Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Tragico incidente sul lavoro a Barletta, dove nella mattina di martedì 24 novembre è morto Angelo Marchetti, operaio di 57 anni rimasto schiacciato tra un camion e un muro mentre si trovava in azienda. La Procura di Trani ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo per cercare di capire cosa sia successo e a chi potrebbero essere imputabili eventuali responsabilità sull’accaduto.

Angelo Marchetti morto a Barletta schiacciato tra un camion e un muro

L’incidente mortale si è verificato nella mattinata di martedì 24 novembre in un’azienda situata nel quartiere Borgovilla-Patalini, a Barletta. Secondo quanto riportato da ANSA, Angelo Marchetti stava lavorando quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato tra un mezzo pesante e un muro.

A provocare la morte del 57enne sarebbero stati i politraumi riportati nell’incidente. Non sono ancora state rese note le circostanze esatte in cui si è verificato lo schiacciamento, né quali mansioni stesse svolgendo l’operaio al momento della tragedia. Resta inoltre da chiarire se il camion fosse impegnato in una manovra e quale fosse la posizione del lavoratore rispetto al mezzo pesante.

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, sequestrato il camion

Sulla morte di Angelo Marchetti indagano i carabinieri e il personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell’Asl Bat, l’azienda sanitaria locale di Barletta-Andria-Trani. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.

Nel frattempo, la Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disponendo il sequestro del camion coinvolto nell’incidente costato la vita all’operaio. Al momento l’inchiesta procede contro ignoti: non sono dunque state individuate eventuali responsabilità penali per quanto accaduto. Nelle prossime ore la magistratura valuterà anche l’opportunità di disporre l’autopsia sul corpo del 57enne, così da approfondire le cause del decesso e acquisire ulteriori elementi utili alle indagini.

Indagini sulla sicurezza sul lavoro

In presenza di incidenti che coinvolgono mezzi pesanti, particolare rilevanza assumono generalmente le misure adottate per garantire la sicurezza dei lavoratori nelle aree di movimentazione dei veicoli.

Saranno tuttavia gli esiti degli accertamenti a stabilire se, nel caso dell’operaio morto a Barletta, siano state commesse eventuali violazioni delle norme antinfortunistiche.