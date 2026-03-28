Anm, il magistrato Giuseppe Tango è il nuovo presidente. Chi è l'esponente di Magistratura Indipendente

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il nuovo presidente dell’ANM è Giuseppe Tango del gruppo di Magistratura Indipendente. L’elezione è avvenuta sabato 28 marzo per acclamazione da parte del Comitato direttivo centrale. Il passaggio di consegne arriva dopo le dimissioni di Cesare Parodi, che ha lasciato l’incarico per motivi personali lunedì 23 marzo. Durante lo scrutinio, l’ormai ex presidente ha spiegato le ragioni della scelta: “Oggi lascio, sento il bisogno di tornare alla mia famiglia. Anm ha bisogno di un presidente a tempo pieno”.

Chi è Giuseppe Tango, nuovo presidente dell’Anm

Giuseppe Tango è un magistrato di 43 anni, giudice del lavoro presso il tribunale di Palermo.

Come riporta Il Giornale, fa parte della corrente Magistratura Indipendente ed è stato il candidato più votato alle elezioni di gennaio 2025 per il rinnovo del Comitato direttivo dell’Anm.

ANSA

La sua elezione è avvenuta con 31 voti favorevoli e un’astensione.

In precedenza aveva già ricoperto incarichi all’interno dell’Associazione Nazionale Magistrati, tra cui quello nella Giunta esecutiva centrale, guidata da Cesare Parodi che appartiene alla sua stessa corrente, e la presidenza della Giunta sezionale di Palermo.

Le prima parole di Giuseppe Tango dopo le elezioni

“Da domani ci metteremo tutti al lavoro insieme agli altri attori della giurisdizione per proporre soluzioni che possano davvero migliorare la giustizia, li viviamo quotidianamente, e riannodando, se fosse possibile, i nodi di un autentico dialogo con l’interlocutore politico”, queste le parole di Giuseppe Tango, riportate dall’ANSA, subito dopo la sua elezione da presidente dell’Anm.

Cosa è Magistratura Indipendente

Magistratura Indipendente è una delle principali correnti interne all’Associazione nazionale magistrati ed è anche la più antica tra quelle esistenti.

Come riporta Wikipedia, nata nei primi anni Sessanta su iniziativa di un gruppo di magistrati di orientamento tradizionalista, è stata per lungo tempo la componente maggioritaria all’interno della magistratura italiana.

Nel corso degli anni ha ottenuto risultati rilevanti nelle elezioni interne all’Anm, arrivando a percentuali significative di consenso.

Secondo lo statuto, l’associazione si fonda sulla tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura, oltre alla difesa della dignità professionale dei magistrati.

Magistratura Indipendente si definisce come una corrente che promuove l’unità dell’ordine giudiziario e un approccio non politicizzato alla funzione giudiziaria.

Il contesto dopo le dimissioni di Cesare Parodi

L’elezione di Giuseppe Tango avviene in una fase particolare per l’Anm, segnata dalle dimissioni del presidente uscente e dal contesto successivo al referendum sulla giustizia.

Durante la riunione del Comitato direttivo centrale, i colleghi hanno salutato Cesare Parodi con un lungo applauso, riconoscendo il lavoro svolto durante il mandato.

Il nuovo presidente è chiamato a gestire una fase di confronto con le istituzioni e con gli altri attori del sistema giudiziario.

Cosa farà Cesare Parodi

AGI riporta le parole di Cesare Parodi, presidente dimissionario, in cui spiega cosa farà dopo aver lasciato il ruolo di guida dell’Anm.

“Quella giunta dai cittadini è una delega forte, ma non in bianco. Proprio per questo la vittoria è una responsabilità. Abbiamo chiesto fiducia, ci è stata concessa e dobbiamo meritarla adesso”.

In merito al risultato del referendum ha spiegato: “Ha aperto uno spazio di ascolto, ma questo spazio è destinato a chiudersi rapidamente se non verrà riempito da segnali concreti di rinnovamento. La vittoria ha riacceso la luce ma non ha pulito la stanza. C’è una straordinaria apertura di credito da parte dei cittadini, sta a noi meritarla, riconquistando credibilità, fiducia, trasparenza, professionalità e dimostrando di saperci autoregolamentare: se non lo faremo avremo sprecato un’occasione storica”.

Cesare Parodi spera di restare all’interno del Comitato direttivo centrale, come riportato da DIRE.