Ania Goledzinowska da Silvio Berlusconi agli esorcismi, tutti filmati: "La testa si girava di 180 gradi"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex modella polacca Ania Goledzinowska, che è stata presente a diverse serate nella villa dell’ex premier Silvio Berlusconi, tra cui quelle passate alla cronaca come “Bunga bunga”, ha raccontato in un libro di come sia riuscita a cambiare la sua vita, in particolare grazie alla fede: “Con gli esorcismi ho sconfitto il demonio”.

Il racconto di Ania Goledzinowska

“Faccia a faccia con il demonio. Una storia vera” è il titolo del libro, in uscita a settembre per Sugarco, dall’ex modella e personaggio televisivo Ania Goledzinowska.

Nel libro la 41enne ex compagna di Paolo Enrico Beretta, nipote di Silvio Berlusconi, racconta molti episodi della sua vita, tra i quali una vera e propria confessione, quella di aver dovuto ricorrere a un esorcista.

IPA Ania Goledzinowska con l’amico Paolo Brosio: l’ex modella ha raccontato in un libro della vita quando era fidanzata con il nipote di Silvio Berlusconi e degli esorcismi ai quali si è sottoposta

Nel corso di una intervista rilasciata a La Stampa, la Goledzinowska ha però parlato anche di quanto accaduto prima, di Silvio Berlusconi e di quei festini che divennero famosi in tutto il mondo con il nome di “Bunga bunga”.

Gli incontri con Silvio Berlusconi

Secondo l’ex modella, nella sua vita tutto è cambiato proprio dopo l’uscita delle notizie sulle feste dell’ex premier: “Sono sempre stata razionale e pragmatica e quando sentivo parlare di possessioni diaboliche le attribuivo a disturbi psichiatrici. Appena scoppiò lo scandalo attorno alle frequentazioni di Silvio Berlusconi mi crollò il mondo addosso”.

“Pur non essendo coinvolta nel “bunga bunga”, né come indagata né come testimone, iniziai ad essere terrorizzata dalle intercettazioni e avevo paura anche di usare la carta di credito” ha spiegato la donna.

“Ero la compagna di Paolo Enrico Beretta, il figlio di Maria Antonietta, sorella amatissima di Berlusconi. Facevo parte di una famiglia e di un mondo nel quale bisognava prestare una maniacale attenzione ad ogni parola, a qualunque comportamento, a qualsiasi gesto rivolto all’estero – ha poi aggiunto – Mi sentivo soffocare e cominciai a stare male”.

Gli esorcismi

A quel punto ci fu l’incontro con il padre cappuccino Cipriano De Meo, “il decano degli esorcisti, benedetto da Padre Pio”, che inizialmente le disse di andare da uno psichiatra, ma prima “mi mise una mano sulla testa e fu un disastro”.

Secondo il racconto della donna, quando il sacerdote gli impose le mani sulla testa “successe di tutto. Nella stanza c’erano sei persone e non riuscirono a fermarmi. La testa mi si girò di 180 gradi e mi scagliai contro padre Cipriano con una forza sovrumana insultandolo e inveendo contro di lui con voci maschili che nulla c’entravano con la mia”.

Da quel momento la Goledzinowska è andata ogni settimana da padre Cipriano, per poi incontrare don Gabriele Amorth e don Antonio Mattatelli. E oggi dice che “grazie agli esorcismi sono rinata. Sono uscita dalla possessione, ho terminato tre anni di scuola professionale e oggi ho un lavoro e un amore normali”.