Anguillara, il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno visto da Paolo Crepet: la piccola città e i social

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È ora oggetto di accertamenti ad Anguillara il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno: la Procura ha aperto un fascicolo per istigazione e disposto l’autopsia. Sulla vicenda e sul racconto pubblico pesa anche il tema dei social; Paolo Crepet invita alla cautela sulle cause e parla dell’effetto di gogna mediatica e minacce, amplificato in una piccola città.

Anguillara, il suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno

Ad Anguillara Sabazia, alle porte di Roma, alla morte di Federica Torzullo e all’arresto dell’ex marito Claudio Agostino Carlomagno si è aggiunta la notizia del suicidio dei genitori dell’uomo, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio.

I due sono stati trovati impiccati nella loro abitazione e la Procura di Civitavecchia ha disposto l’autopsia. L’allarme sarebbe stato dato da una parente, dopo giorni senza contatti.

ANSA

Stando a quanto riportato da Fanpage, Maria Messenio aveva incarichi istituzionali nel Comune di Anguillara e aveva consegnato le dimissioni dopo l’arresto del figlio.

Le parole di Paolo Crepet sul caso

Sulla morte dei genitori di Claudio Carlomagno la Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, descritto come un passaggio necessario per svolgere accertamenti. Gli inquirenti stanno valutando anche i messaggi ricevuti dalla coppia dopo l’arresto del figlio, compresi commenti d’odio e minacce.

Sull’argomento è intervenuto il professor Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, che nel corso di una intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato proprio della dinamica della gogna online: “Si tratta di un fenomeno terribile dei nostri tempi”.

Per lo psichiatra, il meccanismo “si amplifica in una piccola città” perché “se esci di casa sarai additato” e “non sarai libero neppure di andare a prendere un caffè”, con un impatto che può diventare ingestibile: “Leggere i commenti sui social, riferiti a loro, per i genitori dell’omicida è stata una cosa terribile […]C’è la ferocia di chi commenta, ci sono le minacce di morte. Siamo alla follia”.

Le cause del suicidio

Sul nodo del movente, Crepet evita certezze: “È molto difficile arrivare a delle conclusioni se non c’è una completa conoscenza della dinamica dei fatti”, pur riconoscendo che la domanda sul senso di colpa è “giustamente” quella che molti si pongono.

Crepet insiste sul ruolo della “ferocia” online e delle minacce, distinguendo tra cause principali e fattori che possono aggravare una condizione già critica. Richiama anche la differenza di reazioni possibili, osservando che “non tutti reagiscono in questo modo” e che “l’animo umano è imperscrutabile”, motivo per cui i paragoni con altri casi, secondo lui, vanno maneggiati con cautela.

“C’è sempre stato questo fenomeno, ma era il chiacchiericcio, il commento nella piazza di un piccolo paese. Ma quello che succede oggi è moltiplicato per un milione – conclude poi Crepet – l’impatto è terribile. E ha portato queste persone a questo gesto. Pensiamo ai ragazzini che si tolgono la vita perché bullizzati non a scuola, ma sui social”.