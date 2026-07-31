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Abbandonare un animale domestico è un reato punito severamente dalla legge italiana. È questo il messaggio centrale della nuova campagna di sensibilizzazione promossa dalla Polizia di Stato, che ha scelto di intervenire ancora una volta per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali, in particolare durante il periodo estivo, quando i casi registrano un preoccupante aumento.

Un reato punito dal codice penale

La campagna antiabbandono #SeNonTiPortoNonParto è stata rilanciata anche quest’anno con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti degli animali domestici. L’iniziativa mira a sensibilizzare le comunità italiane sull’importanza di non lasciare soli i propri amici a quattro zampe, soprattutto nei mesi estivi, quando le partenze per le vacanze possono trasformarsi in un momento critico per molti animali.

Nel comunicato diffuso dalle forze dell’ordine si sottolinea che l’abbandono di un animale non rappresenta soltanto un gesto crudele, ma costituisce a tutti gli effetti un reato previsto e punito dal codice penale. Le sanzioni previste sono particolarmente severe, con pene e ammende molto pesanti per chi si rende responsabile di questo comportamento. La Polizia di Stato ricorda che la legge tutela gli animali domestici e che chi li abbandona rischia conseguenze penali rilevanti.

La campagna #SeNonTiPortoNonParto

La nuova edizione della campagna #SeNonTiPortoNonParto è stata accompagnata dalla realizzazione di uno spot in cui una poliziotta, al termine della sua giornata lavorativa, prepara la valigia e parte per le vacanze insieme alla sua inseparabile Joy, il suo cane. Un gesto semplice ma significativo, che vuole trasmettere il vero senso della responsabilità verso gli animali domestici: prendersi cura di loro ogni giorno dell’anno, non solo quando è comodo o facile.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici tende a intensificarsi durante la stagione estiva. In questo periodo, molte persone si trovano a dover organizzare le vacanze e, non potendo o non volendo portare con sé i propri animali, finiscono per considerarli un “problema”. Spesso, la mancanza di soluzioni adeguate porta alcuni proprietari a compiere il gesto estremo dell’abbandono, lasciando cani e gatti in strada, dove rischiano la vita e possono diventare causa di incidenti stradali.

Le conseguenze dell’abbandono

Gli animali domestici abbandonati si ritrovano improvvisamente soli, spaventati e disorientati. Privati delle cure e dell’affetto a cui erano abituati, non sono in grado di sopravvivere a lungo senza cibo e acqua. Oltre a soffrire la fame e la sete, corrono il rischio di essere coinvolti o provocare incidenti stradali, mettendo in pericolo non solo la propria vita, ma anche quella degli automobilisti e dei passanti.

Le alternative all’abbandono

La Polizia di Stato invita tutti i proprietari di animali a compiere un semplice ma fondamentale gesto d’amore: non abbandonare i propri amici a quattro zampe. Le soluzioni per evitare l’abbandono esistono e sono sempre più numerose. È possibile portare gli animali con sé in vacanza, scegliendo tra le tante strutture turistiche che accolgono sia le persone che i loro animali domestici, sia in Italia che all’estero. In alternativa, chi non può viaggiare con il proprio animale può affidarlo a una delle numerose pensioni per animali presenti su tutto il territorio nazionale.

La campagna della Polizia di Stato si conclude con un appello rivolto a tutti i cittadini: chiunque dovesse vedere un cane abbandonato o assistere a un episodio di abbandono, è invitato a contattare immediatamente i numeri di emergenza delle Forze dell’ordine o della Polizia locale. Solo attraverso la collaborazione di tutti è possibile contrastare efficacemente questo fenomeno e garantire la sicurezza e il benessere degli animali domestici.

Le strutture turistiche e le pensioni per animali sono ormai diffuse in tutte le principali città italiane e in molte località estere. Chiunque si trovi in Italia può trovare facilmente una soluzione per garantire il benessere del proprio animale durante le vacanze, evitando così di incorrere in un reato e di mettere a rischio la vita degli animali.