Anguillara, la sorella di Federica Torzullo vuole incontrare Claudio Carlomagno che "deve smettere di mentire"

La sorella di Federica Torzullo ha rivolto un appello pubblico chiedendo di poter incontrare Claudio Carlomagno, il marito reo confesso della vittima in carcere da settimane. Stefania Torzullo si è detta convinta che l’uomo "menta su ciò che è successo" e ha ribadito la volontà di chiarire in prima persona le circostanze del femminicidio. E, in particolare, se vi siano state complicità o aiuti da parte di terzi.

L’appello della sorella di Federica Torzullo

La sorella della 41enne uccisa tra l’8 e il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia (Roma) ha affidato il suo appello a una lettera inviata alla trasmissione televisiva Quarto Grado.

Mentre l’inchiesta prosegue, Stefania Torzullo insiste sul fatto che "la verità deve emergere nella sua completezza". E che per lei, in quanto sorella della vittima, sia "doveroso" incontrare Claudio Carlomagno.

Secondo la donna, alcune dichiarazioni del marito di Federica non corrisponderebbero ai fatti accertati dagli inquirenti. "Continua a mentire su quello che è successo a mia sorella", ha scritto.

Nella missiva inviata tramite la psicologa Elisa Caponetti, Stefania Torzullo solleva in particolare forti dubbi sul fatto che Carlomagno avrebbe agito da solo, facendo sparire il cadavere di Federica e ripulendo le tracce di sangue in meno di un’ora.

Cosa ha scritto Stefania Torzullo nella lettera

"È giusto che venga fuori la verità su quello che le ha fatto e su chi lo ha aiutato ad attuare un piano che non poteva essere svolto in così poco tempo", ha affermato Stefania Torzullo nella lettera.

Dalle parole della sorella della vittima emerge la convinzione che si sia trattato di un delitto premeditato. "Non poteva derivare da una furia momentanea".

"La ricerca della verità è tutto quello che ci interessa, uniti tutti insieme dal ricordo di Federica. Ci sono ancora dei punti oscuri, vuole capire se guardandosi in faccia lui riesca a dire come sono andate le cose. Quando si arriva a un femminicidio c’è sempre una sottovalutazione del rischio".

Il caso di Anguillara, cosa sappiamo finora

Il corpo di Federica era stato ritrovato seppellito in un terreno vicino alla ditta di famiglia, dopo oltre dieci giorni di ricerche.

Carlomagno, unico indagato fin dal principio, aveva inizialmente dichiarato alla Procura di Civitavecchia di non aver ucciso la moglie.

Successivamente, l’uomo aveva però fornito una confessione che gli investigatori stanno ancora verificando nei dettagli.

La dinamica del delitto è risultata particolarmente cruenta. Secondo l’autopsia, Federica è stata raggiunta da più di venti coltellate e ha cercato di difendersi.