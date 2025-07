Aniello Savarese morto nell'incidente a Caivano tra auto e moto, l'operaio aveva 45 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aniello Savarese, operaio di 45 anni originario di Maddaloni, è morto nella mattinata di mercoledì 23 luglio in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale Sannitica, all’altezza della zona industriale Asi di Caivano, in provincia di Napoli. Era in sella alla sua moto quando è stato travolto da un’auto che svoltava dalla corsia opposta. Inutili i soccorsi.

Aniello Savarese morto in un incidente a Caivano

Come riporta Adnkronos, l’incidente è avvenuto poco dopo le 6 del mattino del 23 luglio, nei pressi dell’ingresso della zona industriale Asi di Pascarola, a Caivano, nel Napoletano.

Aniello Savarese, in sella alla sua Aprilia Pegaso, stava percorrendo la ex Statale Sannitica in direzione Caivano quando è stato centrato da una Citroën C3 proveniente dal senso opposto.

Alla guida dell’auto c’era un altro operaio di 49 anni, che stava svoltando verso l’area industriale. Il motociclista non è riuscito a evitare lo scontro e l’impatto è stato violentissimo.

Ferito e sotto shock il conducente dell’auto

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma per Aniello Savarese non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali e l’uomo è morto sul colpo.

Il conducente dell’auto, sotto shock, è rimasto lievemente ferito, mentre l’auto ha riportato gravi danni.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia di Caivano, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Non si esclude il coinvolgimento di un terzo veicolo nella dinamica.

Chi era Aniello Savarese

Nato il 24 giugno 1980, Aniello Savarese era un operaio stimato e conosciuto nella sua comunità. Lavorava presso una ditta specializzata in asfalti ed era apprezzato da colleghi e amici per il suo impegno e la sua disponibilità.

Un uomo che, come tanti, percorreva quella strada ogni mattina per andare a lavorare. E che, una mattina maledetta, non è mai arrivato a destinazione.

Inchiesta per omicidio stradale

L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico, soprattutto nelle ore di punta, con lunghe code in direzione Napoli e Caserta. Il tratto è stato chiuso per diverse ore per consentire i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti.

La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e si cercherà di chiarire se ci siano state manovre azzardate o responsabilità da parte degli automobilisti coinvolti.