Angelo Simionato arrestato a Torino, Milo Infante critica i genitori: "Bravo ragazzo, picchia un poliziotto"

La polizia, al momento, ha arrestato tre antagonisti dopo la manifestazione a Torino organizzata dopo lo sgombero del centro sociale Askatasuna. In manette è finito anche Angelo Simionato, 22enne originario di Arcidosso, in provincia di Grosseto. Il 22enne, di professione cameriere, sarebbe incensurato: a incastrarlo, nel video del poliziotto Alessandro Calisti preso a calci e colpito anche con un martello, sarebbe stato l’abbigliamento. Il ragazzo non vestirebbe di nero come il resto del gruppo, sarebbe stato riconosciuto grazie a dei dettagli rossi. I genitori sono corsi a Torino, si sarebbero scusati e avrebbero asserito che il figlio sarebbe un “bravo ragazzo“. Parole che hanno scatenato la reazione di Milo Infante: il conduttore di Ore 14 si è schiarato dalla parte degli agenti, invocando leggi più severe.

Chi è Angelo Simionato

Secondo quanto riferito dal Giornale, Angelo Francesco Simionato sarebbe un ragazzo di 22 anni residente ad Arcidosso, dove lavorerebbe come cameriere stagionale.

A suo carico ci sarebbero delle segnalazioni, senza però nessuna condanna.

Secondo Torino Cronaca, chi lo conosce avrebbe dichiarato che “si definiva anarchico, ma nessuno avrebbe immaginato un coinvolgimento in una scena simile”.

Il Giornale ha aggiunto che sarebbe vicino ad alcuni centri sociali toscani, per questo avrebbe deciso di recarsi a Torino e partecipare al corteo per Askatasuna.

Il ruolo nell’aggressione

La polizia ha reso noto che il 22enne è stato arrestato, in flagranza di reato differita, con l’accusa di concorso in lesioni personali a un pubblico ufficiale, ossia Alessandro Calisti.

È stato anche denunciato per violenza a pubblico ufficiale per gli stessi fatti, essendo stato ritratto in un’altra occasione mentre lanciava corpi contundenti contro le Forze dell’ordine, nonché per rapina in concorso, avendo fatto parte del gruppo che, oltre a cagionare lesioni a Calisti, gli ha anche sottratto scudo, casco e maschera antigas.

Le parole dei genitori e la reazione di Milo Infante

Lunedì 2 febbraio, Milo Infante ha iniziato la puntata di Ore 14 parlando proprio dei fatti di Torino: “Il bilancio di questa pacifica manifestazione è di quasi 100 feriti tra poliziotti, carabinieri e agenti della Guardia di Finanza. Un poliziotto ha rischiato la vita quando è stato isolato da un gruppo di manifestanti che lo hanno, avete visto le immagini, colpito ripetutamente anche con un martello. C’è un primo fermato, sicuramente faceva parte del gruppo di quelli che hanno aggredito il poliziotto, almeno secondo le indagini della Procura”.

Il conduttore ha sottolineato le presunte dichiarazioni dei genitori, che “sono subito arrivati a Torino. Lui ha 22 anni, la prima cosa che hanno detto è ‘lui è un bravo ragazzo’. Infatti aggredisce e picchia un poliziotto che è a terra e che non si può difendere. Ma è in buona compagnia, perché sono state centinaia i manifestanti che hanno dato l’assalto alle forze dell’ordine, dato fuoco a una camionetta, e ancora una volta se non c’è scappato il morto è solo perché le forze dell’ordine, addestrate anche e purtroppo soprattutto a prendere le botte, hanno evitato di reagire, come forse in altri Paesi sarebbe accaduto, con un’azione di forza. In questi casi invece le regole d’ingaggio sono quelle di contenere e mai andare contro i manifestanti, per evitare che qualcuno, magari loro, si faccia del male”.

