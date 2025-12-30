Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e il sequestro di oltre 1,4 kg di hashish e 150 g di cocaina il bilancio di un’operazione antidroga condotta dai Carabinieri ad Anguillara Sabazia. Una donna di 60 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo una perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un ingente quantitativo di droga e materiale per il confezionamento.

Operazione antidroga: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Stazione di Anguillara Sabazia, supportati dalla Compagnia di Bracciano, hanno effettuato un blitz presso l’abitazione della sospettata, dove sono stati rinvenuti 12 panetti di hashish per un totale di 1,4 kg, oltre a 150 g di cocaina e strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi.

La dinamica dell’arresto

L’operazione si è svolta nei giorni scorsi, quando i Carabinieri hanno deciso di intervenire a seguito di una serie di attività investigative condotte sul territorio di Anguillara Sabazia. La donna, già gravata da precedenti specifici, è stata trovata in possesso di un quantitativo di droga tale da far scattare l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Dopo la perquisizione, la 60enne è stata posta agli arresti domiciliari, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Il bilancio delle attività antidroga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto della donna si inserisce in un più ampio contesto di controlli e operazioni antidroga che hanno interessato la zona negli ultimi mesi. Il bilancio complessivo delle attività, condotte in collaborazione con la Compagnia di Bracciano, è di 4 arrestati e 6 indagati. Queste azioni mirano a contrastare la diffusione di sostanze proibite, fenomeno che, secondo le forze dell’ordine, risulta particolarmente preoccupante per la sua incidenza tra i giovani.

Le sostanze sequestrate e il materiale rinvenuto

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato 1,4 kg di hashish, suddivisi in 12 panetti, e oltre 150 g di cocaina. Oltre alle sostanze stupefacenti, è stato trovato anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, elemento che ha rafforzato l’ipotesi della detenzione ai fini di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà oggetto di ulteriori accertamenti da parte delle autorità competenti.

