

Il monumento funebre di Umberto II è stato infatti restaurato non da un professionista, ma da Bruno Valentinetti, come dimostra una firma datata 2025 presente sul monumento. Valentinetti si descrive come sacrestano e decoratore. In parrocchia viene descritto come un volontario che presta servizio quotidiano.

La sua opera di decoratore è documentata online. Aveva già partecipato a un restauro della stessa cappella in cui si trova l’angelo contestato nel 2002. Ha però anche collaborato ad alcuni restauri di edifici civili, come la residenza di Macherio di Silvio Berlusconi.

Valentinetti avrebbe anche legami con l’estrema destra. In passato è stato candidato con il partito La Destra – Fiamma Tricolore nel I Municipio di Roma.

La replica di Valentinetti

Interpellato proprio da Repubblica, Valentinetti ha replicato di aver seguito il disegno originale durante il restauro:

La somiglianza con Meloni la vedete solo voi. Io ho ricalcato il ritratto che c'era prima. Chiedetelo a chi ha fatto quel disegno 25 anni fa perché sembra la Meloni.

Valentinetti ha anche smentito la sua candidatura con La Destra nel 2013: “Forse hanno messo il mio nome a mia insaputa” ha dichiarato.

L’importanza di San Lorenzo in Lucina

San Lorenzo in Lucina è una chiesa particolarmente importante non solo per la sua rilevanza storica, ma anche a livello politico per il suo legame con gli ambienti conservatori romani.

Nella stessa piazza Giulio Andreotti, esponente conservatore di spicco della Democrazia Cristiana e più volte presidente del Consiglio, ha avuto per anni il proprio ufficio.

L’attenzione della stampa si è ora spostata su chi avrebbe dovuto sorvegliare i lavori di restauro del monumento funebre, quindi il parroco e la Sovrintendenza.