Milo Infante ha poi spiegato che Simionato sarebbe stato riconosciuto “perché avrebbe un abbigliamento diverso dagli altri (vestito di rosso, ndr). Faccio fatica anche a chiamarli ragazzi, ma in questo caso sono dei delinquenti (…) Dovrebbe cambiare la formulazione dei reati: quando una persona prende un martello e comincia a colpirti, non so se vuole solo farti del male o ucciderti, perché tendenzialmente è una di quelle armi devastanti. (…) Infatti il poliziotto vedete che tiene sempre le mani sulla testa, poi arriva un collega che lo protegge con lo scudo e lo porta via. Sono delle scene che riportano quanto mai all’analisi di tutti che servono delle regole diverse, se tu consenti che una manifestazione possa degenerare in questo modo diventa un problema importante”.

Il conduttore Rai ha poi ricordato quanto successo alla stazione di Milano lo scorso settembre: “A tutti coloro che oggi vestono i panni indignati di ‘vergogna, vergogna, vergogna’, guardate che, a Milano, l’assalto alla stazione Centrale non è degenerato con una aggressione come questa semplicemente perché c’era uno scudo di polizia e di carabinieri che l’ha impedito… sennò sarebbe stata la stessa cosa”.

Successivamente ha ricordato che “nelle manifestazione dei Pro-Pal a Bologna ci sono stati episodi di violenza che sono paragonabili a questa: non sono delle sorprese. Ma se vai a vedere a Milano, come nelle altre città dove ci sono stati degli scontri, alla fine sono già tutti fuori. Non ci sono provvedimenti di questo tipo. Il messaggio che passa è che l’Italia è un Paese in cui tu puoi fare queste cose perché tanto al limite chi viene indagato è il poliziotto“.

E ancora, tornando ai fatti di Torino e a Simionato: “I reati che vengono contestati, quelli della rapina perché hanno portato via la dotazione, quello della violenza a pubblico ufficiale, del concorso in lesioni a pubblico ufficiale… ma chi è pronto a scommettere che questo 22enne, che ha partecipato con altri e non è sicuramente quello della martellata… ma cosa rischia? Quando i genitori di questo 22enne arrivano dicono ‘ma è un così caro ragazzo‘…”

Infante, commentando le immagini, racconta quella che ritrae uno dei manifestanti mentre “scaglia un’estintore. Cosa vi ricorda? Genova ci riporta dietro di qualche anno (il riferimento è al G8 del 2001 e alla morte di Carlo Giuliani, ndr). Non sono manifestazioni di protesta, sono aggressioni finalizzate a fare del male, non a manifestare (…). E se per disgrazia dall’altra parte trovi, invece dei grandi professionisti che hanno garantito l’ordine pubblico a Torino, un ragazzo altrettanto giovane che si spaventa, cosa succede? Provat e pensare se quel poliziotto a terra invece di prendere colpi avesse fatto quello che forse umanamente, in qualche modo, non dico prevedibile ma da mettere in conto, avesse estratto la pistola d’ordinanza temendo per la propria vita? (…) Le forze dell’ordine devono essere tutelate: le leggi devono essere cambiate, le Procure però devono fare la loro parte, i tribunali devono condannare e rendere non pericolose queste persone”.

Altri due arrestati

I poliziotti della Digos di Torino hanno arrestato in flagranza anche un 31enne e un 35enne ritenuti responsabili dei reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Secondo La Repubblica, si tratterebbe di due torinesi: Pietro Desideri e Matteo Campaner, difesi dagli avvocati Gianluca Vitale ed Elena Corgnier: non sono comunque coinvolti nell’aggressione a Calista.

Non avrebbero precedenti e non sarebbero conoscenti tra loro.

A parte i tre finiti in carcere, la polizia ha confermato che altre 24 persone sono state bloccate nel corso degli indicenti, identificate e denunciate a vario titolo per:

resistenza a pubblico ufficiale

porto d’armi improprie

travisamento e inottemperanza ai provvedimenti dell’autorità

I fermati sarebbero stati trovati in possesso di materiale per il travisamento e oggetti nascosti negli zaini tra cui sassi, chiavi inglesi, frombole e coltelli.

Sono stati emessi 30 fogli di via obbligatori, da 6 mesi a 4 anni, 10 avvisi orali e 7 divieti di accesso ai locali pubblici.