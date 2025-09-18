Angelo di Napolitano Store nei guai per frode, fatture false ed evasione: al titktoker sequestrato lo yacht

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Proponeva telefonini a prezzi molto più bassi di quelli di mercato, ma per accedere agli sconti si doveva pagare in contanti. Dietro però ci sarebbe stato un sistema illegale, basato su nero, false fatture e frode sull’Iva. La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro ad Angelo Napolitano, volto noto dei social, Tik Tok in particolare, e titolare del negozio di elettronica Napolitano Store.

Napolitano Store, maxi sequestro della Guardia di Finanza

Nella giornata di giovedì 18 settembre la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 5,7 milioni di euro a carico di Angelo Napolitano e della sua società. Lo riporta Ansa.

Napolitano, 47enne, è il titolare di Napolitano Store, negozio di telefonia ed elettronica con sede a Casalnuovo di Napoli molto noto sui social per via dei prezzi stracciati che praticava.

Angelo Napolitano in uno dei video sui social in cui pubblicizzava i prodotti

Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Nola su richiesta della procura nolana al termine delle indagini svolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli.

Tra i beni sequestrati ci sono un immobile a Napoli e uno yacht di 16 metri, entrambi intestati ad altri ma che secondo l’accusa sarebbero riconducibili a Napolitano, che formalmente risulta nullatenente.

Angelo Napolitano indagato per frode, false fatture ed evasione

Napolitano è indagato per una presunta frode sull’Iva realizzata dalla sua società mediante l’emissione di fatture false nei confronti di società “cartiere”.

Secondo gli inquirenti questo sistema illegale sarebbe servito a giustificare contabilmente la vendita dei prodotti a prezzi decisamente più bassi rispetto a quelli di mercato.

In questo modo Napolitano Store avrebbe potuto vendere telefoni, elettrodomestici e prodotti di informatica a prezzi inferiori anche di 400 euro rispetto a quelli praticati dalla concorrenza.

Le vendite in contanti e la pubblicità su Tik Tok

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, per potere accedere agli sconti i clienti dovevano però pagare in contanti e preferibilmente con banconote da 100 euro.

Niente scontrino o fattura, ai clienti veniva data una sorta di ricevuta priva di validità fiscale.

Questa modalità, il “doppio listino” praticato dalla società a seconda delle modalità di pagamento (in contanti o con strumenti tracciabili), era stata mostrata anche in alcuni servizi di Striscia la Notizia andati in onda alcuni mesi fa.

Secondo la procura, la società di Napolitano ha avuto in pochi anni “una esponenziale e anomala crescita del fatturato“: da 2,2 milioni di euro nel 2017 a 20,8 milioni nel 2023.

Una crescita dovuta in parte alla pubblicità sui social, su Tik Tok in particolare, dove Napolitano postava numerosi video al giorno mostrando i prodotti in vendita e i prezzi stracciati a cui li vendeva.

Recentemente Napolitano era stato protagonista assieme alla tiktoker Rita De Crescenzo di un controverso video girato all’interno del Consiglio regionale della Campania.

La replica di Angelo Napolitano

In un video pubblicato sui social dopo la notizia del sequestro, Angelo Napolitano si mostra tranquillo e nega le accuse.

“Sapevo di avere un’indagine addosso, come sempre dimostrerò la regolarità delle mie attività e ho fiducia nella giustizia”, dice. “Le attività sono regolarmente aperte, svolgeremo il nostro lavoro quotidiano”.