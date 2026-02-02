Angelo Simionato arrestato a Torino dopo l'aggressione al poliziotto, per i genitori è "un bravo ragazzo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Angelo Simionato “è un bravo ragazzo”. Lo hanno assicurato i genitori del 22enne della provincia di Grosseto arrestato per l’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, durante la guerriglia urbana che si è scatenata a Torino al corteo a sostegno dell’Askatasuna. Il giovane attivista è al momento l’unico fermato per l’aggressione, perché il più “riconoscibile” tra i circa dieci antagonisti che si sono accaniti contro l’agente.

L’arresto di Angelo Simionato

Il 22enne è stato arrestato a Torino con l’accusa di concorso in lesioni personali a pubblico ufficiale, dopo l’identificazione tramite le analisi dei filmati sul pestaggio di Calista, il 29 agente abruzzese in servizio al reparto mobile di Padova circondato e picchiato da alcuni manifestanti pro Askatasuna.

Come riportato dal Corriere della Sera, Simionato non sarebbe il soggetto che, nel video ormai noto dell’aggressione, infierisce con il martello sul poliziotto, ma al momento è stato l’unico a essere individuato nel gruppo.

Il pestaggio del poliziotto a Torino

Il 22enne è stato riconosciuto dagli investigatori della Digos grazie ad alcuni dettagli di colore rosso.

L’attivista è stato trasferito alla casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino dopo l’arresto in flagranza differita.

In merito all’episodio del pestaggio del poliziotto dovrà rispondere anche dell’accusa di concorso in rapina, dato che l’agente è stato “spossessato dello scudo, del casco e della maschera antigas”.

Simionato è stato denunciato inoltre anche per violenza a pubblico ufficiale, dopo essere stato individuato in un’altra circostanza mentre lanciava oggetti contundenti contro lo schieramento di forze dell’ordine.

Per gli scontri al corteo pro Askatasuna sono state identificate in questura e denunciate altre 24 persone, con gli arresti disposti per altri due attivisti torinesi, di 31 e 35 anni.

Le parole dei genitori di Simionato

Incensurato, Angelo Simionato è originario del comune di Arcidosso, nel Grossetano, dove è conosciuto per le sue posizioni anarchiche.

L’assenza di precedenti è un elemento sottolineato dai genitori, che hanno raggiunto il figlio in carcere a Torino.

“Siamo brave persone, ci spiace molto per quello che è successo. E anche nostro figlio è un bravo ragazzo” sarebbero le parole rilasciate ai cronisti.