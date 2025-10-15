Angelo Izzo dal massacro del Circeo alla laurea in Giurisprudenza, il titolo della tesi e la frase sui mostri

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Angelo Izzo, dal massacro del Circeo alla laurea in Giurisprudenza

Quasi cinquant’anni dopo il massacro del Circeo, Angelo Izzo ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri, dove è detenuto in un reparto di alta sicurezza. La sua tesi si intitola “Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico” e ha ottenuto un voto di 92 su 110.

Izzo, oggi settantenne, è uno dei responsabili del delitto di San Felice Circeo del 1975. Insieme a Gianni Guido, che nel frattempo ha cambiato identità, e ad Andrea Ghira, attirò con un inganno Donatella Colasanti e Rosaria Lopez in una villa dove le due giovani furono violentate e torturate.

ANSA Angelo Izzo nel 1976, al processo per il massacro del Circeo: il 70enne ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel carcere di Velletri

Lopez morì, Colasanti sopravvisse fingendosi morta e denunciò i tre. Izzo fu condannato all’ergastolo. Nel 2005, mentre si trovava in semilibertà, uccise Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano a Ferrazzano, ottenendo una seconda condanna all’ergastolo.

Le dichiarazioni dal carcere di Angelo Izzo

Izzo ha studiato per anni in cella, seguito dall’avvocato Rolando Iorio, che ha definito la laurea “una gratificazione personale e un segnale positivo di risocializzazione”. Ma all’agenzia Adnkronos, Izzo ha dichiarato che il pentimento pubblico “è una baracconata volta a lucrare benefici”.

Ha spiegato di non credere nei gesti di contrizione mediatica: “Il pentimento è una parola che attiene all’interiorità”.

“Gli spogliarelli dell’anima sono uno spettacolo miserevole – ha aggiunto ancora Izzo – Io considero più serio devolvere parte del denaro che mi passa fra le mani ad associazioni benefiche”.

“Non credo esistano i mostri”: la riflessione sulla tesi di laurea

Definito per decenni “il mostro del Circeo”, Izzo ha rifiutato quell’etichetta sostenendo che “non esistono i mostri, ma uomini che possono compiere atti mostruosi”.

Ha detto di non riconoscersi più in quello che era nel 1975: “Una fedeltà incondizionata all’amicizia e una nefasta sensibilità mi hanno spinto a fare cose orribili. I fatti di sangue sono irreparabili, ma non mi riconosco più in quell’Angelo”.

L’avvocato Iorio ha aggiunto che “difficilmente Izzo potrà esercitare la professione”, ma il traguardo accademico rappresenta, secondo la difesa, “una tappa di maturazione personale dopo decenni di carcere”.